УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9566 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Одеси
5 966 15

У Міноборони РФ заявили, що атакували в порту Одеси "контейнеровоз зі 100 контейнерами з військовим вантажем"

Атака балістичними ракетами по Одесі 23 травня

У Міноборони Росії прокоментували удари по порту Одеси, заявивши, що РФ атакувала нібито військовий вантаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

"23 травня розрахунками ОТРК "Іскандер" завдано групового ракетного удару по контейнеровозу, який здійснював перевезення майна військового призначення до порту Одеса, а також по складу контейнерів у цьому порту", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни заявили, що на судні нібито було близько 100 контейнерів з вантажем військового призначення.

За їхніми словами, під час удару нібито сталася вторинна детонація і сильна пожежа.

Також читайте: Удар балістикою по порту в Одесі: чоловік помер у лікарні від отриманих поранень

Як повідомлялося, удень 23 травня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Є загиблі та поранені.

Автор: 

обстріл (28948) Одеса (5492) Одеська область (3271) порт (2056) Одеський район (180)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Кацапи , ви кончені істоти і ваше місце в пеклі !!
Кабиздох вже зачекався вашого вбивцю путлєра і його
болотних щурів 😡
показати весь коментар
24.05.2025 18:23
+13
В Одесі загинула одна людина в порту. Звичайно, шкода кожного. Але після підриву 100 контейнерів з військовим вантажем та вторинними детонаційними вибухами мало б затонути і судно-контейнеровоз та багато докерів і членів екіпажу. Тож брехня повна.
показати весь коментар
24.05.2025 18:35
+10
Такі саме суда та танкери Плетенчук та наш ГУР не атакує, бо угода Зельонського.
показати весь коментар
24.05.2025 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в мене на районі, Київ, уламками школу завалило. А в інших районах повбивало/поранено людей.

Теж контереровози з озброєнням всюди були.
показати весь коментар
24.05.2025 18:16 Відповісти
і на Дерібасовській
показати весь коментар
24.05.2025 18:19 Відповісти
дурні думкою багатіють
показати весь коментар
24.05.2025 18:18 Відповісти
Такі саме суда та танкери Плетенчук та наш ГУР не атакує, бо угода Зельонського.
показати весь коментар
24.05.2025 18:19 Відповісти
Кацапи , ви кончені істоти і ваше місце в пеклі !!
Кабиздох вже зачекався вашого вбивцю путлєра і його
болотних щурів 😡
показати весь коментар
24.05.2025 18:23 Відповісти
В Одесі загинула одна людина в порту. Звичайно, шкода кожного. Але після підриву 100 контейнерів з військовим вантажем та вторинними детонаційними вибухами мало б затонути і судно-контейнеровоз та багато докерів і членів екіпажу. Тож брехня повна.
показати весь коментар
24.05.2025 18:35 Відповісти
Новоросійськ?
показати весь коментар
24.05.2025 18:39 Відповісти
Це називається хуцпа.
Нагла, безпардонна брехня виказана прямо в очі. На меті має вивести опонента з рівноваги, ошелешити, загнати в ступор.
Нахіба її розповсюджують наші недорогенькі х/з...
показати весь коментар
24.05.2025 18:39 Відповісти
Якщо бачите русню, яка не бреше - ткните його дручком. Ймовірно він сдох
показати весь коментар
24.05.2025 18:46 Відповісти
Ага, 100500 контейнерів 😄
показати весь коментар
24.05.2025 19:09 Відповісти
І ісьчо 1000500 інструктарав Нати біло унічьтожина
показати весь коментар
24.05.2025 19:46 Відповісти
И название контейнеровоза есть?
показати весь коментар
24.05.2025 19:52 Відповісти
та пох шо вони пишуть...
показати весь коментар
24.05.2025 20:21 Відповісти
москалю повірити - себе наібати .
показати весь коментар
24.05.2025 23:14 Відповісти
 
 