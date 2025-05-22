G7 про російські активи: Залишатимуться замороженими до припинення агресії та відшкодування збитків

Країни G-7 у спільній заяві затвердили підтримку України; засудили війну, яку розпочала РФ проти України; наголосили, що заморожені російські активи залишаться нерухомими поки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну Канади, яка головує в G-7 у 2025 році.

У заяві зазначено, що країни G7 підтримують Україну у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та міцного миру.

"Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресію та не відшкодує збитки, завдані нею Україні. ...

Ми вітаємо поточні зусилля з досягнення режиму припинення вогню. Якщо таке припинення вогню не буде погоджено, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій", - йдеться в документі.

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Крім того, країни G7 зобов'язуються допомогти зміцнити довіру інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи для фінансування відбудови України після війни. З цією метою, окрім постійної підтримки через трастовий фонд MIGA SURE (Підтримка реконструкції та економіки України), G7 працюватимуть, зокрема через Платформу донорів для України, з урядом України, міжнародними фінансовими установами (МФУ) та страховою галуззю, щоб якомога швидше скасувати повну заборону, накладену на Україну.

"Крім того, ми погоджуємося співпрацювати з Україною, щоб гарантувати, що жодні країни чи організації, або організації з цих країн, які фінансували чи постачали російську військову машину, не матимуть права отримувати прибуток від реконструкції України", - зазначено в документі.

Раніше повідомлялось, що США виступають проти включення пунктів про підтримку України до заяви за підсумками зустрічі міністрів фінансів G7, американці не хочуть називати дії Росії в Україні "незаконними".

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