Кремль о разрешении Украине на дальнобойные удары по РФ: "Это опасно"
В Кремле прокомментировали решение Германии, Франции, Великобритании и США снять ограничения по дальности ударов Украины по России их оружием.
Заявление спикера Путина Дмитрия Пескова цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Песков назвал "достаточно опасным" намерение снять для Украины ограничения по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение будет принято.
По его словам, "такой шаг идет вразрез со стремлениями России по политическому урегулированию войны".
Напомним, 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
По его словам, "дальние удары западным оружием по российской территории теперь разрешены".
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так як ми вже до всього звикли і будемо давати кацапам
по зубах !!
Боляче буде , клята москальня !
От він і ввів. Чого ж ти тепер...
Для ЗСУ це розв'язані руки і більші можливості.
А звичайним українцям-радість, як мінімум.
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...
відплатить терактами в Німеччині
так вже було
ця гадина на чолі з уйлом має просто здохнути
а в 22 році це було б так само потужно як і гаймарс.((
це як по - вашому , кляті орки,
безпечно ?
Будете су@ки здихати в страшних муках , так як ви страшенно
розлютили украінців !
після 1078 шахедів за 4 дні і 100+ ракет, навіть дурачку трампу стало зрозуміло, якого саме врегулювання бажає параша.
А от як самим кацапам світить перспектива отримати по орківській морді, так одразу скулять "це врозріз врегулюванню", "міру мір"
далекобійними ракетами, якщо ми маємо їх достатньо !
Все в рамках Плану! Це дуже безпечно та здоровськи! а головне ЛЮДИ не постраждають