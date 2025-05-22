За три роки Україна отримала понад $133 млрд фіндопомоги від партнерів

Україна за останні три роки отримала понад 133 мільярди доларів фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем та віце-канцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем.

"За останні три роки Україна отримала понад 133 млрд доларів США міжнародної фінансової допомоги. Це дозволило Уряду зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни, гарантувати виплати зарплат освітянам, медикам, державним службовцям, пенсій і соціальних допомог найбільш уразливим верствам населення. Виклики для фінансової системи зберігаються, що робить збереження зовнішньої підтримки вкрай важливим. Саме тому вже сьогодні необхідно працювати над створенням надійної системи забезпечення бюджетних потреб наступного року", – сказав Марченко.

За його словами, Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку повномасштабної війни в усіх можливих напрямах.

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Зазначається, що допомога від Німеччини є другою за розміром серед країн світу від початку повномасштабного вторгнення РФ та сягнула 17,3 млрд євро. Допомога Канади є п’ятою за розміром в світі та становить 10,3 млрд євро.

Марченко подякував німецькому уряду за підтримку фінансового інструменту Ukraine Facility від ЄС на 2024–2027 роки в обсязі 50 млрд євро. До кінця 2025 року бюджетна підтримка від ЄС у межах ініціативи очікується в розмірі 12,5 млрд євро (3,5 млрд євро вже залучено).

Також міністр фінансів України відзначив підтримку урядів Канади та Німеччини щодо ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом 50 млрд доларів США, з яких внесок Канади становить 5 млрд канадських доларів (близько 3,4 млрд доларів США), ЄС - 18,1 млрд євро (близько 20 млрд доларів США).

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Україна вже залучила перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів та чотири транші від ЄС обсягом 6 млрд євро. Загалом у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine Україна отримала від партнерів близько 14,7 млрд доларів США. Залучені кошти дозволяють забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету за рахунок прибутків від заморожених російських активів.