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Войска РФ продвинулись возле Тихого в Харьковской области и Старой Николаевки на Донетчине, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Тихого (село в Волчанской городской громаде Чугуевского района Харьковской области) и Старой Николаевки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Ранее в DeepState сообщали, что россияне продвинулись возле Зори, Богатыря и Зеленого Поля в Донецкой области
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Згодовують дбало як нянькі для любимої дитини.
Здохніть падли 73% вонючей плєсєні, інакше перемоги у нас не буде.