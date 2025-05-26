Войска РФ продвинулись возле Тихого в Харьковской области и Старой Николаевки на Донетчине, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Тихого (село в Волчанской городской громаде Чугуевского района Харьковской области) и Старой Николаевки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.



Тихое



Старая Николаевка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись возле Новой Полтавки и Новоалександровки в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Ранее в DeepState сообщали, что россияне продвинулись возле Зори, Богатыря и Зеленого Поля в Донецкой области