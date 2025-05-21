Выход США из переговоров относительно Украины будет подарком для Кремля, - Павел
Президент Чехии Петр Павел предупредил, что выход Соединенных Штатов из переговорного процесса по прекращению огня в Украине станет подарком для Кремля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
Как отмечается, во время выступления после переговоров с лидерами ЕС по усилению экономического давления на Россию Павел отметил, что координация с Соединенными Штатами все еще не достаточна.
"Я воспринимаю заявления Дональда Трампа как проявление разочарования тем, что дела идут не так, как он надеялся, а именно, что он сможет быстро достичь согласия с президентом Путиным и объявить мир в Украине, а также восстановить экономические отношения с Россией", - сказал Павел.
По его словам, Россия явно медлит, Москва говорит о подготовке меморандума, "который в итоге может привести к переговорам", вместо того, чтобы начать реальные переговоры. Это может задержать процесс еще на несколько месяцев.
Павел подчеркнул, что Европе нужно применить сильное и общее давление, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Он отметил, что после того, как Вашингтон озвучил планы ввести 500% тарифы на страны, которые торгуют нефтью и газом с РФ, в России возросло беспокойство.
"Я думаю, что наконец пришло время для очень серьезного разговора с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого масштаба, чтобы Россия действительно почувствовала их влияние", - добавил он.
Что предшествовало?
Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.
После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подарунок був би, якби він разом з ****** продовжував все сильніше тиснути на Україну щодо прийняття всіх умов росії. І водночас забороняв нам стріляти по русні.
Судячи з того, що зараз над мАцквой, ця заборона вже не діє.
А то, як тільки відкривається рот рудого дегенерата, так складається враження, що попав у квартал "Червоних ліхтарів".
Все это время лился бесконечный поток слов, каждый день заявления, брифинги, посты в соцсетях. Но есть два простых факта: Ноль новых пакетов помощи США Украине. Зато урезана старая гуманитарная помощь. Ноль новых пакетов санкций против России. Зато ослаблен контроль соблюдения старых. И даже пошлина в 10%, которую Трамп ввел для примерно всех стран мира, включая империю пингвинов, России не досталась. При этом обещание закончить войну не выполнено, а идея 30-дневного перемирия разменяна на бессмысленные разговоры. Вот и весь итог четырех месяцев *******. Источник: https://www.ponomaroleg.com/chetyre-mesyacza-nazad-donald-tramp-stal-prezidentom-ssha/
З усієї цієї піарної метушні очевидно, що Трампу глибоко до дупи що там буде з Україною.