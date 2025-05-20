УКР
Путін тягне час. Варто дивитися на його дії, а не на слова, - Пісторіус

Пісторіус зробив заяву про затягування часу Путіним

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що російський диктатор Володимир Путін затягує час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.

"Це очевидно", - сказав він перед зустріччю міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі.

Пісторіус наголосив, що варто дивитися на дії Путіна, а не на його слова. 

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.

+9
Борису Пісторіусу за здоровий глузд на відміну від Трампа-респект...
20.05.2025 10:51 Відповісти
+7
Зате Німеччина з Таурусами час не тягне... Та і леопарди були надані дуже "швидко"
20.05.2025 10:52 Відповісти
+3
Не надивилися ще?
20.05.2025 10:57 Відповісти
Борису Пісторіусу за здоровий глузд на відміну від Трампа-респект...
20.05.2025 10:51 Відповісти
треба робити все, щоб путін все більше розчаровувся в своїй ідеї захопити україну.

підписали угоду з америкою. україна стає країної, де українці разом з американцями будуть добувати природні копалини. україна стає зоною фінансових інтересів сша. це добре.
потрібно вступити в єс.
потрібно ввести євро.
потрібно ввести європейські війська в україну.
потрібно дати україні статус головного партнера нато поза нато. такий статус мають ізраїль і японія.

треба щоб ***** бачив, що україна все більше і більше від нього віддаляється і її не повернути.
20.05.2025 10:52 Відповісти
де ти був 30 років назад?
20.05.2025 11:20 Відповісти
Ви загубили кнопки "CapsLock" та "Shift"?
20.05.2025 13:07 Відповісти
Зате Німеччина з Таурусами час не тягне... Та і леопарди були надані дуже "швидко"
20.05.2025 10:52 Відповісти
Для пацифіської Німечини (до 22року) це і так стрибок вище голови
20.05.2025 11:24 Відповісти
Для Німеччини, яка завжди себе позиціонувала і ще позиціонує, як лідера Європи - це взагалі не стрибок...
20.05.2025 11:30 Відповісти
Економічний лідер так. Політичний і військовий карлик, яки спокутує вину за 2 світові війни.
20.05.2025 11:33 Відповісти
путін водить старого трампа за ніс уже 3 місяці.
трампу не стидно?
20.05.2025 10:53 Відповісти
Звісно ні. Після того як його в свій час обісцяли шльондри в готелі москвабада під камери гебні, який може бути стид.
20.05.2025 10:59 Відповісти
Тягне час не пуцин, а Трамп. Пуцин просто комизиться.
20.05.2025 10:57 Відповісти
Не надивилися ще?
20.05.2025 10:57 Відповісти
Нікого він не тягне - як воював так і воює
20.05.2025 11:14 Відповісти
та врешті, коли хто-небудь оприлюднить правду, що Трамп - колінічний ідіот; а ***** - клінічний терорист злочинець?
20.05.2025 11:16 Відповісти
"Путін тягне час. Варто дивитися на його дії, а не на слова, - Пісторіус".
Найбільш класним помічником йому у цьому є група з 5-6 потужних мененджерів.
20.05.2025 11:19 Відповісти
Я би сказав що це Європа і Тампон тягнуть час, замість того щоб допомогти Україні знищити московський режим який до речі загрожує не тільки Україні а всьому світу
20.05.2025 11:22 Відповісти
А Європа не тягне ? Де ж ті потужні рішення коаліції охочих, масштабне нарощування допомоги та постачання зброї Україні, пекельні санкції ?
20.05.2025 11:28 Відповісти
Абсолютно те ж саме можна сказати і про Європу.
20.05.2025 12:20 Відповісти
Так само як і ви. Пісторіус де додаткові ППО ДЛЯ УКРАЇНИ І ТАУРУСИ?!
Де?
10.06.2025 11:42 Відповісти
 
 