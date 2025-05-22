Bitcoin впервые превысил $111 тысяч

Самая популярная криптовалюта Bitcoin 22 мая выросла до $111 458, увеличившись на 1,6% с предыдущей торговой сессии. За последние 12 месяцев цена биткойна выросла на 64,54%.

Об этом свидетельствуют данные Trading Economics, передает Forbes.

За последние четыре недели криптовалюта выросла на 19,07%.

В то же время, по прогнозам аналитиков, Bitcoin будет стоить $99 661 к концу этого квартала и $89 839 через год.

Меньшие токены также выросли, а Ether, занимающий второе место, в какой-то момент вырос примерно на 5,5%.

Волна оптимизма поддерживает Bitcoin после того, как продвижение ключевого законопроекта о стейблкоинах в сенате США усиливало надежды на большую ясность регулирования при президенте Дональде Трампе, который открыто поддерживает криптовалюту.

Кроме того, Трамп готовится встретиться с крупнейшими владельцами своего мемкойна на ужине в гольф-клубе недалеко от Вашингтона 22 мая. Как пишет Bloomberg, событие вызвало обеспокоенность у экспертов по этике, которые утверждают, что оно предлагает доступ через транзакции, которые непосредственно приносят пользу президенту, и вызвало критику из-за потенциальных конфликтов интересов.

"Такие события подчеркивают растущую культурную значимость криптовалют, хотя на данном этапе они не оказали заметного влияния на динамику рынка", - сказал трейдер QCP Capital Юань Жун Тан.

Как сообщалось, накануне биткоин достиг исторического максимума в $109,5 тыс. после того, как продвижение законодательства о стейблкоинах в США вызвало надежды на четкость регулирования при президенте Дональде Трампе.

9 мая сообщалось, что биткоин неожиданно вырос в цене более чем на 3% за сутки, достигнув $102,5 тыс., а на пике - превысил $104 тыс. Это на тот момент был самый высокий показатель с 31 января этого года.

В апреле сообщалось, что криптовалюты растеряли почти весь свой прирост с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, ведь в результате тарифной политики США возникли массовые продажи активов.

Напомним, курс биткоина рос с приближением американских президентских выборов. Тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп поддержал криптобизнес в своей предвыборной кампании и сделал криптовалюту ее частью - в одном из роликов он угощал избирателей бургерами, за которые платил криптовалютой.