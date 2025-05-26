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Новини Оновлені карти DeepState
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Війська РФ просунулися біля Тихого на Харківщині та Старої Миколаївки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на Харківщині та Донеччині. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Тихого ( село у Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області) та Старої Миколаївки ( село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Тихе карта
Тихе

Стара Миколаївка карта
Стара Миколаївка 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися біля Нової Полтавки та Новоолександрівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Раніше у DeepState повідомляли, що росіяни просунулися біля Зорі, Багатиря та Зеленого Поля на Донеччині

Автор: 

Донецька область (8734) Харківська область (1036) Краматорський район (334) Чугуївський район (128) Стара Миколаївка (6) Тихе (10) DeepState (138)


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Та ні-і-і... Слухати треба наш генштаб: там потужно-переможні успіхи. Косимо кацапів цілими Удмуртіями, Кабардино-Балкаріями, Бурятіями. Подумаєш - позавчора кацапи просунулися біля трьох сіл прикордоння Сумщини... у порівнянні з Бурятією то х-ня. А сьогодні ще три села на Донеччині, причім у Ст.Миколаївці ЗСУ майже в "котлі". Але то х-ня у порівнянні з Удмуртією...
І ще - дивіться і слухайте вечером черговий відосік - там чиста правда, як сльози Українського Народу
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26.05.2025 13:06 Відповісти
Вони там на Сумщині просунулися ще в березні, просто наші брехали, так само як і deepstate
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26.05.2025 14:19 Відповісти
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26.05.2025 13:21 Відповісти
Згодувують Україну рашці порційно але щоденно, щоб не вдавилась і добре перетравлювала для прийнятя нової порції шмату української землі і людської крові(
Згодовують дбало як нянькі для любимої дитини.
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26.05.2025 13:32 Відповісти
Не може бути ? Сирський, Эрмак, Татаров ? Це тимчасово.
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26.05.2025 13:34 Відповісти
А Біловоди на Сумщині? Он навіть Deepstae показує, що захопили. Правда сірим кольором. На всяк випадок......
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26.05.2025 15:58 Відповісти
А в этом время израильсякая армия тоже имеет продвижение в Газе. Убито за вчера только 127 человек, из них 47 детей до 10 лет. Очень показательная аналогия. Короче всем наплевать, и на Украину и на Газу. Мир во власти мясников.
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26.05.2025 16:32 Відповісти
Бажаю здохнути В.А.Зеленскому за кожний квадратний метр втраченої їм території України.
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26.05.2025 19:05 Відповісти
Бажаю здохнути всім зебілам, які нам його нав'язали.
Здохніть падли 73% вонючей плєсєні, інакше перемоги у нас не буде.
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26.05.2025 19:08 Відповісти
 
 