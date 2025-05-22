В результате атаки российского дрона по Гуляйполю ранен мужчина
Российские войска ударили с дрона по Гуляйполю в Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"47-летний мужчина ранен в результате атаки вражеского дрона в Гуляйполе", - говорится в сообщении.
Пострадавший с осколочными ранениями госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Напомним, 15 мая рашисты обстреляли из артиллерии Гуляйполе в Запорожской области: разрушены частные дома.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль