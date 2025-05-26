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Новости Бои у приграничья Сумщины Бои на Сумщине
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Четыре села на границе Сумской области в настоящее время находятся под контролем РФ, - ОВА

Сумская ОГА подтвердила оккупацию 4 сел на границе

По состоянию на 26 мая под контролем РФ находятся приграничные населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады Сумской области. Продолжаются боевые действия.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет.

"Противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны". Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады", - говорится в сообщении.

"Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", - добавил глава ОВА.

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Напомним, 24 мая DeepState обновили карту боевых действий на Сумщине. Согласно их информации, 62,6 км² территории Сумской области - оккупированы.

По данным DeepState, армии РФ удалось закрепиться по отрезку Веселовка - Журавка - Новенькое - Басовка, и они продолжают совершать попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локне.

Автор: 

оккупация (10181) Сумская область (3254) боевые действия (4247) Водолаги (1) Локня (1) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+31
Курська переможна операція плавно переходить у сумську...
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26.05.2025 23:09
+28
Воно так буває, коли державою та армією керує самозакоханий довбойоб.
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26.05.2025 23:17
+22
Стратег! Обміняв Курщину!

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26.05.2025 23:07
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Стратег! Обміняв Курщину!

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26.05.2025 23:07 Ответить
Ой дурак... Головному лікарю - догану, вчасно не обірвав інтернет, та затягнув з пілюпями... Лічись, сердешний.
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26.05.2025 23:16 Ответить
Зовсім **** дався, гнать на нашого Боневтіка Потужного?
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26.05.2025 23:39 Ответить
Патужна
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27.05.2025 01:10 Ответить
Курська переможна операція плавно переходить у сумську...
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26.05.2025 23:09 Ответить
і Сирунський вже втратив інтерес до неї.
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26.05.2025 23:35 Ответить
... у сумську оборонну.
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26.05.2025 23:38 Ответить
Вова, гдє козирі, мля, а ?
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27.05.2025 00:00 Ответить
@ "Сумська область:
Противник просунувся у Біловодах та зняв кадри демонстрації свого прапора у південній частині населеного пункту.
Подальше просування в південному напрямку посилить ризик флангового удару на Юнаківку, в яку російські війська роблять спроби зайти з району Локні."
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26.05.2025 23:11 Ответить
Воно так буває, коли державою та армією керує самозакоханий довбойоб.
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26.05.2025 23:17 Ответить
Ця операція прчалася при Байдені, тож і відповідальний він за це. До чого тут наш хоробрий Лідор?
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26.05.2025 23:36 Ответить
Який Байден? Усі знають, що винен Порошенко. І Клічко, щоб двічі не вставати.
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27.05.2025 00:17 Ответить
Как всегда, ситуация тяжёлая и контролируемая и минус села
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26.05.2025 23:19 Ответить
Те, що казав ще три тижні тому...
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26.05.2025 23:35 Ответить
А де ж "культпохід" в Курську область, щоби захистити Сумщину. Щось усе вийшло позитивно до навпаки. Тільки пропали люди і техніка від "наполеонівського плану".
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26.05.2025 23:41 Ответить
І що на це відповість сирський з найвеличнішим??? Як сирок став гловнок., щось йде не так!!!
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26.05.2025 23:57 Ответить
Потім поміняють на Херсон...
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26.05.2025 23:57 Ответить
Ох*єнно довоювався Гундос з Сирком. Просто супер.
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27.05.2025 00:16 Ответить
А де ті журнашлюхи, що відсіки з Суджинського маркету палили?, хай теперь пізнають до Юнівки, бояді тупі!
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27.05.2025 00:23 Ответить
Дай оружие на защиту Харькова и Сум, гнида трамп!
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27.05.2025 00:32 Ответить
х груши околачивали в курской области,
в сумской нормальных укреп районов залитых в бетон как при шоколадном повелителе в Песках нет.

До границы киевской области есть вообще какие-то укреп районы или чистое поле?
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27.05.2025 01:05 Ответить
Как это чистое поле? Там наев строил больше года видосики записывал. Так что потужные укрепления готовв принимать супостата(шучу, бабки распиляли и вместо укреплений будут города как обычно) (зато будут новые видосикии фортеця Суми)
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27.05.2025 01:12 Ответить
представим, что 270 дронов в день полетит на Сумы.
Это минус пять 3-5-подъездных 9-этажных домов в день.

за год-два превратят в Алеппо.
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27.05.2025 01:23 Ответить
Вже , фактично , і в Локню залізли , а там і Юнаківка ....
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27.05.2025 02:12 Ответить
Долго цензор не писал.
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27.05.2025 02:38 Ответить
 
 