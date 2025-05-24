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Это ответ России на международные усилия по достижению мира, - Сибига о ночной атаке на Киев

Массированная атака на Киев 24 мая: Сибига отреагировал

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что массированная российская атака на Киев в ночь на 24 мая - это ответ России на международные мирные усилия.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна громкая ночь в Киеве и других областях, пока противовоздушная оборона непрерывно отражает российские воздушные атаки. В столице повреждены жилые дома, по меньшей мере 15 человек получили ранения", - отметил Сибига.

Дипломат напомнил, что прошла неделя с переговоров в Стамбуле, а РФ до сих пор не представила свой "мирный меморандум".

"Вместо этого она насылает смертоносные дроны и ракеты на гражданских. Это ответ России на международные усилия по достижению мира и наглядное доказательство того, что нужно усиливать санкционное давление на Москву, чтобы ускорить процесс установления мира", - добавил глава МИД.

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Напомним, в ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Основное направление вражеской атаки - Киев. В столице пострадали 15 человек, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.

Автор: 

Киев (25659) Сибига Андрей (475) Воздушные атаки на Киев (748)


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"Це відповідь Росії на міжнародні зусилля" Джерело: https://censor.net/ua/n3554090

А также таваріщю Трумпу Дональду Фредовічю лічьно!
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24.05.2025 12:16 Ответить
Поводится эвакуация жителей деревни Грицово, которая находится примерно в 10 километрах от атакованного химического комбината «Азот» в Новомосковске Тульской области...
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24.05.2025 12:18 Ответить
МІЖНАРОДНІ ЗУСИЛЛЯ

Це типу Орбан який діє по указці Путіна?
Чи Фіцо?
Чи Трамп який робить те саме?

про шо мова
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24.05.2025 12:25 Ответить
Це наслідки шашликів і "сойдьомся посередінє". Потрібно було не знімати міни з мінних полів і замінованих містків виходу з Криму та не відводити наші війська із бетонних укриттів в чисте поле, брешучи, що як тільки ворог щось порушить то повернемо наші війська негайно і відводимо в краще підготовлені укриття. Брехали, а гроші на укриття покрали, ніяких укриттів поббудовано не було, а просто здали наші відвойовані "баоригою" території ворогу, який як тільки туди зайшов, так відразу закопався. Це також наслідки знищення ракетних програм і вже 6 років не створивши свого нічого. Скільки можнів у чомусь звинувакчувати когось, хоча ніяким чином не захищаю кацапів, відводячи "стрілки" і відповідальність від себе, відкривши двірі ворогу і своїми бездіями заочосувалши ворога напасти.
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24.05.2025 12:26 Ответить
от життя настало да Сибіга? головне в тему вчасно під**нути
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24.05.2025 13:09 Ответить
 
 