Четыре села на границе Сумской области в настоящее время находятся под контролем РФ, - ОВА

По состоянию на 26 мая под контролем РФ находятся приграничные населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады Сумской области. Продолжаются боевые действия.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет.

"Противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны". Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады", - говорится в сообщении.

"Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", - добавил глава ОВА.

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Напомним, 24 мая DeepState обновили карту боевых действий на Сумщине. Согласно их информации, 62,6 км² территории Сумской области - оккупированы.

По данным DeepState, армии РФ удалось закрепиться по отрезку Веселовка - Журавка - Новенькое - Басовка, и они продолжают совершать попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локне.