Трамп неправильно оценил свое влияние на Путина, - Писториус
Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что лидер США Дональд Трамп неправильно оценил свое влияние на диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Заявление прозвучало после того, как телефонный разговор между двумя лидерами не принес никакого прогресса в мирных переговорах по Украине.
"Я подозреваю, что он неправильно оценил свою переговорную позицию", - заявил министр.
Напомним, ранее Дональд Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.
усе навпаки - ***** вертить рудим донні як хоче
Як можна неправильно оцінити те, чого не існує? А от вплив ***** на Трампа є.
Трамп обещал ЗАВАЛИТЬ Украину оружием,если путин откажется от мира.А НАВАЛИЛ себе в штаны..
Вплив мали США, коли посилювали санкції та поставляли Україні зброю, а трумп все це звертає, тому США втрачають вплив.
Будь який кацап, особливо владний, як буйхий трамвайний жлоб, розуміють лише силу…