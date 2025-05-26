Чотири села на прикордонні Сумщини наразі знаходяться під контролем РФ, - ОВА

Станом на 26 травня під контролем РФ знаходяться прикордонні населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади Сумської області. Тривають бойові дії.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає.

"Противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони". Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади", - йдеться у повідомленні.

"Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини", - додав очільник ОВА.

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Нагадаємо, 24 травня DeepState оновили мапу бойових дій на Сумщині. Згідно з їхньою інформацією, 62,6 км² території Сумської області — окуповані.

За даними DeepState, армії РФ вдалося закріпитися по відтинку Веселівка – Журавка – Новеньке – Басівка, і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локні.