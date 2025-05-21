РУС
Трамп неправильно оценил свое влияние на Путина, - Писториус

Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что лидер США Дональд Трамп неправильно оценил свое влияние на диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Заявление прозвучало после того, как телефонный разговор между двумя лидерами не принес никакого прогресса в мирных переговорах по Украине.

"Я подозреваю, что он неправильно оценил свою переговорную позицию", - заявил министр.

Напомним, ранее Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.

Трамп не будет вводить санкций против РФ, потому что хочет деловых сделок с Путиным. Он дистанцируется от переговоров, - NYT

путин владимир (32078) Трамп Дональд (6480) Писториус Борис (251)
+13
жодного впливу рудий донні на ***** не має
усе навпаки - ***** вертить рудим донні як хоче
21.05.2025 09:31 Ответить
+9
Трампу просто корона передавила залишки мозку і ота червона лінія про яку він казав і є слідом від корони...
21.05.2025 09:31 Ответить
+8
Думав що агенту дозволено більше, но ху...ло поставило його на місце
21.05.2025 09:30 Ответить
21.05.2025 09:30 Ответить
Трамп переоцінив себе і недооцінив путлєра
21.05.2025 09:32 Ответить
Трамп впливає лише на ступінь загазованості, в тому приміщенні, де він знаходиться.
21.05.2025 09:33 Ответить
І то не дуже. Пердьож у трампакса, часто підсвідомий
21.05.2025 09:56 Ответить
Потому что тупой
21.05.2025 09:33 Ответить
Який нах вплив!!! Воно кончене!!!
21.05.2025 09:34 Ответить
Пісторіус ,Мерц розумні люди ...не можуть сказати ,шо трамп відкритий ворог для ЄС ...Дай Боже, шоб ЄС змогло пережити трампа та ху* ла ...але без України Заходу буде дуже важко ...
21.05.2025 09:38 Ответить
Ця музика буде вічною
21.05.2025 09:38 Ответить
Старий Рижий маразматик закоханий у ***** а Україна просто заважає йому злягатися з ним
21.05.2025 09:39 Ответить
СрамП
21.05.2025 09:39 Ответить
Трамп хоче торгувати з рашкою, йому пофіг на Україну.

21.05.2025 09:40 Ответить
Взагалі щось оцінити правильно -це не про рудого покидька.
21.05.2025 09:40 Ответить
як можно оцінювати те, чого нема?
21.05.2025 09:41 Ответить
Як можна неправильно оцінити те, чого не існує? А от вплив ***** на Трампа є.
21.05.2025 09:51 Ответить
та ні, котики, все якраз навпаки. це ви всі недооцінили ступінь впливу пуйла на трумпа.
21.05.2025 09:52 Ответить
Підозрюю... ти ще карти Торо, розкинь!
21.05.2025 09:58 Ответить
Так у трампа ж козирей немає також
21.05.2025 09:58 Ответить
Головне, щоб ви все правильно оцінювали.
21.05.2025 09:58 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky
Трамп обещал ЗАВАЛИТЬ Украину оружием,если путин откажется от мира.А НАВАЛИЛ себе в штаны..
21.05.2025 10:18 Ответить
Є підозри, що саме Борис дещо неправильно оцінює, а саме тісної співпраці ******ла з Трампом, по втіленню в життя хаосу в штатах, розвалу НАТО та розвалу ЄС.
21.05.2025 10:28 Ответить
Немає ніякого впливу трумпа… і не було…
Вплив мали США, коли посилювали санкції та поставляли Україні зброю, а трумп все це звертає, тому США втрачають вплив.
Будь який кацап, особливо владний, як буйхий трамвайний жлоб, розуміють лише силу…
21.05.2025 10:33 Ответить
Все Трамп вірно оцінив, просто він, як агент Краснов, бажає від України того самого чого бажає й )(уйло (воно ж путін) і так само хоче стати диктатором власної держави як кремлівська моль Московії (т.з. "роССії")!!!
21.05.2025 10:59 Ответить
Тампона обіцяли, а він і радий!!!
21.05.2025 11:15 Ответить
Неправильно те, що цей Трампушко взагалі з'явився на світ божий... Видно в ті древні часи презервативів ще не було...
21.05.2025 12:23 Ответить
А що Трамп оцінив правильно? Список можна?
21.05.2025 13:24 Ответить
 
 