Війська РФ просунулися біля Тихого на Харківщині та Старої Миколаївки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на Харківщині та Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Тихого ( село у Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області) та Старої Миколаївки ( село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.



Тихе



Стара Миколаївка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися біля Нової Полтавки та Новоолександрівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

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