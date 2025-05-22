Унаслідок атаки російського дрона по Гуляйполю поранено чоловіка
Російські війська вдарили з дрона по Гуляйполю на Запоріжжі, внаслідок чого поранено чоловіка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"47-річного чоловіка поранено внаслідок атаки ворожого дрона у Гуляйполі", - ідеться в повідомленні.
Постраждалий з осколковими пораненнями госпіталізований. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, 15 травня рашисти вкрили з артилерії Гуляйполе на Запоріжжі: зруйновано приватні будинки.
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