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В "меморандуме" отноительно Украины будут условия для прекращения огня и сроки урегулирования, - МИД РФ
В МИД РФ заявили, что в так называемом "мирном меморандуме" по урегулированию войны будут условия для прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что также "меморандум" будет содержать принципы и сроки урегулирования.
Ранее в департаменте МИД РФ сообщили, что граждане Украины должны выбрать новое руководство страны для подписания меморандума с Россией, глава парламента юридически может не подойти на роль подписанта.
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