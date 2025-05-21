РУС
Выход США из переговоров относительно Украины будет подарком для Кремля, - Павел

Павел об участии США в переговорах

Президент Чехии Петр Павел предупредил, что выход Соединенных Штатов из переговорного процесса по прекращению огня в Украине станет подарком для Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Как отмечается, во время выступления после переговоров с лидерами ЕС по усилению экономического давления на Россию Павел отметил, что координация с Соединенными Штатами все еще не достаточна.

"Я воспринимаю заявления Дональда Трампа как проявление разочарования тем, что дела идут не так, как он надеялся, а именно, что он сможет быстро достичь согласия с президентом Путиным и объявить мир в Украине, а также восстановить экономические отношения с Россией", - сказал Павел.

Также читайте: США ждут от РФ условий прекращения огня с Украиной для лучшего понимания Путина, - Рубио

По его словам, Россия явно медлит, Москва говорит о подготовке меморандума, "который в итоге может привести к переговорам", вместо того, чтобы начать реальные переговоры. Это может задержать процесс еще на несколько месяцев.

Павел подчеркнул, что Европе нужно применить сильное и общее давление, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Он отметил, что после того, как Вашингтон озвучил планы ввести 500% тарифы на страны, которые торгуют нефтью и газом с РФ, в России возросло беспокойство.

"Я думаю, что наконец пришло время для очень серьезного разговора с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого масштаба, чтобы Россия действительно почувствовала их влияние", - добавил он.

Также читайте: Трамп не смог завершить войну, потому что даже не пытался, - Bloomberg

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.


21.05.2025 14:56

21.05.2025 14:57

21.05.2025 15:07
Трамп це суцільний подарунок для *****, недарма кацапи верещали,що Трамп-наш.

21.05.2025 14:56
Заа те все по чесному. Розставляні всі крапки. Перестанемо писати що трамп рижий п.дор.

21.05.2025 15:58
Вже видно, що Трамп не буде ніякі санкції вводити. Тож і подарунку ніякого не буде.
Подарунок був би, якби він разом з ****** продовжував все сильніше тиснути на Україну щодо прийняття всіх умов росії. І водночас забороняв нам стріляти по русні.
Судячи з того, що зараз над мАцквой, ця заборона вже не діє.

21.05.2025 14:57
Залишилось знайти в шахті, чим бити.

21.05.2025 16:01

21.05.2025 15:01
Будапештський меморандум.

21.05.2025 15:09
рыжий забрал все надра и убивайтесь сколько хотите

21.05.2025 15:03
Рижий прутня забере. Не сумнівайтесь.

21.05.2025 16:03
Взагалі то такі переговори, як веде дегенерат Краснов (та його посіпаки) з )(уйлом моржовим, то це і є один суцільний ряд подарунків. Може і краще буде, коли вони перестануть займатись публічно оральним-вербальним сексом.
А то, як тільки відкривається рот рудого дегенерата, так складається враження, що попав у квартал "Червоних ліхтарів".

21.05.2025 15:06
Добре, що керівники Європейських країн, добре РОЗУМІЮТЬ, що шоуМен Трамп, чітко виконує команди, московського обмилка, через агентів фсб!
Все это время лился бесконечный поток слов, каждый день заявления, брифинги, посты в соцсетях. Но есть два простых факта: Ноль новых пакетов помощи США Украине. Зато урезана старая гуманитарная помощь. Ноль новых пакетов санкций против России. Зато ослаблен контроль соблюдения старых. И даже пошлина в 10%, которую Трамп ввел для примерно всех стран мира, включая империю пингвинов, России не досталась. При этом обещание закончить войну не выполнено, а идея 30-дневного перемирия разменяна на бессмысленные разговоры. Вот и весь итог четырех месяцев *******. Источник: https://www.ponomaroleg.com/chetyre-mesyacza-nazad-donald-tramp-stal-prezidentom-ssha/

21.05.2025 15:07
Неможна вийти з того, куди не заходив.
З усієї цієї піарної метушні очевидно, що Трампу глибоко до дупи що там буде з Україною.

21.05.2025 15:08
внести Трампа в список "Миротворца"

21.05.2025 15:16
Яких переговорів? В упор не бачу нічого вартого уваги.

21.05.2025 15:36
Чому буде? Цей подарунок вже зроблено. Хоча, коли слуга працює на господаря, хіба така праця подарунок?

21.05.2025 15:47
Це буде подарунком для України, ніякі переговори взагалі не повинні були вестись допоки не буде закінчена війна та звільнені усі території з відновленням суверенітету!

21.05.2025 15:54
Хай Трамп не зайиається ****@ю, а виконує вимоги Будапештського меморандуму.

21.05.2025 15:59
 
 