В "меморандуме" отноительно Украины будут условия для прекращения огня и сроки урегулирования, - МИД РФ

В МИД РФ заявили, что в так называемом "мирном меморандуме" по урегулированию войны будут условия для прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что также "меморандум" будет содержать принципы и сроки урегулирования.

Ранее в департаменте МИД РФ сообщили, что граждане Украины должны выбрать новое руководство страны для подписания меморандума с Россией, глава парламента юридически может не подойти на роль подписанта.

Читайте: РФ вскоре передаст Украине свои предложения по "меморандуму" для урегулирования войны, - Совфед России