G7 о российских активах: Будут оставаться замороженными до прекращения агрессии и возмещения убытков
Страны G-7 в совместном заявлении утвердили поддержку Украины; осудили войну, которую начала РФ против Украины; отметили, что замороженные российские активы останутся неподвижными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина Канады, которая председательствует в G-7 в 2025 году.
В заявлении указано, что страны G7 поддерживают Украину в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру.
"Мы подтверждаем, что согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит ущерб, нанесенный ею Украине. ...
"Мы приветствуем текущие усилия по достижению режима прекращения огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций", - говорится в документе.
Кроме того, страны G7 обязуются помочь укрепить доверие инвесторов через двусторонние и многосторонние инициативы для финансирования восстановления Украины после войны. С этой целью, кроме постоянной поддержки через трастовый фонд MIGA SURE (Поддержка реконструкции и экономики Украины), G7 будут работать, в частности через Платформу доноров для Украины, с правительством Украины, международными финансовыми учреждениями (МФУ) и страховой отраслью, чтобы как можно скорее отменить полный запрет, наложенный на Украину.
"Кроме того, мы соглашаемся сотрудничать с Украиной, чтобы гарантировать, что никакие страны или организации, или организации из этих стран, которые финансировали или поставляли российскую военную машину, не будут иметь права получать прибыль от реконструкции Украины", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что США выступают против включения пунктов о поддержке Украины в заявление по итогам встречи министров финансов G7, американцы не хотят называть действия России в Украине "незаконными".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
він був проти пунктів засудження рашки і підтримки України
.
Бо ж Трамп блокував...
без портрета?
і да
"російські активи залишаться нерухомими поки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні" - це теж покарання агрессору?
минуло три роки - Київ стоїть !
завдяки ЗСУ та військовій і фінансовій підтримці G7.
.
як не крути, а треба розщіплювати молекули на атоми,
атоми на нейтрони і протони,
а вже їх на що вже вони там рощіплюються...
Не важливо, про що йде мова - мова завжди йде за гроші.
всім завтра буде несподіване з'ясування - і внутрішнім і забугорним.
рубік відхопить першим...
а цей, рудий, - стара піда.
.
.
- ні, ти перший, доня
- я не хочю
- і я не хочю
- а давай разом?
- а давай!
- три, два один
- а ти не поклав!
- так і ти ж не поклав!
тфу!
старі кідари
.
Слава Україні!
.
don't have will to type Ukrainian?
English keyboard?
ask me - I will send you a link to a translator - you gonna like it...
Невігласи досі не вивчила українську?