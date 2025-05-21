Лавров заявил, что перемирия без предварительных условий не будет
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в "процессе урегулирования войны в Украине" не будет прекращения огня без предварительных условий.
Об этом он сказал, выступая в Армении, цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим", - нет, ребята! Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - сказал российский министр.
Также Лавров в пренебрежительном формате перечислил европейских лидеров, и заявил, что они якобы "истерически требуют" от США присоединиться к антироссийским действиям.
"Макроны, Стармеры, фон дер Ляйены и другие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям, и нарастить количество санкций - это просто их выдает с головой",- сказал он, вспомнив, что недавно введен Евросоюзом 17-й пакет санкций против РФ.
Кроме этого, он сказал, что перемирие якобы имеет целью перевооружить Вооруженные Силы Украины странами Европы.
"Прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на дольше, чтобы мы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы Украина могла укрепить свои оборонительные позиции",- цитирует слова Лаврова "Радио Свобода".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пічальний кінь
.
Суд не принял доводы защиты и по приговору свинья была повешена.
Надеюсь, что такой же приговор будет вынесен и моцковскому дипломату-детоубийце.
Європа змушує коня істерити.
Це добре інша справа , що хотілося б більше і швидше
Але не все одразу
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
Лузер, перед плюгавим ху"лом здувся. Яке та Make America great again з таким президентом?
эту дистанцию самый слабый марафонец пробегает за 3 часа...
А европйські хлопці - він на них не заробляє!
Барига!
...тільки підзабув пу і ко., що в договорі про утворення ще в 1922 р. було записано, що суб'єкти входять в склад добровільно, з правом на самоопределение, влоть до відокремлення...
Так що, плани на поточну п'ятилєтку пу... вже визначив і озвучив.
Сподіватись на ам. допомогу було би дуже самонадійно, як і витрачати час на очікування від кремленів "умов" для припинення вогню, тобто - умов капітуляції і почати знов палити НПЗ і все інше.
Догождати тр вже не має сенсу, він хазяїн свого слова: сам дав, сказав, що завалить ЗСУ зброєю, сам слово забрав і вирішив допомогти пу завалити ЗСУ
Добре, що Європа прокинулась і вона на боці добра, міжн.права і справедлівості
і це добре, Україна не на одинці бореться з людожером.
Слава Україні!
Героям слава!