Четыре села на границе Сумской области в настоящее время находятся под контролем РФ, - ОВА
По состоянию на 26 мая под контролем РФ находятся приграничные населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады Сумской области. Продолжаются боевые действия.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет.
"Противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны". Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады", - говорится в сообщении.
"Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", - добавил глава ОВА.
Напомним, 24 мая DeepState обновили карту боевых действий на Сумщине. Согласно их информации, 62,6 км² территории Сумской области - оккупированы.
По данным DeepState, армии РФ удалось закрепиться по отрезку Веселовка - Журавка - Новенькое - Басовка, и они продолжают совершать попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локне.
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унський вже втратив інтерес до неї.
Противник просунувся у Біловодах та зняв кадри демонстрації свого прапора у південній частині населеного пункту.
Подальше просування в південному напрямку посилить ризик флангового удару на Юнаківку, в яку російські війська роблять спроби зайти з району Локні."
в сумской нормальных укреп районов залитых в бетон как при шоколадном повелителе в Песках нет.
До границы киевской области есть вообще какие-то укреп районы или чистое поле?
Это минус пять 3-5-подъездных 9-этажных домов в день.
за год-два превратят в Алеппо.