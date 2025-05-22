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Новости Обстрелы Гуляйполя
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В результате атаки российского дрона по Гуляйполю ранен мужчина

РФ обстреляла Гуляйполе 15 мая 2025 года

Российские войска ударили с дрона по Гуляйполю в Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"47-летний мужчина ранен в результате атаки вражеского дрона в Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Пострадавший с осколочными ранениями госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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Напомним, 15 мая рашисты обстреляли из артиллерии Гуляйполе в Запорожской области: разрушены частные дома.

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Гуляйполе (90) ранение (3394) Запорожская область (3166) Пологовский район (58)


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