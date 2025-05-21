РУС
Новости
Лавров заявил, что перемирия без предварительных условий не будет

Лавров о прекращении огня

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в "процессе урегулирования войны в Украине" не будет прекращения огня без предварительных условий.

Об этом он сказал, выступая в Армении, цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим", - нет, ребята! Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - сказал российский министр.

Также Лавров в пренебрежительном формате перечислил европейских лидеров, и заявил, что они якобы "истерически требуют" от США присоединиться к антироссийским действиям.

"Макроны, Стармеры, фон дер Ляйены и другие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям, и нарастить количество санкций - это просто их выдает с головой",- сказал он, вспомнив, что недавно введен Евросоюзом 17-й пакет санкций против РФ.

Кроме этого, он сказал, что перемирие якобы имеет целью перевооружить Вооруженные Силы Украины странами Европы.

"Прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на дольше, чтобы мы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы Украина могла укрепить свои оборонительные позиции",- цитирует слова Лаврова "Радио Свобода".

Читайте также: РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня, - Песков

Лавров Сергей (2361) россия (96970) перемирие (1697)
+36
Это будет первая в истории лошадь повешенная по приговору трибунала.
21.05.2025 17:56 Ответить
+15
Так де санкції проти рф, Дональде? Здувся? А як співав, як співав... "Я закінчу цю війну цю війну за 24 години. Це навіть не займе стільки часу.."
Лузер, перед плюгавим ху"лом здувся. Яке та Make America great again з таким президентом?
21.05.2025 18:00 Ответить
+11
Так. США вже хороші. Залишилася проклята Європа. *****,ну як можна було вибрати президентом рудого імбецила?! ДРУГИЙ РАЗ. Американці реально й@бнуті.
21.05.2025 17:59 Ответить
Это будет первая в истории лошадь повешенная по приговору трибунала.
21.05.2025 17:56 Ответить
Особливо якщо за яй....а
21.05.2025 17:59 Ответить
"єслі би у лошаді були йайца - то вона могла б буть говорящим конём!"
21.05.2025 18:01 Ответить
Це кiнь
21.05.2025 18:07 Ответить
Ні сивий мерін.
21.05.2025 18:43 Ответить
Унылый лошадь.
22.05.2025 02:34 Ответить
Його грохнуть свої, як Портнова, бо дохіба знав
21.05.2025 18:11 Ответить
копитом б'є і в пАпєрєдніки рветься

пічальний кінь

.
21.05.2025 18:28 Ответить
И-ГО-ГО!
22.05.2025 02:33 Ответить
В 15-ом веке во Франции имел место судебный процесс по обвинению свиньи, которая сожрала младенца. Адвокат пытался добиться смягчения приговора, заявляя, что родители оставили ребёнка во дворе в тени под деревом без просмотра и тем самым спровоцировали свинью на пожирание.
Суд не принял доводы защиты и по приговору свинья была повешена.

