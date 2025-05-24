У Міноборони РФ заявили, що атакували в порту Одеси "контейнеровоз зі 100 контейнерами з військовим вантажем"

У Міноборони Росії прокоментували удари по порту Одеси, заявивши, що РФ атакувала нібито військовий вантаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

"23 травня розрахунками ОТРК "Іскандер" завдано групового ракетного удару по контейнеровозу, який здійснював перевезення майна військового призначення до порту Одеса, а також по складу контейнерів у цьому порту", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни заявили, що на судні нібито було близько 100 контейнерів з вантажем військового призначення.

За їхніми словами, під час удару нібито сталася вторинна детонація і сильна пожежа.

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Як повідомлялося, удень 23 травня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Є загиблі та поранені.