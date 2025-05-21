На фронте зафиксировано 65 боестолкновений, враг сохраняет высокую активность на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 65 боевых столкновений.

Ситуация на севере

В течение суток враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Заречье, Хреновка Черниговской области; Проходы, Ромашково, Заречное, Бунякино, Миропольское, Порозок, Грабовское, Бачевск, Нововасильевка Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе Кондрашовки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении произошло 9 боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районе Часова Яра, и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении захватчики 8 раз атаковали в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка. Два боестолкновения продолжаются.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать семь раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Котляровка. Пять боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор 10 раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Багатырь, Отрадное, Шевченко, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле. Одно боестолкновение еще продолжается.

Боевые действия на юге

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Красного на Гуляйпольском направлении, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Авиаударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Гуляйполе и Высокое.

На Ореховском направлении вражеская авиация нанесла авиаудар НАРами по Новоандреевке.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчиков. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 15 КАБ и осуществил 118 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.