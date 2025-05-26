Зеленский в среду планирует визит в Берлин, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин в среду, 28 мая 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

Больше информации и официального подтверждения пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление, - Зеленский

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Франция, Великобритания и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием.