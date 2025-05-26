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Новини Позиція РФ щодо припинення війни Постачання Taurus Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Кремль про дозвіл Україні на далекобійні удари по РФ: "Це небезпечно"

пєсков

У Кремлі прокоментували рішення Німеччини, Франції, Великої Британії та США зняти обмеження щодо дальності ударів України по Росії їхньою зброєю.

Заяву речника Путіна Дмитра Пєскова цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Так, Пєсков назвав "досить небезпечним" намір зняти для України обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення буде ухвалено.

За його словами, "такий крок іде врозріз із прагненнями Росії щодо політичного врегулювання війни".

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Нагадаємо, 26 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

За його словами, "дальні удари західною зброєю по російській території тепер дозволені".

Автор: 

зброя (7502) Пєсков Дмитро (1674) росія (65800)


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Топ коментарі
+23
Піськов це дуже гарно і чудово. Можна грати в цю гру в двох. Відчуйте запах смерті і горя.
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26.05.2025 17:49
+14
Якось покуй, що к@ц@пи про це думають.
Для ЗСУ це розв'язані руки і більші можливості.
А звичайним українцям-радість, як мінімум.
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26.05.2025 17:52
+10
Так, для них справді небезпечно)
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26.05.2025 17:51
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Піськов це дуже гарно і чудово. Можна грати в цю гру в двох. Відчуйте запах смерті і горя.
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26.05.2025 17:49 Відповісти
І що?
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26.05.2025 18:06 Відповісти
Може досить шугати українців Орешніком і іншою странню ,
так як ми вже до всього звикли і будемо давати кацапам
по зубах !!
Боляче буде , клята москальня !
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26.05.2025 18:06 Відповісти
Кацапе - пашьол вон сдєсь воткі нєту!
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26.05.2025 18:07 Відповісти
путян! ввяді вайска!
От він і ввів. Чого ж ти тепер...
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26.05.2025 18:21 Відповісти
Бережіть очі
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26.05.2025 18:14 Відповісти
ну так чіво ти 11 лєт назад не вишєл на уліцу і нє дал пістов боєвікам гіркінса-моторили. тогда і нє жил би єті 11 лєт в бєзладє..
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26.05.2025 18:16 Відповісти
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26.05.2025 17:50 Відповісти
Так, для них справді небезпечно)
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26.05.2025 17:51 Відповісти
ви самі вірите??кожнього дня летить до нас все що можливо.....а до них??
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26.05.2025 18:26 Відповісти
І, навіть, дуже небезпечно! Але тепер вже для піськових з х#йлами!
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26.05.2025 17:52 Відповісти
Якось покуй, що к@ц@пи про це думають.
Для ЗСУ це розв'язані руки і більші можливості.
А звичайним українцям-радість, як мінімум.
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26.05.2025 17:52 Відповісти
Яка різниця, якщо бити нічим?
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26.05.2025 18:04 Відповісти
А по Києву то що ьуло ? Політичне вриґулювання ? Путіноїди ОКСТІТЄСЬ !
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26.05.2025 17:53 Відповісти
Ці наші партнери зрозуміли що кацапське гі.но і по них прилетить, через то й дозволяють.
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26.05.2025 17:54 Відповісти
Це допоможе "політичному врегулюванню".
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26.05.2025 17:54 Відповісти
Москва має згоріти...а наш герб приб'єм до стін кремля.
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26.05.2025 17:55 Відповісти
А з мавзолєя зробим АТБ
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26.05.2025 17:58 Відповісти
генделик-розливайку для алкашей
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26.05.2025 18:07 Відповісти
А розливати буде загримерований під ***** бармен
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26.05.2025 18:40 Відповісти
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26.05.2025 18:12 Відповісти
..дякую за картинку!..
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26.05.2025 18:14 Відповісти
Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...
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26.05.2025 18:00 Відповісти
Йоршик,твоє діло чистити унітаз.
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26.05.2025 17:56 Відповісти
ясень-красень....
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26.05.2025 17:57 Відповісти
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26.05.2025 17:58 Відповісти
Схожий)
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26.05.2025 18:53 Відповісти
Опасно будет когда Украина долбанёт по болотам ядеркой а я бы такого варианта совсем ни исключал..
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26.05.2025 17:58 Відповісти
ця гадська росія
відплатить терактами в Німеччині
так вже було
ця гадина на чолі з уйлом має просто здохнути
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26.05.2025 17:58 Відповісти
Ну в даному випадку з піськовим важко не погодитися,це дійсно небезпечно, якщо х***ло буде летіти в гелікоптері, а на зустріч полетять ракети.
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26.05.2025 17:59 Відповісти
на жаль, німці затягнули з наданням тауруса і тепер це таке собі.
а в 22 році це було б так само потужно як і гаймарс.((
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26.05.2025 18:00 Відповісти
А бити по Украіні КАБами, балістичними ракетами і шахедами -
це як по - вашому , кляті орки,
безпечно ?
Будете су@ки здихати в страшних муках , так як ви страшенно
розлютили украінців !
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26.05.2025 18:02 Відповісти
Їбанат!
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26.05.2025 18:05 Відповісти
>> "такий крок іде врозріз із прагненнями росії щодо політичного врегулювання війни"

після 1078 шахедів за 4 дні і 100+ ракет, навіть дурачку трампу стало зрозуміло, якого саме врегулювання бажає параша.

А от як самим кацапам світить перспектива отримати по орківській морді, так одразу скулять "це врозріз врегулюванню", "міру мір"
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26.05.2025 18:05 Відповісти
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26.05.2025 18:06 Відповісти
Дякуємо всім політикам , які дозволяють нам пи@дячити по москві
далекобійними ракетами, якщо ми маємо їх достатньо !
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26.05.2025 18:11 Відповісти
а херячить по нам дронами и баллистикой це безпечно...???
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26.05.2025 18:13 Відповісти
Їбаш кацапню!
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26.05.2025 18:14 Відповісти
Двіжуха!
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26.05.2025 18:15 Відповісти
Так це небезпечно для Московії.
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26.05.2025 18:20 Відповісти
***** засцав піздюков всрався
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26.05.2025 18:24 Відповісти
Звісно небезпечно, доречі у ефок тепер теж можливості набагато поширше!!!
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26.05.2025 18:27 Відповісти
Дайте багато далекобійної зброї та відійдіть в бік...звідти буде краще видно феєрверк.
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26.05.2025 18:27 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ !!!
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26.05.2025 18:33 Відповісти
Смерть путлярі!
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26.05.2025 18:40 Відповісти
Да, это опасно для **********!!! И это хорошо!!🤣🤣🤪😊🤡
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26.05.2025 18:53 Відповісти
 
 