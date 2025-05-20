"Путін тягне час. Варто дивитися на його дії, а не на слова, - Пісторіус".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що російський диктатор Володимир Путін затягує час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.

"Це очевидно", - сказав він перед зустріччю міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі.

Пісторіус наголосив, що варто дивитися на дії Путіна, а не на його слова.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.

