Путін тягне час. Варто дивитися на його дії, а не на слова, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що російський диктатор Володимир Путін затягує час.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.
"Це очевидно", - сказав він перед зустріччю міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі.
Пісторіус наголосив, що варто дивитися на дії Путіна, а не на його слова.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.
Топ коментарі
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.05.2025 10:51 Відповісти Посилання
+7 Serhii #597124
показати весь коментар20.05.2025 10:52 Відповісти Посилання
+3 Gary Grant
показати весь коментар20.05.2025 10:57 Відповісти Посилання
підписали угоду з америкою. україна стає країної, де українці разом з американцями будуть добувати природні копалини. україна стає зоною фінансових інтересів сша. це добре.
потрібно вступити в єс.
потрібно ввести євро.
потрібно ввести європейські війська в україну.
потрібно дати україні статус головного партнера нато поза нато. такий статус мають ізраїль і японія.
треба щоб ***** бачив, що україна все більше і більше від нього віддаляється і її не повернути.
трампу не стидно?
Найбільш класним помічником йому у цьому є група з 5-6 потужних мененджерів.
Де?