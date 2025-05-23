Силы обороны продолжают сдерживать натиск в районе Константинополя, Отрадного и Шевченко, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки Силы обороны отбили вражеские штурмы на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал позиции подразделений Сил Обороны в Волчанске. Успехов не имел.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные штурмовые действия у Довгенького, Голубовки, Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное, Торское, Редкодуб и Липовое. Штурмовые действия врага отражены.

На Северском направлении противник вел наступление в районе Григорьевки. Успехов не имел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг не снижает активность на Новопавловском направлении, использует малые штурмовые группы, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в районах Белой Горы, Делиевки, Дачного, Александро-Калинового, Крымского, Зари, Попового Яра, Александрополя и в Часовом Яре. Все вражеские атаки отбиты.

На Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать неподалеку Елизаветовки, Миролюбовки, Променя, Звёздного, Удачного, Муравки, Алексеевки, Новоторецкого, Лысовки, Даченского и Андреевки. Тактических успехов враг не достиг.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Отрадного и Шевченко. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ пыталась улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, прорвать оборону Константинополя, - ОСГВ "Хортица"