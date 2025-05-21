УКР
Лавров заявив, що перемир’я без попередніх умов не буде

Лавров про принення вогню

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у "процесі врегулювання війни в Україні" не буде припинення вогню без попередніх умов.

Про це він сказав, виступаючи у Вірменії, цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз, коли нам кажуть: "Давайте перемир'я, а там подивимося", - ні, хлопці! Ми вже були в цих історіях, ми так більше не хочемо", - сказав російський міністр.

Також Лавров у зневажливому форматі перерахував європейських лідерів, і заявив, що вони нібито "істерично вимагають" від США приєднатися до антиросійських дій.

"Макрони, Стармери, фон дер Ляєни та інші діячі Європи, які зараз істерично вимагають від Сполучених Штатів приєднатися до антиросійських дій, і наростити кількість санкцій - це просто їх видає з головою",- сказав він, згадавши, про нещодавно запроваджений Євросоюзом 17-й пакет санкцій проти РФ.

Окрім цього, він сказав, що перемирʼя нібито має на меті переозброїти Збройні Сили України країнами Європи.

"Припинення вогню без будь-яких умов на місяць, а то й на довше, щоб ми змогли в спокійній обстановці доозброїти Україну, щоб Україна могла зміцнити свої оборонні позиції",- цитує слова Лаврова "Радіо Свобода".

Читайте також: РФ підготує і передасть Україні перелік умов для припинення вогню, - Пєсков

Автор: 

Лавров Сергій (1647) росія (67347) перемир’я (1004)
+36
Это будет первая в истории лошадь повешенная по приговору трибунала.
показати весь коментар
21.05.2025 17:56 Відповісти
+15
Так де санкції проти рф, Дональде? Здувся? А як співав, як співав... "Я закінчу цю війну цю війну за 24 години. Це навіть не займе стільки часу.."
Лузер, перед плюгавим ху"лом здувся. Яке та Make America great again з таким президентом?
показати весь коментар
21.05.2025 18:00 Відповісти
+11
Так. США вже хороші. Залишилася проклята Європа. *****,ну як можна було вибрати президентом рудого імбецила?! ДРУГИЙ РАЗ. Американці реально й@бнуті.
показати весь коментар
21.05.2025 17:59 Відповісти
Это будет первая в истории лошадь повешенная по приговору трибунала.
показати весь коментар
21.05.2025 17:56 Відповісти
Особливо якщо за яй....а
показати весь коментар
21.05.2025 17:59 Відповісти
"єслі би у лошаді були йайца - то вона могла б буть говорящим конём!"
показати весь коментар
21.05.2025 18:01 Відповісти
Це кiнь
показати весь коментар
21.05.2025 18:07 Відповісти
Ні сивий мерін.
показати весь коментар
21.05.2025 18:43 Відповісти
Унылый лошадь.
показати весь коментар
22.05.2025 02:34 Відповісти
Його грохнуть свої, як Портнова, бо дохіба знав
показати весь коментар
21.05.2025 18:11 Відповісти
копитом б'є і в пАпєрєдніки рветься

пічальний кінь

.
показати весь коментар
21.05.2025 18:28 Відповісти
И-ГО-ГО!
показати весь коментар
22.05.2025 02:33 Відповісти
В 15-ом веке во Франции имел место судебный процесс по обвинению свиньи, которая сожрала младенца. Адвокат пытался добиться смягчения приговора, заявляя, что родители оставили ребёнка во дворе в тени под деревом без просмотра и тем самым спровоцировали свинью на пожирание.
Суд не принял доводы защиты и по приговору свинья была повешена.

