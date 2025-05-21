УКР
Вихід США з переговорів щодо України буде подарунком для Кремля, - Павел

Павел про участь США у переговорах

Президент Чехії Петр Павел попередив, що вихід Сполучених Штатів з переговорного процесу щодо припинення вогню в Україні стане подарунком для Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Як зазначається, під час виступу після переговорів з лідерами ЄС щодо посилення економічного тиску на Росію Павел зазначив, що координація зі Сполученими Штатами все ще не достатня.

"Я сприймаю заяви Дональда Трампа як вияв розчарування тим, що справи йдуть не так, як він сподівався, а саме, що він зможе швидко досягти згоди з президентом Путіним і оголосити мир в Україні, а також відновити економічні відносини з Росією", - сказав Павел.

Також читайте: США чекають від РФ умов припинення вогню з Україною для кращого розуміння Путіна, - Рубіо

За його словами, Росія явно зволікає, Москва говорить про підготовку меморандуму, "який у підсумку може привести до переговорів", замість того, щоб розпочати реальні переговори. Це може затримати процес ще на кілька місяців.

Павел наголосив, що Європі потрібно застосувати сильний та спільний тиск, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Він зауважив, що після того, як Вашингтон озвучив плани запровадити 500% тарифи на країни, які торгують нафтою та газом з РФ, у Росії зросло занепокоєння.

"Я думаю, що нарешті настав час для дуже серйозної розмови з нашими американськими союзниками про те, як розробити економічні та фінансові заходи такого масштабу, щоб Росія справді відчула їхній вплив", - додав він.

Також читайте: Трамп не зміг завершити війну, бо навіть не намагався, - Bloomberg

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

+9
Трамп це суцільний подарунок для *****, недарма кацапи верещали,що Трамп-наш.
21.05.2025 14:56 Відповісти
+4
Вже видно, що Трамп не буде ніякі санкції вводити. Тож і подарунку ніякого не буде.
Подарунок був би, якби він разом з ****** продовжував все сильніше тиснути на Україну щодо прийняття всіх умов росії. І водночас забороняв нам стріляти по русні.
Судячи з того, що зараз над мАцквой, ця заборона вже не діє.
21.05.2025 14:57 Відповісти
+4
Добре, що керівники Європейських країн, добре РОЗУМІЮТЬ, що шоуМен Трамп, чітко виконує команди, московського обмилка, через агентів фсб!
Все это время лился бесконечный поток слов, каждый день заявления, брифинги, посты в соцсетях. Но есть два простых факта: Ноль новых пакетов помощи США Украине. Зато урезана старая гуманитарная помощь. Ноль новых пакетов санкций против России. Зато ослаблен контроль соблюдения старых. И даже пошлина в 10%, которую Трамп ввел для примерно всех стран мира, включая империю пингвинов, России не досталась. При этом обещание закончить войну не выполнено, а идея 30-дневного перемирия разменяна на бессмысленные разговоры. Вот и весь итог четырех месяцев *******. Источник: https://www.ponomaroleg.com/chetyre-mesyacza-nazad-donald-tramp-stal-prezidentom-ssha/
21.05.2025 15:07 Відповісти
Заа те все по чесному. Розставляні всі крапки. Перестанемо писати що трамп рижий п.дор.
показати весь коментар
21.05.2025 15:58 Відповісти
Залишилось знайти в шахті, чим бити.
показати весь коментар
21.05.2025 16:01 Відповісти
21.05.2025 15:01 Відповісти
Будапештський меморандум.
21.05.2025 15:09 Відповісти
рыжий забрал все надра и убивайтесь сколько хотите
21.05.2025 15:03 Відповісти
Рижий прутня забере. Не сумнівайтесь.
показати весь коментар
Взагалі то такі переговори, як веде дегенерат Краснов (та його посіпаки) з )(уйлом моржовим, то це і є один суцільний ряд подарунків. Може і краще буде, коли вони перестануть займатись публічно оральним-вербальним сексом.
А то, як тільки відкривається рот рудого дегенерата, так складається враження, що попав у квартал "Червоних ліхтарів".
21.05.2025 15:06 Відповісти
Неможна вийти з того, куди не заходив.
З усієї цієї піарної метушні очевидно, що Трампу глибоко до дупи що там буде з Україною.
показати весь коментар
внести Трампа в список "Миротворца"
показати весь коментар
Яких переговорів? В упор не бачу нічого вартого уваги.
показати весь коментар
Чому буде? Цей подарунок вже зроблено. Хоча, коли слуга працює на господаря, хіба така праця подарунок?
показати весь коментар
Це буде подарунком для України, ніякі переговори взагалі не повинні були вестись допоки не буде закінчена війна та звільнені усі території з відновленням суверенітету!
показати весь коментар
Хай Трамп не зайиається ****@ю, а виконує вимоги Будапештського меморандуму.
показати весь коментар
