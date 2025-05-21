Выход США из переговоров относительно Украины будет подарком для Кремля, - Павел

Президент Чехии Петр Павел предупредил, что выход Соединенных Штатов из переговорного процесса по прекращению огня в Украине станет подарком для Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Как отмечается, во время выступления после переговоров с лидерами ЕС по усилению экономического давления на Россию Павел отметил, что координация с Соединенными Штатами все еще не достаточна.

"Я воспринимаю заявления Дональда Трампа как проявление разочарования тем, что дела идут не так, как он надеялся, а именно, что он сможет быстро достичь согласия с президентом Путиным и объявить мир в Украине, а также восстановить экономические отношения с Россией", - сказал Павел.

По его словам, Россия явно медлит, Москва говорит о подготовке меморандума, "который в итоге может привести к переговорам", вместо того, чтобы начать реальные переговоры. Это может задержать процесс еще на несколько месяцев.

Павел подчеркнул, что Европе нужно применить сильное и общее давление, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Он отметил, что после того, как Вашингтон озвучил планы ввести 500% тарифы на страны, которые торгуют нефтью и газом с РФ, в России возросло беспокойство.

"Я думаю, что наконец пришло время для очень серьезного разговора с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого масштаба, чтобы Россия действительно почувствовала их влияние", - добавил он.

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.