Надеюсь, что такой же приговор будет вынесен и моцковскому дипломату-детоубийце.
показати весь коментар
21.05.2025 18:37 Відповісти
Не вигадуйте, нажаль, цей кінь здохне на роботі.
показати весь коментар
21.05.2025 18:49 Відповісти
мотузку виміряти як рібентропу щоб кінчиками пальців до полу діставав і не подох відразу
показати весь коментар
22.05.2025 06:30 Відповісти
Доки жалюгідні виродки з ФША , зрадники України і МАГА-чорти діють разом
Європа змушує коня істерити.
Це добре інша справа , що хотілося б більше і швидше
Але не все одразу
показати весь коментар
21.05.2025 17:56 Відповісти
Здавайтесь! і буде мир
показати весь коментар
21.05.2025 17:57 Відповісти
Можна подумати від нього щось залежить. Рже то що дозволяють, або то що ху...ло на валізі наказує
показати весь коментар
21.05.2025 17:57 Відповісти
Московитам-окупантам, ОБОВЯЗКОВО треба подивитися цей фільм ФРН!!
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
показати весь коментар
21.05.2025 17:58 Відповісти
Так. США вже хороші. Залишилася проклята Європа. *****,ну як можна було вибрати президентом рудого імбецила?! ДРУГИЙ РАЗ. Американці реально й@бнуті.
показати весь коментар
21.05.2025 17:59 Відповісти
Ну чекай, а Зеленський значить, адекват?)))) це відколи? Част такі, шо всі право-популістів обирають і пізд..олів
показати весь коментар
21.05.2025 18:09 Відповісти
Коли такі переможуть і в Польщі - куди тікати будеш ?
показати весь коментар
21.05.2025 18:17 Відповісти
Та досить вже рівняти нашу нещасну 35 річну незалежність з 300річною "хваленою демократією". Набридло.
показати весь коментар
21.05.2025 18:18 Відповісти
Нарешті ви назвали речі своїми іменами, думав ніколи не набридне.
показати весь коментар
21.05.2025 18:53 Відповісти
Не досить..про цей іспанський сором 2019р зебанутим треба ПОСТІЙНО нагадувати.
показати весь коментар
22.05.2025 07:11 Відповісти
Їм чи не пох на ці нагадування? На бездарних виставах 95 кварталу як і раніше повні зали.
показати весь коментар
22.05.2025 08:03 Відповісти
А як можна було кловуна вибрати президентом у 2019р?
показати весь коментар
22.05.2025 07:09 Відповісти
Так де санкції проти рф, Дональде? Здувся? А як співав, як співав... "Я закінчу цю війну цю війну за 24 години. Це навіть не займе стільки часу.."
Лузер, перед плюгавим ху"лом здувся. Яке та Make America great again з таким президентом?
показати весь коментар
21.05.2025 18:00 Відповісти
Тампон мав бажання принудити Зе пійти на поступки )(уйла та торгувати з московитами.
показати весь коментар
21.05.2025 18:05 Відповісти
Він вірить свято, шо росія не переможна. Навіть агенство, яке створенне було ще Маршалом - розганяє, бо воно не зручну правду йому прогнозує
показати весь коментар
21.05.2025 18:08 Відповісти
Перемирья буде прочне і надійне причому відразу, як тільки ми своєю балістикою накшталт ОТРК ГРОМ-2 почнемо регулярно завдавати удари у відповідт по нацистській москві. Треба принести поганий "россійський мір" на кожен россійський дом.
показати весь коментар
21.05.2025 18:05 Відповісти
Тобто ніколи.
показати весь коментар
21.05.2025 21:45 Відповісти
Трумпель на гальмах спускає можливість пришити потужні санкції прямо зараз та інші питання. Блабла пустопорожнє вже дало прутіну виграти місяці три часу!
показати весь коментар
21.05.2025 18:06 Відповісти
Трамп нас зливає, бо впевнений у вялічіі руской арміі і шо москалі перемогли. Тому москалі себе так ведуть. Якшо Європа не очухається, то Америка точно допустить таке, шо путін буде на Одрі завтра
показати весь коментар
21.05.2025 18:06 Відповісти
Америка допустить, ЗСУ не допустить. Якщо воно за 3 роки війни за Донець не перейшло, то яка там Одра...
показати весь коментар
21.05.2025 18:22 Відповісти
После 3-х лет войны продвижение в Донецкой области "Второй армии мира" составило 42 км :

