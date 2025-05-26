Зеленский в среду планирует визит в Берлин, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин в среду, 28 мая 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
Больше информации и официального подтверждения пока нет.
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Франция, Великобритания и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием.
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Про це https://dpsu.gov.ua/uk/news/47276-video-obicyav-specpaket-za-dollar13-500-na-lvivshini-prikordonniki-likviduvali-kanal-nezakonnogo-perepravlennya-osib-cherez-kordon повідомили в поліції Німеччіни передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисник шукав клієнтів через особисті зв'язки, обіцяючи повний "сервіс" - від трансферу територією України до супроводу за кордон.
Вартість "послуги" становила $13 500. Незаконне переправлення здійснювалось поза пунктами пропуску у будь-який області України.
Організатора затримали під час передачі другої частини грошей - $800 - на околицях міста Берлін. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Джерело: https://censor.net/ua/p3554386