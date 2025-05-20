УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10660 відвідувачів онлайн
Новини Незаконне зберігання зброї
8 086 107

Суд визнав частково винним жителя Сумщини Куколя, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів

віталій,куколь

Жителю села Кам’янка Охтирського району Віталію Куколю оголосили вирок 19 травня. Чоловіка виправдали за виготовлення зброї під час окупації Тростянця, але визнали винним у зберіганні зброї та пороху після його деокупації. Обвинувачений вироком не задоволений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Суми".

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України, та призначили йому покарання — позбавлення волі на три роки. Його одразу звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим терміном на один рік.

Також читайте: Двох українських військових засудили в РФ до 16 років за "теракти" у Курській області

Засуджений незаконно зберігав зброю вже після деокупації

Одним із доказів сторони обвинувачення в суді був репортаж Суспільного, знятий восени 2023 року. На ньому Віталій Куколь показував власноруч виготовлену рушницю та пістолет. Прокурор Дмитро Заяц під час судових засідань зазначав, що Куколь знав про незаконність зберігання зброї, бо раніше був судимий, зокрема за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю". На питання — чи задоволена сторона обвинувачення таким вироком прокурор відповів:

"Після отримання відповідного рішення суду, яке було щойно оголошене, стороною обвинувачення буде вивчено відповідне рішення та надана оцінка з приводу подачі апеляційної скарги".

Обвинувачений Віталій Куколь планує подавати апеляцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигував за Силами оборони на Сумщині: агента ФСБ засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Куколь виготовив вибухівку для захисту села від російських окупантів

Віталій Куколь восени 2023 року розповідав, як з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ Кам’янку. Він показував і власноруч зроблену для цього зброю.

Тією зброєю, за словами чоловіка, він не користувався. Каже, що після війни хотів передати її до музею. 

Суд над чоловіком почався у 2024 році. Його звинуватили у виготовленні зброї. Під час обшуку у Віталія Куколя вдома правоохоронці знайшли саморобну рушницю, два пістолети й порох.

"Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду? Що мали б робити поліціянти й ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене", - казав Віталій Куколь.

На справу проти Віталія Куколя відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив, що чоловік виконував свій обов'язок із захисту України, а опинився на лаві підсудних.

Читайте: Намагався спалити військове авто: на Хмельниччині чоловіка засудили до 5 років тюрми. ФОТО

Автор: 

зброя (7698) вирок (1124) Сумська область (4168) Охтирський район (23) Кам’янка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+68
Сміття вернулося і почало мстити.
показати весь коментар
20.05.2025 14:59 Відповісти
+64
от і вся правда. Замість нагороди- вирок. Але адвокат баканов-на волі, продажні сбушники - в ресторанах, підари опзж-у зРаді...
показати весь коментар
20.05.2025 14:59 Відповісти
+50
Сторона обвинувачення - 3,14дораси.
Слидчи - 3,14дораси.
Мусарня -3,14дораси.
показати весь коментар
20.05.2025 15:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Если у вас был бы закон : иметь оружие для собственной защиты ,как в Техасе ,США . то сомневаюсь что Россия развязывала с Украиной войну.
показати весь коментар
20.05.2025 17:12 Відповісти
Неможливо окупувати чи перемогти країну де з кожного вікна,куща по окупанту можуть стріляти.Неможливо,без шансів,кожного солдата в броню не посадиш.Хоча й броня теж прекрасно горить від звичайної пляшки з бензином.А якщо 30% населення чоловічої статі ще й важке піхотне матиме,то просто будь яка армія закінчиться за кілька тижнів
показати весь коментар
04.06.2025 21:31 Відповісти
Мусора з прокурорами повтікали, або пішли служити підарам як завжди, а партизана тепер карають. Це просто ганьба. Дивно що ще не видали на запит підорстану.
показати весь коментар
20.05.2025 17:45 Відповісти
Варто штурмові бати зробити. Один із суддівських, другий із прокурорських, а третій з податківців.
В суддівський бат. взяти командиром знаменитого суддю з Харкова.
Забув ім*я і прізвище, він ще по терміналу ДАПа в 2014 році бігав з піздюлями для кацапів
показати весь коментар
20.05.2025 18:44 Відповісти
Уже давно відомо, що так звані "судді", прокурвори, менти - то поголовно парашна наволоч. Їх господарі на параші.
показати весь коментар
21.05.2025 08:22 Відповісти
Зрадників, що продалися кацапам і наводять цілі для ракет та дронів, спалюють авто, нищать українське майно спричиняючи смерті людей, знищення державного та власного майна засуджують до 3,5,8 років, а рідше до довічного ув'язнення. Справедливості в судах мало бо судді або вихідці з росіян та юдеїв, або ж продаються за певну ціну. Зрештою більшість з них - харківська, одеська школи юристів, де аж смердить духом кацапів та юдеїв. Та й вплив радянської системи залишився в їхніх головах(ціль- нажива, а не справедливість згідно закону). Безліч українців теж продажні( за гроші і рідну матір та батька продадуть). На захист стали ті, в кого є совість та честь, а решту "косять" як вдасться. Особливо помітно серед прокурорів 2 групи " інвалідності", суддів, державних чиновників 1-3 рангів та їхніх дітей. Грішми та зв'язками в цій державі вирішиується все, лише не законодавством. Бідні та беззахисні воюють, а багаті та наглющі жирують.
показати весь коментар
21.05.2025 09:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 