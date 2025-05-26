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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ продвинулись возле Тихого в Харьковской области и Старой Николаевки на Донетчине, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Тихого (село в Волчанской городской громаде Чугуевского района Харьковской области) и Старой Николаевки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Тихое карта
Тихое

Старая Николаевка карта
Старая Николаевка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись возле Новой Полтавки и Новоалександровки в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Ранее в DeepState сообщали, что россияне продвинулись возле Зори, Богатыря и Зеленого Поля в Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (9920) Харьковская область (1018) Краматорский район (327) Чугуевский район (127) Старая Николаевка (6) Тихое (10) DeepState (137)


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Та ні-і-і... Слухати треба наш генштаб: там потужно-переможні успіхи. Косимо кацапів цілими Удмуртіями, Кабардино-Балкаріями, Бурятіями. Подумаєш - позавчора кацапи просунулися біля трьох сіл прикордоння Сумщини... у порівнянні з Бурятією то х-ня. А сьогодні ще три села на Донеччині, причім у Ст.Миколаївці ЗСУ майже в "котлі". Але то х-ня у порівнянні з Удмуртією...
І ще - дивіться і слухайте вечером черговий відосік - там чиста правда, як сльози Українського Народу
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26.05.2025 13:06 Ответить
Вони там на Сумщині просунулися ще в березні, просто наші брехали, так само як і deepstate
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26.05.2025 14:19 Ответить
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26.05.2025 13:21 Ответить
Згодувують Україну рашці порційно але щоденно, щоб не вдавилась і добре перетравлювала для прийнятя нової порції шмату української землі і людської крові(
Згодовують дбало як нянькі для любимої дитини.
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26.05.2025 13:32 Ответить
Не може бути ? Сирський, Эрмак, Татаров ? Це тимчасово.
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26.05.2025 13:34 Ответить
А Біловоди на Сумщині? Он навіть Deepstae показує, що захопили. Правда сірим кольором. На всяк випадок......
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26.05.2025 15:58 Ответить
А в этом время израильсякая армия тоже имеет продвижение в Газе. Убито за вчера только 127 человек, из них 47 детей до 10 лет. Очень показательная аналогия. Короче всем наплевать, и на Украину и на Газу. Мир во власти мясников.
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26.05.2025 16:32 Ответить
Бажаю здохнути В.А.Зеленскому за кожний квадратний метр втраченої їм території України.
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26.05.2025 19:05 Ответить
Бажаю здохнути всім зебілам, які нам його нав'язали.
Здохніть падли 73% вонючей плєсєні, інакше перемоги у нас не буде.
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26.05.2025 19:08 Ответить
 
 