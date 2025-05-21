УКР
Трамп неправильно оцінив свій вплив на Путіна, - Пісторіус

Трамп хибно оцінив свій вплив на Путіна. Заява Пісторіуса

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що лідер США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Заява пролунала після того, як телефонна розмова між двома лідерами не принесла жодного прогресу в мирних переговорах щодо України.

"Я підозрюю, що він неправильно оцінив свою переговорну позицію", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.

Читайте: Трамп не запроваджуватиме санкцій проти РФ, бо хоче ділових угод з Путіним. Він дистанціюється від переговорів, – NYT

путін володимир Трамп Дональд Пісторіус Борис
жодного впливу рудий донні на ***** не має
усе навпаки - ***** вертить рудим донні як хоче
21.05.2025 09:31 Відповісти
Трампу просто корона передавила залишки мозку і ота червона лінія про яку він казав і є слідом від корони...
21.05.2025 09:31 Відповісти
Думав що агенту дозволено більше, но ху...ло поставило його на місце
показати весь коментар
21.05.2025 09:30 Відповісти
21.05.2025 09:30 Відповісти
Думав що агенту дозволено більше, но ху...ло поставило його на місце
21.05.2025 09:30 Відповісти
жодного впливу рудий донні на ***** не має
усе навпаки - ***** вертить рудим донні як хоче
21.05.2025 09:31 Відповісти
Трампу просто корона передавила залишки мозку і ота червона лінія про яку він казав і є слідом від корони...
21.05.2025 09:31 Відповісти
Трамп переоцінив себе і недооцінив путлєра
21.05.2025 09:32 Відповісти
Трамп впливає лише на ступінь загазованості, в тому приміщенні, де він знаходиться.
21.05.2025 09:33 Відповісти
І то не дуже. Пердьож у трампакса, часто підсвідомий
21.05.2025 09:56 Відповісти
Потому что тупой
21.05.2025 09:33 Відповісти
Який нах вплив!!! Воно кончене!!!
21.05.2025 09:34 Відповісти
Пісторіус ,Мерц розумні люди ...не можуть сказати ,шо трамп відкритий ворог для ЄС ...Дай Боже, шоб ЄС змогло пережити трампа та ху* ла ...але без України Заходу буде дуже важко ...
21.05.2025 09:38 Відповісти
Ця музика буде вічною
21.05.2025 09:38 Відповісти
Старий Рижий маразматик закоханий у ***** а Україна просто заважає йому злягатися з ним
21.05.2025 09:39 Відповісти
СрамП
21.05.2025 09:39 Відповісти
Трамп хоче торгувати з рашкою, йому пофіг на Україну.

21.05.2025 09:40 Відповісти
Взагалі щось оцінити правильно -це не про рудого покидька.
21.05.2025 09:40 Відповісти
як можно оцінювати те, чого нема?
21.05.2025 09:41 Відповісти
Як можна неправильно оцінити те, чого не існує? А от вплив ***** на Трампа є.
21.05.2025 09:51 Відповісти
та ні, котики, все якраз навпаки. це ви всі недооцінили ступінь впливу пуйла на трумпа.
21.05.2025 09:52 Відповісти
Підозрюю... ти ще карти Торо, розкинь!
21.05.2025 09:58 Відповісти
Так у трампа ж козирей немає також
21.05.2025 09:58 Відповісти
Головне, щоб ви все правильно оцінювали.
21.05.2025 09:58 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky
Трамп обещал ЗАВАЛИТЬ Украину оружием,если путин откажется от мира.А НАВАЛИЛ себе в штаны..
21.05.2025 10:18 Відповісти
Є підозри, що саме Борис дещо неправильно оцінює, а саме тісної співпраці ******ла з Трампом, по втіленню в життя хаосу в штатах, розвалу НАТО та розвалу ЄС.
21.05.2025 10:28 Відповісти
Немає ніякого впливу трумпа… і не було…
Вплив мали США, коли посилювали санкції та поставляли Україні зброю, а трумп все це звертає, тому США втрачають вплив.
Будь який кацап, особливо владний, як буйхий трамвайний жлоб, розуміють лише силу…
21.05.2025 10:33 Відповісти
Все Трамп вірно оцінив, просто він, як агент Краснов, бажає від України того самого чого бажає й )(уйло (воно ж путін) і так само хоче стати диктатором власної держави як кремлівська моль Московії (т.з. "роССії")!!!
21.05.2025 10:59 Відповісти
Тампона обіцяли, а він і радий!!!
21.05.2025 11:15 Відповісти
Неправильно те, що цей Трампушко взагалі з'явився на світ божий... Видно в ті древні часи презервативів ще не було...
21.05.2025 12:23 Відповісти
А що Трамп оцінив правильно? Список можна?
21.05.2025 13:24 Відповісти
 
 