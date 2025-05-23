Сили оборони продовжують стримувати натиск у районі Костянтинополя, Одрадного та Шевченка, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби Сили оборони відбили ворожі штурми на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої̈ доби на Харківському напрямку противник атакував позиції підрозділів Сил Оборони у Вовчанську. Успіхів не мав.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні штурмові дії біля Довгенького, Голубівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне, Торське, Рідкодуб та Липове. Штурмові дії ворога відбито.

На Сіверському напрямку противник вів наступ у районі Григорівки. Успіхів не мав.

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На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в районах Білої Гори, Диліївки, Дачного, Олександро-Калинового, Кримського, Зорі, Попового Яру, Олександрополя та у Часовому Яру. Всі ворожі атаки відбито.

На Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати неподалік Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Звірового, Удачного, Муравки, Олексіївки, Новоторецького, Лисівки, Даченського та Андріївки. Тактичних успіхів ворог не досягнув.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Одрадного та Шевченка. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

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