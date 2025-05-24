5 965 15
В минобороны РФ заявили, что атаковали в порту Одессы "контейнеровоз со 100 контейнерами с военным грузом"
В минобороны России прокомментировали удары по порту Одессы, заявив, что РФ атаковала якобы военный груз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.
"23 мая расчетами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в этом порту", - говорится в сообщении.
Также россияне заявили, что на судне якобы было около 100 контейнеров с грузом военного назначения.
По их словам, во время удара якобы произошла вторичная детонация и сильный пожар.
Как сообщалось, днем 23 мая российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Есть погибшие и раненые.
Топ комментарии
+20 Amber
показать весь комментарий24.05.2025 18:23 Ссылка
+13 Дужан Міхал
показать весь комментарий24.05.2025 18:35 Ссылка
+10 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий24.05.2025 18:19 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теж контереровози з озброєнням всюди були.
Кабиздох вже зачекався вашого вбивцю путлєра і його
болотних щурів 😡
Нагла, безпардонна брехня виказана прямо в очі. На меті має вивести опонента з рівноваги, ошелешити, загнати в ступор.
Нахіба її розповсюджують наші недорогенькі х/з...