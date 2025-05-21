Лавров заявив, що перемир’я без попередніх умов не буде

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у "процесі врегулювання війни в Україні" не буде припинення вогню без попередніх умов.

Про це він сказав, виступаючи у Вірменії, цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз, коли нам кажуть: "Давайте перемир'я, а там подивимося", - ні, хлопці! Ми вже були в цих історіях, ми так більше не хочемо", - сказав російський міністр.

Також Лавров у зневажливому форматі перерахував європейських лідерів, і заявив, що вони нібито "істерично вимагають" від США приєднатися до антиросійських дій.

"Макрони, Стармери, фон дер Ляєни та інші діячі Європи, які зараз істерично вимагають від Сполучених Штатів приєднатися до антиросійських дій, і наростити кількість санкцій - це просто їх видає з головою",- сказав він, згадавши, про нещодавно запроваджений Євросоюзом 17-й пакет санкцій проти РФ.

Окрім цього, він сказав, що перемирʼя нібито має на меті переозброїти Збройні Сили України країнами Європи.

"Припинення вогню без будь-яких умов на місяць, а то й на довше, щоб ми змогли в спокійній обстановці доозброїти Україну, щоб Україна могла зміцнити свої оборонні позиції",- цитує слова Лаврова "Радіо Свобода".

Читайте також: РФ підготує і передасть Україні перелік умов для припинення вогню, - Пєсков