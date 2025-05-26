Зеленський у середу планує візит до Берліну, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін у середу, 28 травня 2025 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
Більше інформації та офіційного підтвердження наразі немає.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина, Франція, Британія та США дозволили Україні далекобійні удари їхньою зброєю.
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Про це https://dpsu.gov.ua/uk/news/47276-video-obicyav-specpaket-za-dollar13-500-na-lvivshini-prikordonniki-likviduvali-kanal-nezakonnogo-perepravlennya-osib-cherez-kordon повідомили в поліції Німеччіни передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисник шукав клієнтів через особисті зв'язки, обіцяючи повний "сервіс" - від трансферу територією України до супроводу за кордон.
Вартість "послуги" становила $13 500. Незаконне переправлення здійснювалось поза пунктами пропуску у будь-який області України.
Організатора затримали під час передачі другої частини грошей - $800 - на околицях міста Берлін. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Джерело: https://censor.net/ua/p3554386