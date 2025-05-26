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Новости Визит Зеленского в Германию
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Зеленский в среду планирует визит в Берлин, - СМИ

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин в среду, 28 мая 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

Больше информации и официального подтверждения пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление, - Зеленский

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Франция, Великобритания и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием.

Автор: 

Германия (7033) Зеленский Владимир (20720)


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26.05.2025 15:24 Ответить
підар зелений іще не накатався за наш кошт?!
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26.05.2025 15:27 Ответить
Хай їде з концом.
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26.05.2025 15:29 Ответить
Де потужний фуршет та стендап виступи, там ти побачишь нашого фельдмарашала.
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26.05.2025 15:30 Ответить
чого ти су*о 🤡мотаїш українськи гроші ?! сиди на банковій говнокомандуючий ху* в , може хтось вцидить поміж очі !!! чого тікаєш ,коли треба бути на передовій гадюка зелена ?! ...
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26.05.2025 15:31 Ответить
Нова форма розбазарювання державних коштів - ЗЕ-туризм!
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26.05.2025 15:32 Ответить
У Берліні правоохоронці затримали 40+-річного чоловіка, який організував канал незаконного переправлення громадян за межі України.
Про це https://dpsu.gov.ua/uk/news/47276-video-obicyav-specpaket-za-dollar13-500-na-lvivshini-prikordonniki-likviduvali-kanal-nezakonnogo-perepravlennya-osib-cherez-kordon повідомили в поліції Німеччіни передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисник шукав клієнтів через особисті зв'язки, обіцяючи повний "сервіс" - від трансферу територією України до супроводу за кордон.
Вартість "послуги" становила $13 500. Незаконне переправлення здійснювалось поза пунктами пропуску у будь-який області України.

Організатора затримали під час передачі другої частини грошей - $800 - на околицях міста Берлін. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Джерело: https://censor.net/ua/p3554386
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26.05.2025 15:36 Ответить
презідент раніше виїхав?
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26.05.2025 15:50 Ответить
Як жеж підписати капітуляцію, зберегти вкрадене і щоб його не прибили? От і гасає як ошпарений таракан
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26.05.2025 15:57 Ответить
 
 