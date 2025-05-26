Кремль про дозвіл Україні на далекобійні удари по РФ: "Це небезпечно"

У Кремлі прокоментували рішення Німеччини, Франції, Великої Британії та США зняти обмеження щодо дальності ударів України по Росії їхньою зброєю.

Заяву речника Путіна Дмитра Пєскова цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Так, Пєсков назвав "досить небезпечним" намір зняти для України обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення буде ухвалено.

За його словами, "такий крок іде врозріз із прагненнями Росії щодо політичного врегулювання війни".

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Нагадаємо, 26 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

За його словами, "дальні удари західною зброєю по російській території тепер дозволені".