Зеленський у середу планує візит до Берліну, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін у середу, 28 травня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Більше інформації та офіційного підтвердження наразі немає.

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Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина, Франція, Британія та США дозволили Україні далекобійні удари їхньою зброєю.