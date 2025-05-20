На фронті зафіксовано 91 боєзіткнення, найбільше - на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 91 бойове зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Протягом доби ворог з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Сергіївське, Архипівка, Залізний Міст, Логи Чернігівської області; Зарічне, Дмитрівка, Біла Береза, Рясне, Рудак, Порозок, Миколаївка, Тур’я, Мар’їне, Миропільське, Покровка, Гірки Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку українські захисники відбили атаку агресора у бік Строївки.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку відбулося 16 боєзіткнень поблизу населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське. Шість боєзіткнень на даний час тривають.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори. Наразі триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники дев’ять разів атакували в районах Дружби, Петрівки та Торецька. Три боєзіткнення триває.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 31 раз за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. Чотири бої тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Бересток, Зоря, Мирноград.

На Новопавлівському напрямку агресор 18 разів намагався йти вперед у районі населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в напрямку Одрадного. Шість боєзіткнень тривають. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Піддубне і Толстой.

Бойові дії на півдні

Двічі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Новоандріївки та Малих Щербаків на Оріхівському напрямку, отримали відсіч.

Операція ЗСУ на Курщині

На Курському напрямку українські захисники відбивають атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовано вісім боєзіткнень. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 16 КАБ та здійснив 139 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському, Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.