Германия поддерживает идею переговоров Украины и РФ в Ватикане, но настаивает на серьезности диалога, - Repubblica

Германия положительно оценивает возможность проведения нового раунда переговоров между Украиной и Россией в Ватикане, однако отмечает, что важнее места является серьезность намерений сторон.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Repubblica.

Корнелиус отметил, что Германия поддерживает консультации относительно возможной посреднической роли Папы Римского Льва XIV, однако подчеркнул: говорить о датах и форматах переговоров пока рано. По его словам, условием проведения такой встречи является наличие у сторон переговоров полномочий на серьезный диалог о прекращении огня.

"Переговоры в Ватикане? Главное, чтобы переговоры были серьезными", - подчеркнул спикер.

Кроме того, он напомнил, что Европа и правительство ФРГ поддерживают контакт с партнерами в США относительно новых санкций против России. Это происходит на фоне инициатив Конгресса США по введению дополнительных ограничений против РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Папа Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Украины и РФ. Напомним, президент Зеленский говорил, что для следующего этапа переговоров с Россией рассматриваются: Турция, Швейцария и Ватикан.

