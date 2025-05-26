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Кремль о разрешении Украине на дальнобойные удары по РФ: "Это опасно"

пєсков

В Кремле прокомментировали решение Германии, Франции, Великобритании и США снять ограничения по дальности ударов Украины по России их оружием.

Заявление спикера Путина Дмитрия Пескова цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Песков назвал "достаточно опасным" намерение снять для Украины ограничения по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение будет принято.

По его словам, "такой шаг идет вразрез со стремлениями России по политическому урегулированию войны".

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Напомним, 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

По его словам, "дальние удары западным оружием по российской территории теперь разрешены".

Автор: 

оружие (10240) Песков Дмитрий (1920) россия (96001)


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Топ комментарии
+30
Піськов це дуже гарно і чудово. Можна грати в цю гру в двох. Відчуйте запах смерті і горя.
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26.05.2025 17:49
+21
Якось покуй, що к@ц@пи про це думають.
Для ЗСУ це розв'язані руки і більші можливості.
А звичайним українцям-радість, як мінімум.
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26.05.2025 17:52
+14
Так, для них справді небезпечно)
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26.05.2025 17:51
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Піськов це дуже гарно і чудово. Можна грати в цю гру в двох. Відчуйте запах смерті і горя.
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26.05.2025 17:49 Ответить
І що?
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26.05.2025 18:06 Ответить
Може досить шугати українців Орешніком і іншою странню ,
так як ми вже до всього звикли і будемо давати кацапам
по зубах !!
Боляче буде , клята москальня !
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26.05.2025 18:06 Ответить
Кацапе - пашьол вон сдєсь воткі нєту!
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26.05.2025 18:07 Ответить
путян! ввяді вайска!
От він і ввів. Чого ж ти тепер...
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26.05.2025 18:21 Ответить
Бережіть очі
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26.05.2025 18:14 Ответить
ну так чіво ти 11 лєт назад не вишєл на уліцу і нє дал пістов боєвікам гіркінса-моторили. тогда і нє жил би єті 11 лєт в бєзладє..
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26.05.2025 18:16 Ответить
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26.05.2025 17:50 Ответить
Так, для них справді небезпечно)
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26.05.2025 17:51 Ответить
ви самі вірите??кожнього дня летить до нас все що можливо.....а до них??
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26.05.2025 18:26 Ответить
І, навіть, дуже небезпечно! Але тепер вже для піськових з х#йлами!
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26.05.2025 17:52 Ответить
Якось покуй, що к@ц@пи про це думають.
Для ЗСУ це розв'язані руки і більші можливості.
А звичайним українцям-радість, як мінімум.
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26.05.2025 17:52 Ответить
Яка різниця, якщо бити нічим?
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26.05.2025 18:04 Ответить
А по Києву то що ьуло ? Політичне вриґулювання ? Путіноїди ОКСТІТЄСЬ !
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26.05.2025 17:53 Ответить
Ці наші партнери зрозуміли що кацапське гі.но і по них прилетить, через то й дозволяють.
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26.05.2025 17:54 Ответить
Це допоможе "політичному врегулюванню".
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26.05.2025 17:54 Ответить
Москва має згоріти...а наш герб приб'єм до стін кремля.
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26.05.2025 17:55 Ответить
А з мавзолєя зробим АТБ
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26.05.2025 17:58 Ответить
генделик-розливайку для алкашей
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26.05.2025 18:07 Ответить
А розливати буде загримерований під ***** бармен
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26.05.2025 18:40 Ответить
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26.05.2025 18:12 Ответить
..дякую за картинку!..
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26.05.2025 18:14 Ответить
Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...
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26.05.2025 18:00 Ответить
Йоршик,твоє діло чистити унітаз.
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26.05.2025 17:56 Ответить
ясень-красень....
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26.05.2025 17:57 Ответить
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26.05.2025 17:58 Ответить
Схожий)
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26.05.2025 18:53 Ответить
Опасно будет когда Украина долбанёт по болотам ядеркой а я бы такого варианта совсем ни исключал..
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26.05.2025 17:58 Ответить
ця гадська росія
відплатить терактами в Німеччині
так вже було
ця гадина на чолі з уйлом має просто здохнути
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26.05.2025 17:58 Ответить
Ну в даному випадку з піськовим важко не погодитися,це дійсно небезпечно, якщо х***ло буде летіти в гелікоптері, а на зустріч полетять ракети.
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26.05.2025 17:59 Ответить
на жаль, німці затягнули з наданням тауруса і тепер це таке собі.
а в 22 році це було б так само потужно як і гаймарс.((
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26.05.2025 18:00 Ответить
А бити по Украіні КАБами, балістичними ракетами і шахедами -
це як по - вашому , кляті орки,
безпечно ?
Будете су@ки здихати в страшних муках , так як ви страшенно
розлютили украінців !
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26.05.2025 18:02 Ответить
Їбанат!
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26.05.2025 18:05 Ответить
>> "такий крок іде врозріз із прагненнями росії щодо політичного врегулювання війни"

після 1078 шахедів за 4 дні і 100+ ракет, навіть дурачку трампу стало зрозуміло, якого саме врегулювання бажає параша.

А от як самим кацапам світить перспектива отримати по орківській морді, так одразу скулять "це врозріз врегулюванню", "міру мір"
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26.05.2025 18:05 Ответить
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26.05.2025 18:06 Ответить
Дякуємо всім політикам , які дозволяють нам пи@дячити по москві
далекобійними ракетами, якщо ми маємо їх достатньо !
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26.05.2025 18:11 Ответить
а херячить по нам дронами и баллистикой це безпечно...???
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26.05.2025 18:13 Ответить
Їбаш кацапню!
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26.05.2025 18:14 Ответить
Двіжуха!
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26.05.2025 18:15 Ответить
Так це небезпечно для Московії.
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26.05.2025 18:20 Ответить
***** засцав піздюков всрався
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26.05.2025 18:24 Ответить
Звісно небезпечно, доречі у ефок тепер теж можливості набагато поширше!!!
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26.05.2025 18:27 Ответить
Дайте багато далекобійної зброї та відійдіть в бік...звідти буде краще видно феєрверк.
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26.05.2025 18:27 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ !!!
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26.05.2025 18:33 Ответить
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26.05.2025 19:04 Ответить
Серти невдобно? Та хай терплять 🤣🤣🤣
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26.05.2025 19:48 Ответить
Смерть путлярі!
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26.05.2025 18:40 Ответить
Да, это опасно для **********!!! И это хорошо!!🤣🤣🤪😊🤡
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26.05.2025 18:53 Ответить
Винищити всі їхні бомбардувальники і фабрики де кліпають шахеди, ракети та інші гімно яке літає.
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26.05.2025 18:59 Ответить
Ваші експерти не експерти!!
Все в рамках Плану! Це дуже безпечно та здоровськи! а головне ЛЮДИ не постраждають
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26.05.2025 19:40 Ответить
 
 