Надеюсь, что такой же приговор будет вынесен и моцковскому дипломату-детоубийце.
21.05.2025 18:37 Ответить
Не вигадуйте, нажаль, цей кінь здохне на роботі.
21.05.2025 18:49 Ответить
мотузку виміряти як рібентропу щоб кінчиками пальців до полу діставав і не подох відразу
22.05.2025 06:30 Ответить
Доки жалюгідні виродки з ФША , зрадники України і МАГА-чорти діють разом
Європа змушує коня істерити.
Це добре інша справа , що хотілося б більше і швидше
Але не все одразу
21.05.2025 17:56 Ответить
Здавайтесь! і буде мир
21.05.2025 17:57 Ответить
Можна подумати від нього щось залежить. Рже то що дозволяють, або то що ху...ло на валізі наказує
21.05.2025 17:57 Ответить
Московитам-окупантам, ОБОВЯЗКОВО треба подивитися цей фільм ФРН!!
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
21.05.2025 17:58 Ответить
Так. США вже хороші. Залишилася проклята Європа. *****,ну як можна було вибрати президентом рудого імбецила?! ДРУГИЙ РАЗ. Американці реально й@бнуті.
21.05.2025 17:59 Ответить
Ну чекай, а Зеленський значить, адекват?)))) це відколи? Част такі, шо всі право-популістів обирають і пізд..олів
21.05.2025 18:09 Ответить
Коли такі переможуть і в Польщі - куди тікати будеш ?
21.05.2025 18:17 Ответить
Та досить вже рівняти нашу нещасну 35 річну незалежність з 300річною "хваленою демократією". Набридло.
21.05.2025 18:18 Ответить
Нарешті ви назвали речі своїми іменами, думав ніколи не набридне.
21.05.2025 18:53 Ответить
Не досить..про цей іспанський сором 2019р зебанутим треба ПОСТІЙНО нагадувати.
22.05.2025 07:11 Ответить
Їм чи не пох на ці нагадування? На бездарних виставах 95 кварталу як і раніше повні зали.
22.05.2025 08:03 Ответить
А як можна було кловуна вибрати президентом у 2019р?
22.05.2025 07:09 Ответить
Так де санкції проти рф, Дональде? Здувся? А як співав, як співав... "Я закінчу цю війну цю війну за 24 години. Це навіть не займе стільки часу.."
Лузер, перед плюгавим ху"лом здувся. Яке та Make America great again з таким президентом?
21.05.2025 18:00 Ответить
Тампон мав бажання принудити Зе пійти на поступки )(уйла та торгувати з московитами.
21.05.2025 18:05 Ответить
Він вірить свято, шо росія не переможна. Навіть агенство, яке створенне було ще Маршалом - розганяє, бо воно не зручну правду йому прогнозує
21.05.2025 18:08 Ответить
Перемирья буде прочне і надійне причому відразу, як тільки ми своєю балістикою накшталт ОТРК ГРОМ-2 почнемо регулярно завдавати удари у відповідт по нацистській москві. Треба принести поганий "россійський мір" на кожен россійський дом.
21.05.2025 18:05 Ответить
Тобто ніколи.
21.05.2025 21:45 Ответить
Трумпель на гальмах спускає можливість пришити потужні санкції прямо зараз та інші питання. Блабла пустопорожнє вже дало прутіну виграти місяці три часу!
21.05.2025 18:06 Ответить
Трамп нас зливає, бо впевнений у вялічіі руской арміі і шо москалі перемогли. Тому москалі себе так ведуть. Якшо Європа не очухається, то Америка точно допустить таке, шо путін буде на Одрі завтра
21.05.2025 18:06 Ответить
Америка допустить, ЗСУ не допустить. Якщо воно за 3 роки війни за Донець не перейшло, то яка там Одра...
21.05.2025 18:22 Ответить
После 3-х лет войны продвижение в Донецкой области "Второй армии мира" составило 42 км :

