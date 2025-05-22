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Новини Підтримка України країнами G7
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G7 про російські активи: Залишатимуться замороженими до припинення агресії та відшкодування збитків

Заява G7 зі засудженням російської агресії

Країни G-7 у спільній заяві затвердили підтримку України; засудили війну, яку розпочала РФ проти України; наголосили, що заморожені російські активи залишаться нерухомими поки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну Канади, яка головує в G-7 у 2025 році.

У заяві зазначено, що країни G7 підтримують Україну у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та міцного миру.

"Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресію та не відшкодує збитки, завдані нею Україні. ...

Ми вітаємо поточні зусилля з досягнення режиму припинення вогню. Якщо таке припинення вогню не буде погоджено, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій", - йдеться в документі.

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Крім того, країни G7 зобов'язуються допомогти зміцнити довіру інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи для фінансування відбудови України після війни. З цією метою, окрім постійної підтримки через трастовий фонд MIGA SURE (Підтримка реконструкції та економіки України), G7 працюватимуть, зокрема через Платформу донорів для України, з урядом України, міжнародними фінансовими установами (МФУ) та страховою галуззю, щоб якомога швидше скасувати повну заборону, накладену на Україну.

"Крім того, ми погоджуємося співпрацювати з Україною, щоб гарантувати, що жодні країни чи організації, або організації з цих країн, які фінансували чи постачали російську військову машину, не матимуть права отримувати прибуток від реконструкції України", - зазначено в документі.

Раніше повідомлялось, що США виступають проти включення пунктів про підтримку України до заяви за підсумками зустрічі міністрів фінансів G7, американці не хочуть називати дії Росії в Україні "незаконними".

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Автор: 

G-7 G7 (1044) підтримка (623)


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Топ коментарі
+11
обломали донні роги.

він був проти пунктів засудження рашки і підтримки України

.
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23.05.2025 00:04
+10
це для трампа інфа...шоб він трохи заспокоївся ,добровільної здачі під ху* ла G 7 небуде...
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22.05.2025 23:35
+7
Потужно! Це вже вкотре?
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22.05.2025 23:31
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Азабоченость!
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22.05.2025 23:30 Відповісти
обломали донні роги.

він був проти пунктів засудження рашки і підтримки України

.
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23.05.2025 00:04 Відповісти
Потужно! Це вже вкотре?
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22.05.2025 23:31 Відповісти
Додавили хоча би на стурбованність?
Бо ж Трамп блокував...
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22.05.2025 23:34 Відповісти
це для трампа інфа...шоб він трохи заспокоївся ,добровільної здачі під ху* ла G 7 небуде...
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22.05.2025 23:35 Відповісти
Цікаво чи трампло могло заблокувати цю заяву чи там рішення приймаються без права блокування?
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22.05.2025 23:40 Відповісти
хтілося б шоб трампло ,туди руки не пхав ...
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22.05.2025 23:54 Відповісти
здається рішення консенсусом, але трампу решта учасників, схоже, "зробила" консенсунс, щоб не збивався з курсу.
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23.05.2025 00:07 Відповісти
Він мабуть слово Консенсус не знає. Чи путає - він людина нічних клубів
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23.05.2025 04:38 Відповісти
могло і навіть блокувало на початку лютого. проте зараз, погравшись у дипломатію, де ху йло поводило по чубу Рудого, то вже зараз начебто повертаються до притомності.
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23.05.2025 03:07 Відповісти
Він вже у такому віці , коли дуристь починається після сну ПО НОВОМУ , бо вже альцгеймер
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23.05.2025 04:40 Відповісти
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23.05.2025 09:30 Відповісти
навіть боюся питати і магаричі теж з'ясували?
без портрета?
і да
"російські активи залишаться нерухомими поки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні" - це теж покарання агрессору?
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22.05.2025 23:42 Відповісти
Бла бла бла, щороку одне й те саме на цьому саміті. Навіть текст заяви не змінюють... один текст на всі роки
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22.05.2025 23:50 Відповісти
бла-бла "Київ за три дні"
минуло три роки - Київ стоїть !
завдяки ЗСУ та військовій і фінансовій підтримці G7.

