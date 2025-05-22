УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11865 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Гуляйполя
175 0

Унаслідок атаки російського дрона по Гуляйполю поранено чоловіка

РФ обстріляла Гуляйполе 15 травня 2025 року

Російські війська вдарили з дрона по Гуляйполю на Запоріжжі, внаслідок чого поранено чоловіка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"47-річного чоловіка поранено внаслідок атаки ворожого дрона у Гуляйполі", - ідеться в повідомленні.

Постраждалий з осколковими пораненнями госпіталізований. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Також читайте: Росіяни вдарили по Гуляйполю пошкоджені житлові будинки, - ОВА

Нагадаємо, 15 травня рашисти вкрили з артилерії Гуляйполе на Запоріжжі: зруйновано приватні будинки.

Автор: 

Гуляйполе (101) поранення (2813) Запорізька область (3692) Пологівський район (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 