За три года Украина получила более $133 млрд финансовой помощи от партнеров.

Украина за последние три года получила более 133 миллиардов долларов финансовой помощи от международных партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем.

"За последние три года Украина получила более 133 млрд долларов США международной финансовой помощи. Это позволило Правительству сохранить макрофинансовую стабильность в условиях полномасштабной войны, гарантировать выплаты зарплат педагогам, медикам, государственным служащим, пенсий и социальных пособий наиболее уязвимым слоям населения. Вызовы для финансовой системы сохраняются, что делает сохранение внешней поддержки крайне важным. Именно поэтому уже сегодня необходимо работать над созданием надежной системы обеспечения бюджетных потребностей в следующем году", - сказал Марченко.

По его словам, Канада и Германия являются одними из лидеров в поддержке Украины с начала полномасштабной войны во всех возможных направлениях.

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Отмечается, что помощь от Германии является второй по размеру среди стран мира с начала полномасштабного вторжения РФ и достигла 17,3 млрд евро. Помощь Канады является пятой по размеру в мире и составляет 10,3 млрд евро.

Марченко поблагодарил германское правительство за поддержку финансового инструмента Ukraine Facility от ЕС на 2024-2027 годы в объеме 50 млрд евро. До конца 2025 года бюджетная поддержка от ЕС в рамках инициативы ожидается в размере 12,5 млрд евро (3,5 млрд евро уже привлечено).

Также министр финансов Украины отметил поддержку правительств Канады и Германии по инициативе G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом 50 млрд долларов США, из которых вклад Канады составляет 5 млрд канадских долларов (около 3,4 млрд долларов США), ЕС - 18,1 млрд евро (около 20 млрд долларов США).

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Украина уже привлекла первый транш от Канады объемом 2,5 млрд канадских долларов и четыре транша от ЕС объемом 6 млрд евро. Всего в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine Украина получила от партнеров около 14,7 млрд долларов США. Привлеченные средства позволяют обеспечивать приоритетные расходы госбюджета за счет доходов от замороженных российских активов.