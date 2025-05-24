Це відповідь Росії на міжнародні зусилля з досягнення миру, - Сибіга про нічну атаку на Київ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що масована російська атака на Київ у ніч проти 24 травня – це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна гучна ніч у Києві та інших областях, поки протиповітряна оборона безперервно відбиває російські повітряні атаки. У столиці пошкоджено житлові будинки, щонайменше 15 людей зазнали поранень", - зазначив Сибіга.

Дипломат нагадав, що минув тиждень від переговорів у Стамбулі, а РФ досі не представила свій "мирний меморандум".

"Натомість вона насилає смертоносні дрони та ракети на цивільних. Це відповідь Росії на міжнародні зусилля з досягнення миру і наочний доказ того, що потрібно посилювати санкційний тиск на Москву, щоби прискорити процес встановлення миру", - додав глава МЗС.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Основний напрямок ворожої атаки – Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.