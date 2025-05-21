Вихід США з переговорів щодо України буде подарунком для Кремля, - Павел

Президент Чехії Петр Павел попередив, що вихід Сполучених Штатів з переговорного процесу щодо припинення вогню в Україні стане подарунком для Кремля.

Як зазначається, під час виступу після переговорів з лідерами ЄС щодо посилення економічного тиску на Росію Павел зазначив, що координація зі Сполученими Штатами все ще не достатня.

"Я сприймаю заяви Дональда Трампа як вияв розчарування тим, що справи йдуть не так, як він сподівався, а саме, що він зможе швидко досягти згоди з президентом Путіним і оголосити мир в Україні, а також відновити економічні відносини з Росією", - сказав Павел.

За його словами, Росія явно зволікає, Москва говорить про підготовку меморандуму, "який у підсумку може привести до переговорів", замість того, щоб розпочати реальні переговори. Це може затримати процес ще на кілька місяців.

Павел наголосив, що Європі потрібно застосувати сильний та спільний тиск, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Він зауважив, що після того, як Вашингтон озвучив плани запровадити 500% тарифи на країни, які торгують нафтою та газом з РФ, у Росії зросло занепокоєння.

"Я думаю, що нарешті настав час для дуже серйозної розмови з нашими американськими союзниками про те, як розробити економічні та фінансові заходи такого масштабу, щоб Росія справді відчула їхній вплив", - додав він.

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.