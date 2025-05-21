На фронті зафіксовано 65 боєзіткнень, ворог зберігає високу активність на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 65 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуція на півночі

Протягом доби ворог з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Заріччя, Хрінівка Чернігівської області; Проходи, Ромашкове, Зарічне, Бунякине, Миропільське, Порозок, Грабовське, Бачівськ, Нововасилівка Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Кіндрашівки.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку відбулося 9 боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення на даний час тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував у районі Часового Яру, та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку загарбники 8 разів атакували в районах Диліївки, Дружби та Торецька. Два боєзіткнення триває.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять сім разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Котлярівка. П’ять боїв тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів намагався йти вперед у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле. Одне боєзіткнення ще триває.

Бойові дії на півдні

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Червоного на Гуляйпільському напрямку, дотепер триває одне боєзіткнення. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе.

На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала авіаудару НАРами по Новоандріївці.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Операція ЗСУ на Курщині

На Курському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 15 КАБ та здійснив 118 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.