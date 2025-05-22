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Новости Поддержка Украины странами G7
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G7 о российских активах: Будут оставаться замороженными до прекращения агрессии и возмещения убытков

Заявление G7 с осуждением российской агрессии

Страны G-7 в совместном заявлении утвердили поддержку Украины; осудили войну, которую начала РФ против Украины; отметили, что замороженные российские активы останутся неподвижными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина Канады, которая председательствует в G-7 в 2025 году.

В заявлении указано, что страны G7 поддерживают Украину в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру.

"Мы подтверждаем, что согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит ущерб, нанесенный ею Украине. ...

"Мы приветствуем текущие усилия по достижению режима прекращения огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций", - говорится в документе.

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Кроме того, страны G7 обязуются помочь укрепить доверие инвесторов через двусторонние и многосторонние инициативы для финансирования восстановления Украины после войны. С этой целью, кроме постоянной поддержки через трастовый фонд MIGA SURE (Поддержка реконструкции и экономики Украины), G7 будут работать, в частности через Платформу доноров для Украины, с правительством Украины, международными финансовыми учреждениями (МФУ) и страховой отраслью, чтобы как можно скорее отменить полный запрет, наложенный на Украину.

"Кроме того, мы соглашаемся сотрудничать с Украиной, чтобы гарантировать, что никакие страны или организации, или организации из этих стран, которые финансировали или поставляли российскую военную машину, не будут иметь права получать прибыль от реконструкции Украины", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что США выступают против включения пунктов о поддержке Украины в заявление по итогам встречи министров финансов G7, американцы не хотят называть действия России в Украине "незаконными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз предложит странам "Большой семерки" снизить лимит цены на российскую нефть, - Домбровскис

Автор: 

G7 (843) поддержка (696)


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Топ комментарии
+11
обломали донні роги.

він був проти пунктів засудження рашки і підтримки України

.
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23.05.2025 00:04
+10
це для трампа інфа...шоб він трохи заспокоївся ,добровільної здачі під ху* ла G 7 небуде...
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22.05.2025 23:35
+7
Потужно! Це вже вкотре?
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22.05.2025 23:31
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Азабоченость!
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22.05.2025 23:30 Ответить
обломали донні роги.

він був проти пунктів засудження рашки і підтримки України

.
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23.05.2025 00:04 Ответить
Потужно! Це вже вкотре?
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22.05.2025 23:31 Ответить
Додавили хоча би на стурбованність?
Бо ж Трамп блокував...
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22.05.2025 23:34 Ответить
це для трампа інфа...шоб він трохи заспокоївся ,добровільної здачі під ху* ла G 7 небуде...
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22.05.2025 23:35 Ответить
Цікаво чи трампло могло заблокувати цю заяву чи там рішення приймаються без права блокування?
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22.05.2025 23:40 Ответить
хтілося б шоб трампло ,туди руки не пхав ...
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22.05.2025 23:54 Ответить
здається рішення консенсусом, але трампу решта учасників, схоже, "зробила" консенсунс, щоб не збивався з курсу.
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23.05.2025 00:07 Ответить
Він мабуть слово Консенсус не знає. Чи путає - він людина нічних клубів
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23.05.2025 04:38 Ответить
могло і навіть блокувало на початку лютого. проте зараз, погравшись у дипломатію, де ху йло поводило по чубу Рудого, то вже зараз начебто повертаються до притомності.
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23.05.2025 03:07 Ответить
Він вже у такому віці , коли дуристь починається після сну ПО НОВОМУ , бо вже альцгеймер
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23.05.2025 04:40 Ответить
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23.05.2025 09:30 Ответить
навіть боюся питати і магаричі теж з'ясували?
без портрета?
і да
"російські активи залишаться нерухомими поки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні" - це теж покарання агрессору?
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22.05.2025 23:42 Ответить
Бла бла бла, щороку одне й те саме на цьому саміті. Навіть текст заяви не змінюють... один текст на всі роки
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22.05.2025 23:50 Ответить
бла-бла "Київ за три дні"
минуло три роки - Київ стоїть !
завдяки ЗСУ та військовій і фінансовій підтримці G7.

