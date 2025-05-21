4 364 30
Трамп неправильно оцінив свій вплив на Путіна, - Пісторіус
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що лідер США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Заява пролунала після того, як телефонна розмова між двома лідерами не принесла жодного прогресу в мирних переговорах щодо України.
"Я підозрюю, що він неправильно оцінив свою переговорну позицію", - заявив міністр.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.
усе навпаки - ***** вертить рудим донні як хоче
=====================
Як можна неправильно оцінити те, чого не існує? А от вплив ***** на Трампа є.
Трамп обещал ЗАВАЛИТЬ Украину оружием,если путин откажется от мира.А НАВАЛИЛ себе в штаны..
Вплив мали США, коли посилювали санкції та поставляли Україні зброю, а трумп все це звертає, тому США втрачають вплив.
Будь який кацап, особливо владний, як буйхий трамвайний жлоб, розуміють лише силу…