эту дистанцию самый слабый марафонец пробегает за 3 часа...
показати весь коментар
21.05.2025 18:43 Відповісти
А чому Трaмп ще не на Миротвортці?
показати весь коментар
21.05.2025 18:43 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 18:08 Відповісти
Здохни нарешті рашиська мерзота і смерть путіну і його злочиній кліці.
показати весь коментар
21.05.2025 18:10 Відповісти
Кобыломордый скоро сдохнет: ему уже под 80 лет, ноги уже не гнутся, когда спускается с трапа самолёта...
показати весь коментар
21.05.2025 18:44 Відповісти
Дайте цій коняці 1 грам нікотину.
показати весь коментар
21.05.2025 18:11 Відповісти
Тоді на аудієнцію к портнову.
показати весь коментар
21.05.2025 18:12 Відповісти
Звичайно що не буде поки ЗСУ не знищать кілька мільйонів кацапів та не звільнять усієї української території!
показати весь коментар
21.05.2025 18:15 Відповісти
Московські окупанти, ОБОВЯЗКОВО понесуть покарання, за свої злочини в Мирній Україні!!
показати весь коментар
21.05.2025 18:15 Відповісти
Логічний результат зусиль миротворця - Трампа !
показати весь коментар
21.05.2025 18:16 Відповісти
етат ваш лавров проста нє слишал о магучіх пунктах - тайних і явних - плана пєрємогі вєлічайшага лідара саврємєннасті!! ато нє гаваріл би он такіх глупастєй
показати весь коментар
21.05.2025 18:27 Відповісти
Потужний ефект праці Трампа. РФ тепер не готова ні на які поступки і уже на пряму каже що хоче воювати . Сделочнік потужний Тримп. Його книги мабуть тепер більше будуть купувати
показати весь коментар
21.05.2025 18:29 Відповісти
Я так розумію, що "мінських" не буде, Зеля і Єлдак обіцяли наріду кордони 1991 року, повірили? То коли будуть кордони 1991 року, а 73%? Здається ви з 2019 року всі президенти і обіцяли закінчити війну не тілоьки припиненням вогню?
показати весь коментар
21.05.2025 18:34 Відповісти
Ну що, поговорили з рашистами? До речі де всі ті орбани, фіци, віткофи, маски які майже рік верещали щоб Україна сіла за стіл переговорів і про те щом Україна погодилась на перемир'я? Чомусь ніхто зараз не верещить що потрібні переговори і припинення вогню. Напевно тому що зараз Тампон не дає Україні зброї як Байден да і Україна припинила палити щодня рашистські НПЗ.
показати весь коментар
21.05.2025 18:34 Відповісти
Як вони перед 9 травня сцяли, перемир'я без умов, 9 травня пройшло і всі їхні слова можно злити в унітаз, як завжди!!! Все ж таки треба було шарахнути по червоній площі на 9 !!!!
показати весь коментар
21.05.2025 18:36 Відповісти
Дебіл трамп буде казати про гарних хлопців - путлера, пончика кндр, іранцева!
А европйські хлопці - він на них не заробляє!
Барига!
показати весь коментар
21.05.2025 19:00 Відповісти
Всмысле вы были уже в этих условиях? Вас же "на территории Украины не было"?
показати весь коментар
21.05.2025 19:07 Відповісти
Хтось очікував інших заяв від вбивць (імітаторів "миротворців)?
показати весь коментар
21.05.2025 19:34 Відповісти
Які варіанти? Чекати доки москальщина розвалиться? Чи від святого духа з'являться ракети, літаки, підводні ракетоносці? І більше ніж у ворога? Навіть не смішно. ЄС хоч 100 санкцій введе, вже були пекельні. Китай та Індія витягнуть економіку ворога. Ну а хохмачі коментатори хай поспілкуються з силоміць побритими у солдати чоловіками в окопах, вони розкажуть варто чи не варто продовжувати воювати з переважаючим у всьому ворогом за міфічний вступ в НАТу та інші теоретичні пелюшки втрачаючи щогодини людей та землю й набираючи боргів на покоління.
показати весь коментар
21.05.2025 19:40 Відповісти
так тут пишуть 99% тих хто воювати ніколи не буде
показати весь коментар
21.05.2025 22:12 Відповісти
Эту кобылу на бутылку, и в утиль.
показати весь коментар
21.05.2025 20:02 Відповісти
...зараз пу запустив нову мульку: типа срср живой, як мумія в мавзолеї, процедура розпалу совка була неправомочна т.к. з'їзд савєтов не було зкликано і не затверджено його рішенням, а відтак усі бувши савецкие республіки все ще в складі срср...тобто: Естоніі, Літві і Латвії приготовиться, як і Фінляндії..адже вона ьула в складі расєйської імперії

...тільки підзабув пу і ко., що в договорі про утворення ще в 1922 р. було записано, що суб'єкти входять в склад добровільно, з правом на самоопределение, влоть до відокремлення...

Так що, плани на поточну п'ятилєтку пу... вже визначив і озвучив.

Сподіватись на ам. допомогу було би дуже самонадійно, як і витрачати час на очікування від кремленів "умов" для припинення вогню, тобто - умов капітуляції і почати знов палити НПЗ і все інше.

Догождати тр вже не має сенсу, він хазяїн свого слова: сам дав, сказав, що завалить ЗСУ зброєю, сам слово забрав і вирішив допомогти пу завалити ЗСУ

Добре, що Європа прокинулась і вона на боці добра, міжн.права і справедлівості
і це добре, Україна не на одинці бореться з людожером.
Слава Україні!
Героям слава!
показати весь коментар
21.05.2025 21:43 Відповісти
Ти диви, сивий мерин ще живий! І-го-го каже...
показати весь коментар
21.05.2025 22:46 Відповісти
ЛОШАДЬ КУКАРЕКНУЛА
показати весь коментар
22.05.2025 02:31 Відповісти
Смердюча стара кляча сміє ставити умови.до кобзона вали смерд.
показати весь коментар
22.05.2025 08:03 Відповісти
Вони наступают,тому ставлять умови,а який план у потужного?Потужно вiддавати свою землю оркам?
показати весь коментар
22.05.2025 14:57 Відповісти
 
 