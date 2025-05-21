Німеччина підтримує ідею переговорів України і РФ у Ватикані, але наполягає на серйозності діалогу, - Repubblica

Німеччина позитивно оцінює можливість проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у Ватикані, однак наголошує, що важливішим за місце є серйозність намірів сторін.

Про це заявив прессекретар уряду ФРН Штефан Корнеліус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Repubblica.

Корнеліус зазначив, що Німеччина підтримує консультації щодо можливої посередницької ролі Папи Римського Лева XIV, проте наголосив: говорити про дати і формати переговорів поки зарано. За його словами, умовою проведення такої зустрічі є наявність у сторін переговорів повноважень на серйозний діалог про припинення вогню.

"Переговори у Ватикані? Головне, щоб переговори були серйозними", – наголосив речник.

Крім того, він нагадав, що Європа та уряд ФРН підтримують контакт із партнерами у США щодо нових санкцій проти Росії. Це відбувається на тлі ініціатив Конгресу США із запровадження додаткових обмежень проти РФ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Папа Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти переговори України та РФ. Нагадаємо, президент Зеленський говорив, що для наступного етапу переговорів з Росією розглядаються: Туреччина, Швейцарія та Ватикан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вихід США з переговорів щодо України буде подарунком для Кремля, - Павел