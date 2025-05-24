Это ответ России на международные усилия по достижению мира, - Сибига о ночной атаке на Киев

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что массированная российская атака на Киев в ночь на 24 мая - это ответ России на международные мирные усилия.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна громкая ночь в Киеве и других областях, пока противовоздушная оборона непрерывно отражает российские воздушные атаки. В столице повреждены жилые дома, по меньшей мере 15 человек получили ранения", - отметил Сибига.

Дипломат напомнил, что прошла неделя с переговоров в Стамбуле, а РФ до сих пор не представила свой "мирный меморандум".

"Вместо этого она насылает смертоносные дроны и ракеты на гражданских. Это ответ России на международные усилия по достижению мира и наглядное доказательство того, что нужно усиливать санкционное давление на Москву, чтобы ускорить процесс установления мира", - добавил глава МИД.

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Напомним, в ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Основное направление вражеской атаки - Киев. В столице пострадали 15 человек, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.