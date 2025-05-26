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Війська РФ просунулися біля Тихого на Харківщині та Старої Миколаївки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на Харківщині та Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Тихого ( село у Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області) та Старої Миколаївки ( село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше у DeepState повідомляли, що росіяни просунулися біля Зорі, Багатиря та Зеленого Поля на Донеччині
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Згодовують дбало як нянькі для любимої дитини.
Здохніть падли 73% вонючей плєсєні, інакше перемоги у нас не буде.