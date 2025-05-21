УКР
Німеччина підтримує ідею переговорів України і РФ у Ватикані, але наполягає на серйозності діалогу, - Repubblica

Німеччина схвалила додаткові €400 млн на військову допомогу Україні

Німеччина позитивно оцінює можливість проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією у Ватикані, однак наголошує, що важливішим за місце є серйозність намірів сторін.

Про це заявив прессекретар уряду ФРН Штефан Корнеліус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Repubblica.

Корнеліус зазначив, що Німеччина підтримує консультації щодо можливої посередницької ролі Папи Римського Лева XIV, проте наголосив: говорити про дати і формати переговорів поки зарано. За його словами, умовою проведення такої зустрічі є наявність у сторін переговорів повноважень на серйозний діалог про припинення вогню.

"Переговори у Ватикані? Головне, щоб переговори були серйозними", – наголосив речник.

Крім того, він нагадав, що Європа та уряд ФРН підтримують контакт із партнерами у США щодо нових санкцій проти Росії. Це відбувається на тлі ініціатив Конгресу США із запровадження додаткових обмежень проти РФ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Папа Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти переговори України та РФ. Нагадаємо, президент Зеленський говорив, що для наступного етапу переговорів з Росією розглядаються: Туреччина, Швейцарія та Ватикан.

Ватикан (170) Німеччина (7677) Україна (6090) переговори з Росією (1421)
безпросвітні ідіоти та рожеві поні.

переговори були потрібні для 1 глядача - для трампа. Цей глядач зробив свій вибір - вибрав росію.

зараз навіщо переговори? Про що можна домовитись з сатаністами, які прийшли вбивати ?
портнов буде?
У Зеленського на одного ефективного менеджера стало менше ...
портнов буде?
переживаєш зебіле за своїх? зєля напрягся.....
чуєш дурко, аваков ніколи моїм не був. він юльки тімашонки підлабузник
У Зеленського на одного ефективного менеджера стало менше ...
безпросвітні ідіоти та рожеві поні.

переговори були потрібні для 1 глядача - для трампа. Цей глядач зробив свій вибір - вибрав росію.

зараз навіщо переговори? Про що можна домовитись з сатаністами, які прийшли вбивати ?
Не буде ніяких серйозних переговорів поки ЗСУ не звільнять усієї української території та не знищать кілька мільйонів кацапів!
переговори із терористами рф у ватикані.....
а чому не пропонували бен ладену переговори із сша у ватикані?
Жертво ! Помирись з маньяком !
