Лавров заявив, що перемир’я без попередніх умов не буде
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у "процесі врегулювання війни в Україні" не буде припинення вогню без попередніх умов.
Про це він сказав, виступаючи у Вірменії, цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз, коли нам кажуть: "Давайте перемир'я, а там подивимося", - ні, хлопці! Ми вже були в цих історіях, ми так більше не хочемо", - сказав російський міністр.
Також Лавров у зневажливому форматі перерахував європейських лідерів, і заявив, що вони нібито "істерично вимагають" від США приєднатися до антиросійських дій.
"Макрони, Стармери, фон дер Ляєни та інші діячі Європи, які зараз істерично вимагають від Сполучених Штатів приєднатися до антиросійських дій, і наростити кількість санкцій - це просто їх видає з головою",- сказав він, згадавши, про нещодавно запроваджений Євросоюзом 17-й пакет санкцій проти РФ.
Окрім цього, він сказав, що перемирʼя нібито має на меті переозброїти Збройні Сили України країнами Європи.
"Припинення вогню без будь-яких умов на місяць, а то й на довше, щоб ми змогли в спокійній обстановці доозброїти Україну, щоб Україна могла зміцнити свої оборонні позиції",- цитує слова Лаврова "Радіо Свобода".
пічальний кінь
.
Суд не принял доводы защиты и по приговору свинья была повешена.
Надеюсь, что такой же приговор будет вынесен и моцковскому дипломату-детоубийце.
Європа змушує коня істерити.
Це добре інша справа , що хотілося б більше і швидше
Але не все одразу
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
Лузер, перед плюгавим ху"лом здувся. Яке та Make America great again з таким президентом?
эту дистанцию самый слабый марафонец пробегает за 3 часа...
А европйські хлопці - він на них не заробляє!
Барига!
...тільки підзабув пу і ко., що в договорі про утворення ще в 1922 р. було записано, що суб'єкти входять в склад добровільно, з правом на самоопределение, влоть до відокремлення...
Так що, плани на поточну п'ятилєтку пу... вже визначив і озвучив.
Сподіватись на ам. допомогу було би дуже самонадійно, як і витрачати час на очікування від кремленів "умов" для припинення вогню, тобто - умов капітуляції і почати знов палити НПЗ і все інше.
Догождати тр вже не має сенсу, він хазяїн свого слова: сам дав, сказав, що завалить ЗСУ зброєю, сам слово забрав і вирішив допомогти пу завалити ЗСУ
Добре, що Європа прокинулась і вона на боці добра, міжн.права і справедлівості
і це добре, Україна не на одинці бореться з людожером.
Слава Україні!
Героям слава!