эту дистанцию самый слабый марафонец пробегает за 3 часа...
21.05.2025 18:43 Ответить
А чому Трaмп ще не на Миротвортці?
21.05.2025 18:43 Ответить
21.05.2025 18:08 Ответить
Здохни нарешті рашиська мерзота і смерть путіну і його злочиній кліці.
21.05.2025 18:10 Ответить
Кобыломордый скоро сдохнет: ему уже под 80 лет, ноги уже не гнутся, когда спускается с трапа самолёта...
21.05.2025 18:44 Ответить
Дайте цій коняці 1 грам нікотину.
21.05.2025 18:11 Ответить
Тоді на аудієнцію к портнову.
21.05.2025 18:12 Ответить
Звичайно що не буде поки ЗСУ не знищать кілька мільйонів кацапів та не звільнять усієї української території!
21.05.2025 18:15 Ответить
Московські окупанти, ОБОВЯЗКОВО понесуть покарання, за свої злочини в Мирній Україні!!
21.05.2025 18:15 Ответить
Логічний результат зусиль миротворця - Трампа !
21.05.2025 18:16 Ответить
етат ваш лавров проста нє слишал о магучіх пунктах - тайних і явних - плана пєрємогі вєлічайшага лідара саврємєннасті!! ато нє гаваріл би он такіх глупастєй
21.05.2025 18:27 Ответить
Потужний ефект праці Трампа. РФ тепер не готова ні на які поступки і уже на пряму каже що хоче воювати . Сделочнік потужний Тримп. Його книги мабуть тепер більше будуть купувати
21.05.2025 18:29 Ответить
Я так розумію, що "мінських" не буде, Зеля і Єлдак обіцяли наріду кордони 1991 року, повірили? То коли будуть кордони 1991 року, а 73%? Здається ви з 2019 року всі президенти і обіцяли закінчити війну не тілоьки припиненням вогню?
21.05.2025 18:34 Ответить
Ну що, поговорили з рашистами? До речі де всі ті орбани, фіци, віткофи, маски які майже рік верещали щоб Україна сіла за стіл переговорів і про те щом Україна погодилась на перемир'я? Чомусь ніхто зараз не верещить що потрібні переговори і припинення вогню. Напевно тому що зараз Тампон не дає Україні зброї як Байден да і Україна припинила палити щодня рашистські НПЗ.
21.05.2025 18:34 Ответить
Як вони перед 9 травня сцяли, перемир'я без умов, 9 травня пройшло і всі їхні слова можно злити в унітаз, як завжди!!! Все ж таки треба було шарахнути по червоній площі на 9 !!!!
21.05.2025 18:36 Ответить
Дебіл трамп буде казати про гарних хлопців - путлера, пончика кндр, іранцева!
А европйські хлопці - він на них не заробляє!
Барига!
21.05.2025 19:00 Ответить
Всмысле вы были уже в этих условиях? Вас же "на территории Украины не было"?
21.05.2025 19:07 Ответить
Хтось очікував інших заяв від вбивць (імітаторів "миротворців)?
21.05.2025 19:34 Ответить
Які варіанти? Чекати доки москальщина розвалиться? Чи від святого духа з'являться ракети, літаки, підводні ракетоносці? І більше ніж у ворога? Навіть не смішно. ЄС хоч 100 санкцій введе, вже були пекельні. Китай та Індія витягнуть економіку ворога. Ну а хохмачі коментатори хай поспілкуються з силоміць побритими у солдати чоловіками в окопах, вони розкажуть варто чи не варто продовжувати воювати з переважаючим у всьому ворогом за міфічний вступ в НАТу та інші теоретичні пелюшки втрачаючи щогодини людей та землю й набираючи боргів на покоління.
21.05.2025 19:40 Ответить
так тут пишуть 99% тих хто воювати ніколи не буде
21.05.2025 22:12 Ответить
Эту кобылу на бутылку, и в утиль.
21.05.2025 20:02 Ответить
...зараз пу запустив нову мульку: типа срср живой, як мумія в мавзолеї, процедура розпалу совка була неправомочна т.к. з'їзд савєтов не було зкликано і не затверджено його рішенням, а відтак усі бувши савецкие республіки все ще в складі срср...тобто: Естоніі, Літві і Латвії приготовиться, як і Фінляндії..адже вона ьула в складі расєйської імперії

...тільки підзабув пу і ко., що в договорі про утворення ще в 1922 р. було записано, що суб'єкти входять в склад добровільно, з правом на самоопределение, влоть до відокремлення...

Так що, плани на поточну п'ятилєтку пу... вже визначив і озвучив.

Сподіватись на ам. допомогу було би дуже самонадійно, як і витрачати час на очікування від кремленів "умов" для припинення вогню, тобто - умов капітуляції і почати знов палити НПЗ і все інше.

Догождати тр вже не має сенсу, він хазяїн свого слова: сам дав, сказав, що завалить ЗСУ зброєю, сам слово забрав і вирішив допомогти пу завалити ЗСУ

Добре, що Європа прокинулась і вона на боці добра, міжн.права і справедлівості
і це добре, Україна не на одинці бореться з людожером.
Слава Україні!
Героям слава!
21.05.2025 21:43 Ответить
Ти диви, сивий мерин ще живий! І-го-го каже...
21.05.2025 22:46 Ответить
ЛОШАДЬ КУКАРЕКНУЛА
22.05.2025 02:31 Ответить
Смердюча стара кляча сміє ставити умови.до кобзона вали смерд.
22.05.2025 08:03 Ответить
Вони наступают,тому ставлять умови,а який план у потужного?Потужно вiддавати свою землю оркам?
22.05.2025 14:57 Ответить
 
 