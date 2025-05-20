РУС
РУС
8 086 107

Суд признал частично виновным жителя Сумщины Куколя, который изготовил оружие для защиты своего села от оккупантов

виталий,куколь

Жителю села Каменка Ахтырского района Виталию Куколю объявили приговор 19 мая. Мужчину оправдали за изготовление оружия во время оккупации Тростянца, но признали виновным в хранении оружия и пороха после его деоккупации. Обвиняемый приговором не доволен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Сумы".

Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК Украины, и назначили ему наказание - лишение свободы на три года. Его сразу освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на один год.

Также читайте: Двух украинских военных приговорили в РФ к 16 годам за "теракты" в Курской области

Осужденный незаконно хранил оружие уже после деоккупации

Одним из доказательств стороны обвинения в суде был репортаж Общественного, снятый осенью 2023 года. На нем Виталий Куколь показывал собственноручно изготовленное ружье и пистолет. Прокурор Дмитрий Заяц во время судебных заседаний отмечал, что Куколь знал о незаконности хранения оружия, потому что ранее был судим, в частности по статье 263 "Незаконное обращение с оружием". На вопрос - довольна ли сторона обвинения таким приговором прокурор ответил:

"После получения соответствующего решения суда, которое было только что объявлено, стороной обвинения будет изучено соответствующее решение и дана оценка по поводу подачи апелляционной жалобы".

Обвиняемый Виталий Куколь планирует подавать апелляцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионил за Силами обороны на Сумщине: агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Куколь изготовил взрывчатку для защиты села от российских оккупантов

Виталий Куколь осенью 2023 года рассказывал, как с односельчанами в начале полномасштабного вторжения готовились оборонять от российских войск Каменку. Он показывал и собственноручно сделанное для этого оружие.

Тем оружием, по словам мужчины, он не пользовался. Говорит, что после войны хотел передать его в музей.

Суд над мужчиной начался в 2024 году. Его обвинили в изготовлении оружия. Во время обыска у Виталия Куколя дома правоохранители нашли самодельное ружье, два пистолета и порох.

"Не дало мне государство оружия, а как я должен был защищать свою семью, общество? Что должны были бы делать полицейские и те, что сбежали. Поэтому, уважаемый суд, я прошу вынести справедливое решение и оправдать меня", - говорил Виталий Куколь.

На дело против Виталия Куколя отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он заявил, что мужчина выполнял свой долг по защите Украины, а оказался на скамье подсудимых.

Читайте: Пытался сжечь военное авто: в Хмельницкой области мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы. ФОТО

Автор: 

оружие (10409) приговор (1265) Сумская область (3609) Ахтырский район (22) Каменка (1)
Топ комментарии
+68
Сміття вернулося і почало мстити.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:59 Ответить
+64
от і вся правда. Замість нагороди- вирок. Але адвокат баканов-на волі, продажні сбушники - в ресторанах, підари опзж-у зРаді...
показать весь комментарий
20.05.2025 14:59 Ответить
+50
Сторона обвинувачення - 3,14дораси.
Слидчи - 3,14дораси.
Мусарня -3,14дораси.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:02 Ответить
Страница 2 из 2
Если у вас был бы закон : иметь оружие для собственной защиты ,как в Техасе ,США . то сомневаюсь что Россия развязывала с Украиной войну.
20.05.2025 17:12 Ответить
Неможливо окупувати чи перемогти країну де з кожного вікна,куща по окупанту можуть стріляти.Неможливо,без шансів,кожного солдата в броню не посадиш.Хоча й броня теж прекрасно горить від звичайної пляшки з бензином.А якщо 30% населення чоловічої статі ще й важке піхотне матиме,то просто будь яка армія закінчиться за кілька тижнів
04.06.2025 21:31 Ответить
Мусора з прокурорами повтікали, або пішли служити підарам як завжди, а партизана тепер карають. Це просто ганьба. Дивно що ще не видали на запит підорстану.
20.05.2025 17:45 Ответить
Варто штурмові бати зробити. Один із суддівських, другий із прокурорських, а третій з податківців.
В суддівський бат. взяти командиром знаменитого суддю з Харкова.
Забув ім*я і прізвище, він ще по терміналу ДАПа в 2014 році бігав з піздюлями для кацапів
20.05.2025 18:44 Ответить
Уже давно відомо, що так звані "судді", прокурвори, менти - то поголовно парашна наволоч. Їх господарі на параші.
21.05.2025 08:22 Ответить
Зрадників, що продалися кацапам і наводять цілі для ракет та дронів, спалюють авто, нищать українське майно спричиняючи смерті людей, знищення державного та власного майна засуджують до 3,5,8 років, а рідше до довічного ув'язнення. Справедливості в судах мало бо судді або вихідці з росіян та юдеїв, або ж продаються за певну ціну. Зрештою більшість з них - харківська, одеська школи юристів, де аж смердить духом кацапів та юдеїв. Та й вплив радянської системи залишився в їхніх головах(ціль- нажива, а не справедливість згідно закону). Безліч українців теж продажні( за гроші і рідну матір та батька продадуть). На захист стали ті, в кого є совість та честь, а решту "косять" як вдасться. Особливо помітно серед прокурорів 2 групи " інвалідності", суддів, державних чиновників 1-3 рангів та їхніх дітей. Грішми та зв'язками в цій державі вирішиується все, лише не законодавством. Бідні та беззахисні воюють, а багаті та наглющі жирують.
21.05.2025 09:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 