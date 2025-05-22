Сибіга і глава МЗС Канади Ананд обговорили досягнення справедливого і всеосяжного миру для України та санкції проти РФ
Глава МЗС Андрій Сибіга провів телефонні переговори з новопризначеною міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Я був радий мати перші телефонні переговори з Анітою Ананд, новопризначеною міністеркою закордонних справ Канади і давнім другом України. Вдячний за підтвердження непохитної підтримки та солідарності Канади з українським народом", - йдеться в повідомленні.
Сибіга зазначив, що сторони зосередилися на дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України. Міністр підтвердив, що повне і тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів залишається необхідним для того, щоб мирні зусилля мали шанс на успіх.
Крім того, міністри обговорили необхідність додаткового тиску і санкцій проти Росії, яка продовжує відкидати припинення вогню і гальмувати мирний процес.
"Я наголосив, що можливі заходи можуть стосуватися російського енергетичного сектору, зокрема зниження граничної ціни на нафту, а також запровадження додаткових санкцій проти банківської системи Росії, включно з центральним банком.
Ми також скоординували додаткові кроки та контакти для посилення міжнародної підтримки України під час головування Канади в G7. Я запросив свого колегу відвідати Україну з візитом у зручний для нього час", – додав Сибіга.
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Якась кітайщина ( ІБД) , забагато епітетів та похвали.