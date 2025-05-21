Трамп неправильно оцінив свій вплив на Путіна, - Пісторіус

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що лідер США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Заява пролунала після того, як телефонна розмова між двома лідерами не принесла жодного прогресу в мирних переговорах щодо України.

"Я підозрюю, що він неправильно оцінив свою переговорну позицію", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.

Читайте: Трамп не запроваджуватиме санкцій проти РФ, бо хоче ділових угод з Путіним. Він дистанціюється від переговорів, – NYT