Сибига и глава МИД Канады Ананд обсудили достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины и санкции против РФ

Глава МИД Андрей Сибига провел телефонные переговоры с новоназначенным министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я был рад иметь первые телефонные переговоры с Анитой Ананд, новоназначенным министром иностранных дел Канады и давним другом Украины. Благодарен за подтверждение непоколебимой поддержки и солидарности Канады с украинским народом", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что стороны сосредоточились на дипломатических усилиях, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины. Министр подтвердил, что полное и длительное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней остается необходимым для того, чтобы мирные усилия имели шанс на успех.



Кроме того, министры обсудили необходимость дополнительного давления и санкций против России, которая продолжает отвергать прекращение огня и тормозить мирный процесс.

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"Я отметил, что возможные меры могут касаться российского энергетического сектора, в частности снижение предельной цены на нефть, а также введение дополнительных санкций против банковской системы России, включая центральный банк.



Мы также скоординировали дополнительные шаги и контакты для усиления международной поддержки Украины во время председательства Канады в G7. Я пригласил своего коллегу посетить Украину с визитом в удобное для него время", - добавил Сибига.

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