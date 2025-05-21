РУС
Мирные переговоры
627 13

Германия поддерживает идею переговоров Украины и РФ в Ватикане, но настаивает на серьезности диалога, - Repubblica

Германия одобрила дополнительные €400 млн на военную помощь Украине

Германия положительно оценивает возможность проведения нового раунда переговоров между Украиной и Россией в Ватикане, однако отмечает, что важнее места является серьезность намерений сторон.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Repubblica.

Корнелиус отметил, что Германия поддерживает консультации относительно возможной посреднической роли Папы Римского Льва XIV, однако подчеркнул: говорить о датах и форматах переговоров пока рано. По его словам, условием проведения такой встречи является наличие у сторон переговоров полномочий на серьезный диалог о прекращении огня.

"Переговоры в Ватикане? Главное, чтобы переговоры были серьезными", - подчеркнул спикер.

Кроме того, он напомнил, что Европа и правительство ФРГ поддерживают контакт с партнерами в США относительно новых санкций против России. Это происходит на фоне инициатив Конгресса США по введению дополнительных ограничений против РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Папа Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Украины и РФ. Напомним, президент Зеленский говорил, что для следующего этапа переговоров с Россией рассматриваются: Турция, Швейцария и Ватикан.

Ватикан (217) Германия (7234) Украина (45102) переговоры с Россией (1304)
+4
безпросвітні ідіоти та рожеві поні.

переговори були потрібні для 1 глядача - для трампа. Цей глядач зробив свій вибір - вибрав росію.

зараз навіщо переговори? Про що можна домовитись з сатаністами, які прийшли вбивати ?
21.05.2025 18:02 Ответить
+3
портнов буде?
21.05.2025 17:43 Ответить
+2
У Зеленського на одного ефективного менеджера стало менше ...
21.05.2025 17:53 Ответить
21.05.2025 17:43 Ответить
переживаєш зебіле за своїх? зєля напрягся.....
21.05.2025 17:51 Ответить
чуєш дурко, аваков ніколи моїм не був. він юльки тімашонки підлабузник
21.05.2025 17:56 Ответить
21.05.2025 17:53 Ответить
21.05.2025 18:02 Ответить
Не буде ніяких серйозних переговорів поки ЗСУ не звільнять усієї української території та не знищать кілька мільйонів кацапів!
21.05.2025 18:17 Ответить
переговори із терористами рф у ватикані.....
21.05.2025 20:33 Ответить
а чому не пропонували бен ладену переговори із сша у ватикані?
21.05.2025 20:37 Ответить
Жертво ! Помирись з маньяком !
21.05.2025 22:22 Ответить
 
 