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Новини Візит Зеленського до Німеччини
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Зеленський у середу планує візит до Берліну, - ЗМІ

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін у середу, 28 травня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Більше інформації та офіційного підтвердження наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск, - Зеленський

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина, Франція, Британія та США дозволили Україні далекобійні удари їхньою зброєю.

Автор: 

Німеччина (7437) Зеленський Володимир (24197)


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26.05.2025 15:24 Відповісти
підар зелений іще не накатався за наш кошт?!
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26.05.2025 15:27 Відповісти
Хай їде з концом.
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26.05.2025 15:29 Відповісти
Де потужний фуршет та стендап виступи, там ти побачишь нашого фельдмарашала.
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26.05.2025 15:30 Відповісти
чого ти су*о 🤡мотаїш українськи гроші ?! сиди на банковій говнокомандуючий ху* в , може хтось вцидить поміж очі !!! чого тікаєш ,коли треба бути на передовій гадюка зелена ?! ...
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26.05.2025 15:31 Відповісти
Нова форма розбазарювання державних коштів - ЗЕ-туризм!
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26.05.2025 15:32 Відповісти
У Берліні правоохоронці затримали 40+-річного чоловіка, який організував канал незаконного переправлення громадян за межі України.
Про це https://dpsu.gov.ua/uk/news/47276-video-obicyav-specpaket-za-dollar13-500-na-lvivshini-prikordonniki-likviduvali-kanal-nezakonnogo-perepravlennya-osib-cherez-kordon повідомили в поліції Німеччіни передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисник шукав клієнтів через особисті зв'язки, обіцяючи повний "сервіс" - від трансферу територією України до супроводу за кордон.
Вартість "послуги" становила $13 500. Незаконне переправлення здійснювалось поза пунктами пропуску у будь-який області України.

Організатора затримали під час передачі другої частини грошей - $800 - на околицях міста Берлін. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Джерело: https://censor.net/ua/p3554386
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26.05.2025 15:36 Відповісти
презідент раніше виїхав?
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26.05.2025 15:50 Відповісти
Як жеж підписати капітуляцію, зберегти вкрадене і щоб його не прибили? От і гасає як ошпарений таракан
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26.05.2025 15:57 Відповісти
 
 