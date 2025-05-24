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Це відповідь Росії на міжнародні зусилля з досягнення миру, - Сибіга про нічну атаку на Київ

Масована атака на Київ 24 травня: Сибіга відреагував

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що масована російська атака на Київ у ніч проти 24 травня – це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна гучна ніч у Києві та інших областях, поки протиповітряна оборона безперервно відбиває російські повітряні атаки. У столиці пошкоджено житлові будинки, щонайменше 15 людей зазнали поранень", - зазначив Сибіга.

Дипломат нагадав, що минув тиждень від переговорів у Стамбулі, а РФ досі не представила свій "мирний меморандум".

"Натомість вона насилає смертоносні дрони та ракети на цивільних. Це відповідь Росії на міжнародні зусилля з досягнення миру і наочний доказ того, що потрібно посилювати санкційний тиск на Москву, щоби прискорити процес встановлення миру", - додав глава МЗС.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Основний напрямок ворожої атаки – Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.

Автор: 

Київ (19632) Сибіга Андрій (480) Повітряні атаки на Київ (805)


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"Це відповідь Росії на міжнародні зусилля" Джерело: https://censor.net/ua/n3554090

А также таваріщю Трумпу Дональду Фредовічю лічьно!
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24.05.2025 12:16 Відповісти
Поводится эвакуация жителей деревни Грицово, которая находится примерно в 10 километрах от атакованного химического комбината «Азот» в Новомосковске Тульской области...
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24.05.2025 12:18 Відповісти
МІЖНАРОДНІ ЗУСИЛЛЯ

Це типу Орбан який діє по указці Путіна?
Чи Фіцо?
Чи Трамп який робить те саме?

про шо мова
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24.05.2025 12:25 Відповісти
Це наслідки шашликів і "сойдьомся посередінє". Потрібно було не знімати міни з мінних полів і замінованих містків виходу з Криму та не відводити наші війська із бетонних укриттів в чисте поле, брешучи, що як тільки ворог щось порушить то повернемо наші війська негайно і відводимо в краще підготовлені укриття. Брехали, а гроші на укриття покрали, ніяких укриттів поббудовано не було, а просто здали наші відвойовані "баоригою" території ворогу, який як тільки туди зайшов, так відразу закопався. Це також наслідки знищення ракетних програм і вже 6 років не створивши свого нічого. Скільки можнів у чомусь звинувакчувати когось, хоча ніяким чином не захищаю кацапів, відводячи "стрілки" і відповідальність від себе, відкривши двірі ворогу і своїми бездіями заочосувалши ворога напасти.
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24.05.2025 12:26 Відповісти
от життя настало да Сибіга? головне в тему вчасно під**нути
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24.05.2025 13:09 Відповісти
 
 