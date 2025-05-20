Суд визнав частково винним жителя Сумщини Куколя, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів

Жителю села Кам’янка Охтирського району Віталію Куколю оголосили вирок 19 травня. Чоловіка виправдали за виготовлення зброї під час окупації Тростянця, але визнали винним у зберіганні зброї та пороху після його деокупації. Обвинувачений вироком не задоволений.

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України, та призначили йому покарання — позбавлення волі на три роки. Його одразу звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим терміном на один рік.

Засуджений незаконно зберігав зброю вже після деокупації

Одним із доказів сторони обвинувачення в суді був репортаж Суспільного, знятий восени 2023 року. На ньому Віталій Куколь показував власноруч виготовлену рушницю та пістолет. Прокурор Дмитро Заяц під час судових засідань зазначав, що Куколь знав про незаконність зберігання зброї, бо раніше був судимий, зокрема за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю". На питання — чи задоволена сторона обвинувачення таким вироком прокурор відповів:

"Після отримання відповідного рішення суду, яке було щойно оголошене, стороною обвинувачення буде вивчено відповідне рішення та надана оцінка з приводу подачі апеляційної скарги".

Обвинувачений Віталій Куколь планує подавати апеляцію.

Куколь виготовив вибухівку для захисту села від російських окупантів

Віталій Куколь восени 2023 року розповідав, як з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ Кам’янку. Він показував і власноруч зроблену для цього зброю.

Тією зброєю, за словами чоловіка, він не користувався. Каже, що після війни хотів передати її до музею.

Суд над чоловіком почався у 2024 році. Його звинуватили у виготовленні зброї. Під час обшуку у Віталія Куколя вдома правоохоронці знайшли саморобну рушницю, два пістолети й порох.

"Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду? Що мали б робити поліціянти й ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене", - казав Віталій Куколь.

На справу проти Віталія Куколя відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив, що чоловік виконував свій обов'язок із захисту України, а опинився на лаві підсудних.

