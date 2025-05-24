В минобороны РФ заявили, что атаковали в порту Одессы "контейнеровоз со 100 контейнерами с военным грузом"

В минобороны России прокомментировали удары по порту Одессы, заявив, что РФ атаковала якобы военный груз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

"23 мая расчетами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в этом порту", - говорится в сообщении.

Также россияне заявили, что на судне якобы было около 100 контейнеров с грузом военного назначения.

По их словам, во время удара якобы произошла вторичная детонация и сильный пожар.

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Как сообщалось, днем 23 мая российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Есть погибшие и раненые.