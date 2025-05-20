Суд признал частично виновным жителя Сумщины Куколя, который изготовил оружие для защиты своего села от оккупантов
Жителю села Каменка Ахтырского района Виталию Куколю объявили приговор 19 мая. Мужчину оправдали за изготовление оружия во время оккупации Тростянца, но признали виновным в хранении оружия и пороха после его деоккупации. Обвиняемый приговором не доволен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Сумы".
Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК Украины, и назначили ему наказание - лишение свободы на три года. Его сразу освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на один год.
Осужденный незаконно хранил оружие уже после деоккупации
Одним из доказательств стороны обвинения в суде был репортаж Общественного, снятый осенью 2023 года. На нем Виталий Куколь показывал собственноручно изготовленное ружье и пистолет. Прокурор Дмитрий Заяц во время судебных заседаний отмечал, что Куколь знал о незаконности хранения оружия, потому что ранее был судим, в частности по статье 263 "Незаконное обращение с оружием". На вопрос - довольна ли сторона обвинения таким приговором прокурор ответил:
"После получения соответствующего решения суда, которое было только что объявлено, стороной обвинения будет изучено соответствующее решение и дана оценка по поводу подачи апелляционной жалобы".
Обвиняемый Виталий Куколь планирует подавать апелляцию.
Куколь изготовил взрывчатку для защиты села от российских оккупантов
Виталий Куколь осенью 2023 года рассказывал, как с односельчанами в начале полномасштабного вторжения готовились оборонять от российских войск Каменку. Он показывал и собственноручно сделанное для этого оружие.
Тем оружием, по словам мужчины, он не пользовался. Говорит, что после войны хотел передать его в музей.
Суд над мужчиной начался в 2024 году. Его обвинили в изготовлении оружия. Во время обыска у Виталия Куколя дома правоохранители нашли самодельное ружье, два пистолета и порох.
"Не дало мне государство оружия, а как я должен был защищать свою семью, общество? Что должны были бы делать полицейские и те, что сбежали. Поэтому, уважаемый суд, я прошу вынести справедливое решение и оправдать меня", - говорил Виталий Куколь.
На дело против Виталия Куколя отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он заявил, что мужчина выполнял свой долг по защите Украины, а оказался на скамье подсудимых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В суддівський бат. взяти командиром знаменитого суддю з Харкова.
Забув ім*я і прізвище, він ще по терміналу ДАПа в 2014 році бігав з піздюлями для кацапів