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Новости Обстрел Одессы
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В минобороны РФ заявили, что атаковали в порту Одессы "контейнеровоз со 100 контейнерами с военным грузом"

Атака баллистическими ракетами по Одессе 23 мая

В минобороны России прокомментировали удары по порту Одессы, заявив, что РФ атаковала якобы военный груз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

"23 мая расчетами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в этом порту", - говорится в сообщении.

Также россияне заявили, что на судне якобы было около 100 контейнеров с грузом военного назначения.

По их словам, во время удара якобы произошла вторичная детонация и сильный пожар.

Также читайте: Удар баллистикой по порту в Одессе: умер скончался в больнице от полученных ранений

Как сообщалось, днем 23 мая российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Есть погибшие и раненые.

Автор: 

обстрел (27626) Одесса (7915) Одесская область (3621) порт (739) Одесский район (172)


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Топ комментарии
+20
Кацапи , ви кончені істоти і ваше місце в пеклі !!
Кабиздох вже зачекався вашого вбивцю путлєра і його
болотних щурів 😡
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24.05.2025 18:23
+13
В Одесі загинула одна людина в порту. Звичайно, шкода кожного. Але після підриву 100 контейнерів з військовим вантажем та вторинними детонаційними вибухами мало б затонути і судно-контейнеровоз та багато докерів і членів екіпажу. Тож брехня повна.
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24.05.2025 18:35
+10
Такі саме суда та танкери Плетенчук та наш ГУР не атакує, бо угода Зельонського.
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24.05.2025 18:19
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А в мене на районі, Київ, уламками школу завалило. А в інших районах повбивало/поранено людей.

Теж контереровози з озброєнням всюди були.
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24.05.2025 18:16 Ответить
і на Дерібасовській
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24.05.2025 18:19 Ответить
дурні думкою багатіють
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24.05.2025 18:18 Ответить
Такі саме суда та танкери Плетенчук та наш ГУР не атакує, бо угода Зельонського.
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24.05.2025 18:19 Ответить
Кацапи , ви кончені істоти і ваше місце в пеклі !!
Кабиздох вже зачекався вашого вбивцю путлєра і його
болотних щурів 😡
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24.05.2025 18:23 Ответить
В Одесі загинула одна людина в порту. Звичайно, шкода кожного. Але після підриву 100 контейнерів з військовим вантажем та вторинними детонаційними вибухами мало б затонути і судно-контейнеровоз та багато докерів і членів екіпажу. Тож брехня повна.
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24.05.2025 18:35 Ответить
Новоросійськ?
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24.05.2025 18:39 Ответить
Це називається хуцпа.
Нагла, безпардонна брехня виказана прямо в очі. На меті має вивести опонента з рівноваги, ошелешити, загнати в ступор.
Нахіба її розповсюджують наші недорогенькі х/з...
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24.05.2025 18:39 Ответить
Якщо бачите русню, яка не бреше - ткните його дручком. Ймовірно він сдох
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24.05.2025 18:46 Ответить
Ага, 100500 контейнерів 😄
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24.05.2025 19:09 Ответить
І ісьчо 1000500 інструктарав Нати біло унічьтожина
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24.05.2025 19:46 Ответить
И название контейнеровоза есть?
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24.05.2025 19:52 Ответить
та пох шо вони пишуть...
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24.05.2025 20:21 Ответить
москалю повірити - себе наібати .
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24.05.2025 23:14 Ответить
 
 