.
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23.05.2025 00:10 Ответить
мда..
як не крути, а треба розщіплювати молекули на атоми,
атоми на нейтрони і протони,
а вже їх на що вже вони там рощіплюються...
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22.05.2025 23:51 Ответить
Черговий пшик у калюжу...
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22.05.2025 23:51 Ответить
"...заморожені російські активи залишаться нерухомими поки Росія..." Джерело: https://censor.net/ua/n3553821

Не важливо, про що йде мова - мова завжди йде за гроші.
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23.05.2025 00:01 Ответить
діда сьогодні в 2 лунку в землі, по гольфу, шара не вгонить?
всім завтра буде несподіване з'ясування - і внутрішнім і забугорним.
рубік відхопить першим...
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23.05.2025 00:03 Ответить
Діда у нас один - Джо !
а цей, рудий, - стара піда.

.
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23.05.2025 00:12 Ответить
та лано, не чіпляйтесь до слів...
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23.05.2025 00:16 Ответить
ну, таке, слово є сенс

.
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23.05.2025 00:19 Ответить
Ой, а ми умнічаєм, а коли в гівенце тикають, то ображаємося?
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23.05.2025 13:37 Ответить
Сподіваюсь, куйло злякається такої потужної заяви і забере своїх нелюдів з України.
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23.05.2025 00:03 Ответить
- вова, клади трубу
- ні, ти перший, доня
- я не хочю
- і я не хочю
- а давай разом?
- а давай!
- три, два один
- а ти не поклав!
- так і ти ж не поклав!
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23.05.2025 00:09 Ответить
а потім вони взялись за руки і ніжно дивились один одному в очі....

тфу!
старі кідари

.
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23.05.2025 00:17 Ответить
https://www.facebook.com/reel/1256494235868135 Приблизно так. )))
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23.05.2025 08:02 Ответить
Дякуємо керівників G7, за підтримку Українців і України, в часи московської війни з 2014 року!
Слава Україні!
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23.05.2025 00:13 Ответить
в ОПу пішла !

.
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23.05.2025 00:18 Ответить
Заряджайте це ком'юніке в гармати і шараште по оркам!
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23.05.2025 00:48 Ответить
Support for UkraineWe condemn Russia's continued brutal war against Ukraine and commend the immense resilience from the Ukrainian people and economy. Ukraine has suffered significant destruction. The G7 remains committed to unwavering support for Ukraine in defending its territorial integrity and right to exist, and its freedom, sovereignty and independence toward a just and durable peace.We welcome ongoing efforts to achieve a ceasefire. If such a ceasefire is not agreed, we will continue to explore all possible options, including options to maximize pressure such as further ramping up sanctions. We reaffirm that, consistent with our respective legal systems, Russia's sovereign assets in our jurisdictions will remain immobilized until Russia ends its aggression and pays for the damage it has caused to Ukraine.We agree that private sector mobilization will be important in the recovery and reconstruction of Ukraine, with costs estimated by the WBG at US$524 billion over the next decade. We collectively commit to help build investor confidence through bilateral and multilateral initiatives. To this end, in addition to the ongoing support through the MIGA SURE (Support for Ukraine's Reconstruction and Economy) trust fund, we will work, including through the Ukraine Donor Platform, with the Government of Ukraine, international financial institutions (IFIs), and the insurance industry towards removing the blanket ban imposed on Ukraine as soon as possible. We will continue to coordinate support to promote the early recovery and reconstruction of Ukraine, including at the Ukraine Recovery Conference, which will take place in Rome on July 10-11, 2025. Further, we agree to work together with Ukraine to ensure that no countries or entities, or entities from those countries that financed or supplied the Russian war machine will be eligible to profit from Ukraine's reconstruction.
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23.05.2025 00:29 Ответить
a little reminder - this is Ukrainian forum.
don't have will to type Ukrainian?
English keyboard?
ask me - I will send you a link to a translator - you gonna like it...
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23.05.2025 00:50 Ответить
Actually - our IQ allow us to know English 🤣🤣😂
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23.05.2025 13:36 Ответить
Обіцянки цяцянки, а дурням вище - радість.
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23.05.2025 00:47 Ответить
не просри партбілет!
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23.05.2025 01:01 Ответить
29-й памфіловець! 🤣
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23.05.2025 02:56 Ответить
G7 у спільній заяві засудили агресію РФ та підтримала Україну

Невігласи досі не вивчила українську?
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23.05.2025 06:39 Ответить
Потужно. Війну виграли. Розходимося 🤣
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23.05.2025 13:35 Ответить
 
 