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Новини Санкції проти Росії Припинення вогню між Україною та РФ
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Сибіга і глава МЗС Канади Ананд обговорили досягнення справедливого і всеосяжного миру для України та санкції проти РФ

Сибіга і Ананд провели розмову

Глава МЗС Андрій Сибіга провів телефонні переговори з новопризначеною міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я був радий мати перші телефонні переговори з Анітою Ананд, новопризначеною міністеркою закордонних справ Канади і давнім другом України. Вдячний за підтвердження непохитної підтримки та солідарності Канади з українським народом", - йдеться в повідомленні.

Сибіга зазначив, що сторони зосередилися на дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України. Міністр підтвердив, що повне і тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів залишається необхідним для того, щоб мирні зусилля мали шанс на успіх.

Крім того, міністри обговорили необхідність додаткового тиску і санкцій проти Росії, яка продовжує відкидати припинення вогню і гальмувати мирний процес.

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"Я наголосив, що можливі заходи можуть стосуватися російського енергетичного сектору, зокрема зниження граничної ціни на нафту, а також запровадження додаткових санкцій проти банківської системи Росії, включно з центральним банком.

Ми також скоординували додаткові кроки та контакти для посилення міжнародної підтримки України під час головування Канади в G7. Я запросив свого колегу відвідати Україну з візитом у зручний для нього час", – додав Сибіга.

Читайте: Партнерам відомі "червоні лінії" України в перемовинах, - Сибіга

Автор: 

Канада (2213) Сибіга Андрій (475) Ананд Аніта (31)


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Сибіга і глава МЗС Канади Ананд обговорили досягнення справедливого і всеосяжного миру для України та санкції проти РФ

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З нетерпінням чекатимемо результатів.
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22.05.2025 20:12 Відповісти
Ну якщо "Справедливий і всеосяжний", тоді да-а...
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22.05.2025 20:13 Відповісти
"...спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України", - це як і що?
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22.05.2025 20:25 Відповісти
Це як "Потужний" тільки щоб неповторювати це слово
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22.05.2025 21:23 Відповісти
А втілювати те що вони обговорюють хер зна скільки,коли будуть?
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22.05.2025 20:34 Відповісти
Всеосяжний Потужний всеосяйний найвеличніший всепереможний надстійкий супер план....
Якась кітайщина ( ІБД) , забагато епітетів та похвали.
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22.05.2025 21:21 Відповісти
Раніше президент Південної Кореї Юн Сок робив заяву, що країна розглядає можливість надати Києву військову допомогу у зв'язку з тим, що Північна Корея і рф посилюють військове співробітництво. Чому президент Зеленський не працює в цьому напрямку, де його тільки небуло ,а там де треба його немає...
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23.05.2025 01:24 Відповісти
 
 