Силы обороны обезвредили 159 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 135 боестолкновений. Захватчики нанесли один ракетный и 74 авиационных ударов, применив 81 ракету и сбросив 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1138 дронов-камикадзе и осуществили 3648 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

С начала суток на Харьковском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

На Купянском направлении враг совершил два штурма позиций наших защитников в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. Сейчас украинские защитники отражают четыре атаки противника.

Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боестолкновений в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часова Яра, один бой продолжается.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспасского, сейчас продолжаются три боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. К этому времени продолжаются три боестолкновения. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Длинная Балка, Александро-Калиново, Степановка.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери, сегодня на этом направлении было обезврежено 159 оккупантов, 95 из них - безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники, девять мотоциклов, один миномет, семь беспилотных летательных аппаратов, две антенны связи и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, поврежден миномет российских оккупантов.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлении Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Багатира. Еще три боестолкновения продолжаются. Авиаударам неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Новополь.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки, Гуляйполя и Малиновки.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное. Авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении состоялось три попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

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Курское направление

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 24 штурма позиций украинских подразделений, сейчас продолжается три боестолкновения. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых бомб, и совершил 202 артиллерийских обстрела, 13 из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" и 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Вооруженных Сил Украины, которые эффективно противостоят врагу.

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