.
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23.05.2025 00:10 Відповісти
мда..
як не крути, а треба розщіплювати молекули на атоми,
атоми на нейтрони і протони,
а вже їх на що вже вони там рощіплюються...
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22.05.2025 23:51 Відповісти
Черговий пшик у калюжу...
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22.05.2025 23:51 Відповісти
"...заморожені російські активи залишаться нерухомими поки Росія..." Джерело: https://censor.net/ua/n3553821

Не важливо, про що йде мова - мова завжди йде за гроші.
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23.05.2025 00:01 Відповісти
діда сьогодні в 2 лунку в землі, по гольфу, шара не вгонить?
всім завтра буде несподіване з'ясування - і внутрішнім і забугорним.
рубік відхопить першим...
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23.05.2025 00:03 Відповісти
Діда у нас один - Джо !
а цей, рудий, - стара піда.

.
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23.05.2025 00:12 Відповісти
та лано, не чіпляйтесь до слів...
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23.05.2025 00:16 Відповісти
ну, таке, слово є сенс

.
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23.05.2025 00:19 Відповісти
Ой, а ми умнічаєм, а коли в гівенце тикають, то ображаємося?
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23.05.2025 13:37 Відповісти
Сподіваюсь, куйло злякається такої потужної заяви і забере своїх нелюдів з України.
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23.05.2025 00:03 Відповісти
- вова, клади трубу
- ні, ти перший, доня
- я не хочю
- і я не хочю
- а давай разом?
- а давай!
- три, два один
- а ти не поклав!
- так і ти ж не поклав!
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23.05.2025 00:09 Відповісти
а потім вони взялись за руки і ніжно дивились один одному в очі....

тфу!
старі кідари

.
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23.05.2025 00:17 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/1256494235868135 Приблизно так. )))
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23.05.2025 08:02 Відповісти
Дякуємо керівників G7, за підтримку Українців і України, в часи московської війни з 2014 року!
Слава Україні!
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23.05.2025 00:13 Відповісти
в ОПу пішла !

.
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23.05.2025 00:18 Відповісти
Заряджайте це ком'юніке в гармати і шараште по оркам!
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23.05.2025 00:48 Відповісти
Support for UkraineWe condemn Russia's continued brutal war against Ukraine and commend the immense resilience from the Ukrainian people and economy. Ukraine has suffered significant destruction. The G7 remains committed to unwavering support for Ukraine in defending its territorial integrity and right to exist, and its freedom, sovereignty and independence toward a just and durable peace.We welcome ongoing efforts to achieve a ceasefire. If such a ceasefire is not agreed, we will continue to explore all possible options, including options to maximize pressure such as further ramping up sanctions. We reaffirm that, consistent with our respective legal systems, Russia's sovereign assets in our jurisdictions will remain immobilized until Russia ends its aggression and pays for the damage it has caused to Ukraine.We agree that private sector mobilization will be important in the recovery and reconstruction of Ukraine, with costs estimated by the WBG at US$524 billion over the next decade. We collectively commit to help build investor confidence through bilateral and multilateral initiatives. To this end, in addition to the ongoing support through the MIGA SURE (Support for Ukraine's Reconstruction and Economy) trust fund, we will work, including through the Ukraine Donor Platform, with the Government of Ukraine, international financial institutions (IFIs), and the insurance industry towards removing the blanket ban imposed on Ukraine as soon as possible. We will continue to coordinate support to promote the early recovery and reconstruction of Ukraine, including at the Ukraine Recovery Conference, which will take place in Rome on July 10-11, 2025. Further, we agree to work together with Ukraine to ensure that no countries or entities, or entities from those countries that financed or supplied the Russian war machine will be eligible to profit from Ukraine's reconstruction.
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23.05.2025 00:29 Відповісти
a little reminder - this is Ukrainian forum.
don't have will to type Ukrainian?
English keyboard?
ask me - I will send you a link to a translator - you gonna like it...
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23.05.2025 00:50 Відповісти
Actually - our IQ allow us to know English 🤣🤣😂
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23.05.2025 13:36 Відповісти
Обіцянки цяцянки, а дурням вище - радість.
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23.05.2025 00:47 Відповісти
не просри партбілет!
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23.05.2025 01:01 Відповісти
29-й памфіловець! 🤣
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23.05.2025 02:56 Відповісти
G7 у спільній заяві засудили агресію РФ та підтримала Україну

Невігласи досі не вивчила українську?
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23.05.2025 06:39 Відповісти
Потужно. Війну виграли. Розходимося 🤣
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23.05.2025 13:35 Відповісти
 
 