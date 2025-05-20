На фронте зафиксировано 91 боестолкновение, больше всего - на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 91 боевое столкновение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

В течение суток враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Сергеевское, Архиповка, Железный Мост, Логи Черниговской области; Заречное, Дмитровка, Белая Береза, Рясное, Рудак, Порозок, Николаевка, Турья, Марьино, Миропольское, Покровка, Горки Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении украинские защитники отбили атаку агрессора в сторону Строевки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении произошло 16 боестолкновений вблизи населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское. Шесть боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районах Часова Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы. В данное время продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении захватчики девять раз атаковали в районах Дружбы, Петровки и Торецка. Три боестолкновения продолжаются.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 31 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Яблоновка, Новооленовка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. Четыре боя продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Бересток, Заря, Мирноград.

На Новопавловском направлении агрессор 18 раз пытался идти вперед в районе населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле Константинополь, Багатырь, Бурлацкое, Веселое и в направлении Отрадного. Шесть боестолкновений продолжаются. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Поддубное и Толстой.

Боевые действия на юге

Дважды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Новоандреевки и Малых Щербаков на Ореховском направлении, получили отпор.

Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении украинские защитники отражают атаку захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано восемь боестолкновений. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 16 КАБ и совершил 139 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на других направлениях

На Купянском, Сиверском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.