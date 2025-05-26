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Новини Бої біля прикордоння Сумщини Бої на Сумщині
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Чотири села на прикордонні Сумщини наразі знаходяться під контролем РФ, - ОВА

Сумська ОВА підтвердила окупацію 4 сіл на прикордонні

Станом на 26 травня під контролем РФ знаходяться прикордонні населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади Сумської області. Тривають бойові дії.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає.

"Противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони". Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади", - йдеться у повідомленні.

"Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини", - додав очільник ОВА.

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Нагадаємо, 24 травня DeepState оновили мапу бойових дій на Сумщині. Згідно з їхньою інформацією, 62,6 км² території Сумської області — окуповані.

За даними DeepState, армії РФ вдалося закріпитися по відтинку Веселівка – Журавка – Новеньке – Басівка, і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локні.

Автор: 

окупація (6733) Сумська область (3803) бойові дії (4002) Водолаги (1) Локня (1) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+29
Курська переможна операція плавно переходить у сумську...
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26.05.2025 23:09
+26
Воно так буває, коли державою та армією керує самозакоханий довбойоб.
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26.05.2025 23:17
+19
Стратег! Обміняв Курщину!

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26.05.2025 23:07
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Стратег! Обміняв Курщину!

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26.05.2025 23:07 Відповісти
Ой дурак... Головному лікарю - догану, вчасно не обірвав інтернет, та затягнув з пілюпями... Лічись, сердешний.
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26.05.2025 23:16 Відповісти
Зовсім **** дався, гнать на нашого Боневтіка Потужного?
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26.05.2025 23:39 Відповісти
Патужна
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27.05.2025 01:10 Відповісти
Курська переможна операція плавно переходить у сумську...
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26.05.2025 23:09 Відповісти
і Сирунський вже втратив інтерес до неї.
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26.05.2025 23:35 Відповісти
... у сумську оборонну.
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26.05.2025 23:38 Відповісти
Вова, гдє козирі, мля, а ?
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27.05.2025 00:00 Відповісти
@ "Сумська область:
Противник просунувся у Біловодах та зняв кадри демонстрації свого прапора у південній частині населеного пункту.
Подальше просування в південному напрямку посилить ризик флангового удару на Юнаківку, в яку російські війська роблять спроби зайти з району Локні."
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26.05.2025 23:11 Відповісти
Воно так буває, коли державою та армією керує самозакоханий довбойоб.
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26.05.2025 23:17 Відповісти
Ця операція прчалася при Байдені, тож і відповідальний він за це. До чого тут наш хоробрий Лідор?
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26.05.2025 23:36 Відповісти
Який Байден? Усі знають, що винен Порошенко. І Клічко, щоб двічі не вставати.
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27.05.2025 00:17 Відповісти
Как всегда, ситуация тяжёлая и контролируемая и минус села
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26.05.2025 23:19 Відповісти
Те, що казав ще три тижні тому...
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26.05.2025 23:35 Відповісти
А де ж "культпохід" в Курську область, щоби захистити Сумщину. Щось усе вийшло позитивно до навпаки. Тільки пропали люди і техніка від "наполеонівського плану".
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26.05.2025 23:41 Відповісти
І що на це відповість сирський з найвеличнішим??? Як сирок став гловнок., щось йде не так!!!
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26.05.2025 23:57 Відповісти
Потім поміняють на Херсон...
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26.05.2025 23:57 Відповісти
Ох*єнно довоювався Гундос з Сирком. Просто супер.
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27.05.2025 00:16 Відповісти
А де ті журнашлюхи, що відсіки з Суджинського маркету палили?, хай теперь пізнають до Юнівки, бояді тупі!
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27.05.2025 00:23 Відповісти
Дай оружие на защиту Харькова и Сум, гнида трамп!
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27.05.2025 00:32 Відповісти
х груши околачивали в курской области,
в сумской нормальных укреп районов залитых в бетон как при шоколадном повелителе в Песках нет.

До границы киевской области есть вообще какие-то укреп районы или чистое поле?
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27.05.2025 01:05 Відповісти
Как это чистое поле? Там наев строил больше года видосики записывал. Так что потужные укрепления готовв принимать супостата(шучу, бабки распиляли и вместо укреплений будут города как обычно) (зато будут новые видосикии фортеця Суми)
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27.05.2025 01:12 Відповісти
представим, что 270 дронов в день полетит на Сумы.
Это минус пять 3-5-подъездных 9-этажных домов в день.

за год-два превратят в Алеппо.
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27.05.2025 01:23 Відповісти
 
 