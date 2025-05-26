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Кремль про дозвіл Україні на далекобійні удари по РФ: "Це небезпечно"
У Кремлі прокоментували рішення Німеччини, Франції, Великої Британії та США зняти обмеження щодо дальності ударів України по Росії їхньою зброєю.
Заяву речника Путіна Дмитра Пєскова цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Так, Пєсков назвав "досить небезпечним" намір зняти для України обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення буде ухвалено.
За його словами, "такий крок іде врозріз із прагненнями Росії щодо політичного врегулювання війни".
Нагадаємо, 26 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.
За його словами, "дальні удари західною зброєю по російській території тепер дозволені".
Топ коментарі
+23 ОсвальдКоблпот #588757
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+14 Тиха Вода #607592
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+10 Максим Колісник #551719
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так як ми вже до всього звикли і будемо давати кацапам
по зубах !!
Боляче буде , клята москальня !
От він і ввів. Чого ж ти тепер...
Для ЗСУ це розв'язані руки і більші можливості.
А звичайним українцям-радість, як мінімум.
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...
відплатить терактами в Німеччині
так вже було
ця гадина на чолі з уйлом має просто здохнути
а в 22 році це було б так само потужно як і гаймарс.((
це як по - вашому , кляті орки,
безпечно ?
Будете су@ки здихати в страшних муках , так як ви страшенно
розлютили украінців !
після 1078 шахедів за 4 дні і 100+ ракет, навіть дурачку трампу стало зрозуміло, якого саме врегулювання бажає параша.
А от як самим кацапам світить перспектива отримати по орківській морді, так одразу скулять "це врозріз врегулюванню", "міру мір"
далекобійними ракетами, якщо ми маємо їх достатньо !