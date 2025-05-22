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Новости Санкции против России Прекращение огня между Украиной и РФ
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Сибига и глава МИД Канады Ананд обсудили достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины и санкции против РФ

Сибига и Ананд провели беседу

Глава МИД Андрей Сибига провел телефонные переговоры с новоназначенным министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я был рад иметь первые телефонные переговоры с Анитой Ананд, новоназначенным министром иностранных дел Канады и давним другом Украины. Благодарен за подтверждение непоколебимой поддержки и солидарности Канады с украинским народом", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что стороны сосредоточились на дипломатических усилиях, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины. Министр подтвердил, что полное и длительное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней остается необходимым для того, чтобы мирные усилия имели шанс на успех.

Кроме того, министры обсудили необходимость дополнительного давления и санкций против России, которая продолжает отвергать прекращение огня и тормозить мирный процесс.

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"Я отметил, что возможные меры могут касаться российского энергетического сектора, в частности снижение предельной цены на нефть, а также введение дополнительных санкций против банковской системы России, включая центральный банк.

Мы также скоординировали дополнительные шаги и контакты для усиления международной поддержки Украины во время председательства Канады в G7. Я пригласил своего коллегу посетить Украину с визитом в удобное для него время", - добавил Сибига.

Читайте: Партнерам известны "красные линии" Украины в переговорах, - Сибига

Автор: 

Канада (2096) Сибига Андрей (468) Ананд Антина (18)


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Сибіга і глава МЗС Канади Ананд обговорили досягнення справедливого і всеосяжного миру для України та санкції проти РФ

Важлива новина!
З нетерпінням чекатимемо результатів.
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22.05.2025 20:12 Ответить
Ну якщо "Справедливий і всеосяжний", тоді да-а...
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22.05.2025 20:13 Ответить
"...спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України", - це як і що?
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22.05.2025 20:25 Ответить
Це як "Потужний" тільки щоб неповторювати це слово
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22.05.2025 21:23 Ответить
А втілювати те що вони обговорюють хер зна скільки,коли будуть?
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22.05.2025 20:34 Ответить
Всеосяжний Потужний всеосяйний найвеличніший всепереможний надстійкий супер план....
Якась кітайщина ( ІБД) , забагато епітетів та похвали.
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22.05.2025 21:21 Ответить
Раніше президент Південної Кореї Юн Сок робив заяву, що країна розглядає можливість надати Києву військову допомогу у зв'язку з тим, що Північна Корея і рф посилюють військове співробітництво. Чому президент Зеленський не працює в цьому напрямку, де його тільки небуло ,а там де треба його немає...
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23.05.2025 01:24 Ответить
 
 