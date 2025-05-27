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Новости Мирное соглашение
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В "меморандуме" отноительно Украины будут условия для прекращения огня и сроки урегулирования, - МИД РФ

Что будет в меморандуме, который готовит РФ. Ответ МИД России

В МИД РФ заявили, что в так называемом "мирном меморандуме" по урегулированию войны будут условия для прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что также "меморандум" будет содержать принципы и сроки урегулирования.

Ранее в департаменте МИД РФ сообщили, что граждане Украины должны выбрать новое руководство страны для подписания меморандума с Россией, глава парламента юридически может не подойти на роль подписанта.

Читайте: РФ вскоре передаст Украине свои предложения по "меморандуму" для урегулирования войны, - Совфед России

Автор: 

МИД РФ (1669) Меморандум (134) Захарова Мария (377)


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Топ комментарии
+18
русня має здохнути з меморандумом чи без.
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27.05.2025 10:33
+10
Затягують час. Дають трампу можливість все закрити і вийти з процесу.
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27.05.2025 10:37
+7
Мене уже від слова меморандум верне, не кажучі про все інше
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27.05.2025 10:42
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русня має здохнути з меморандумом чи без.
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27.05.2025 10:33 Ответить
Умовами будуть вимоги виведення наших військ з тих територій які ми контролюємо.кацапи просто тягнуть час відстрочення санкцій.
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27.05.2025 10:33 Ответить
меморандум капітуляції України
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27.05.2025 10:34 Ответить
Пусте балабольство .
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27.05.2025 10:36 Ответить
Затягують час. Дають трампу можливість все закрити і вийти з процесу.
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27.05.2025 10:37 Ответить
Навіть не сумніваюся, що треба зробити з тим "меморандумом" і куди його потім запхати..
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27.05.2025 10:37 Ответить
А ми у меморандумі повинні вимагати розстрілу путлєра для досягнення миру і віддати нам Бєлгородську, Курську області, Кубань і Таганрог.
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27.05.2025 10:38 Ответить
.... допишите к Будапештскому....
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27.05.2025 10:39 Ответить
На обратной стороне еще место есть
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27.05.2025 13:17 Ответить
Не буде ніякого меморандуму допоки не буде знищено кілька мільйонів кацапів та не звільнено усю українську територію!
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27.05.2025 10:41 Ответить
Мене уже від слова меморандум верне, не кажучі про все інше
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27.05.2025 10:42 Ответить
Вже й до Трампа дійшло, що спочатку повинно бути взаємно безумовне припинення вогню а вже потім переговори про умови миру; а ***** через цю свою курву ще якісь умови висуває...
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27.05.2025 10:43 Ответить
В жопу свою роздовбану засунь свої меморандуми тварь болотяна
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27.05.2025 10:44 Ответить
Пішла накуй шалава
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27.05.2025 10:45 Ответить
Ця лярва буває коли небудь трезвою.Вона з дімоном,мабуть,соцсоревнование організувала по взятію на грудь.Меморандум повсовуйте всім кремлівським лядям,починаючи з пуйла.Нетреба бути аналітиком для того щоб знати що там намальовано в бункері
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27.05.2025 10:55 Ответить
вона дуже красіва та сексуальна. мабуть.
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27.05.2025 11:00 Ответить
терміни врегулювання это когда они уже выдохнуться и не смогут захватывать села и города тогда можно и договариваться
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27.05.2025 11:00 Ответить
і тут на сцени вилазить хрипатий зе!гундос і починає, знову, нам брехати брехати брехати.
про мир в очкє, про кластери, про підтримку і про тиск.
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27.05.2025 11:02 Ответить
Вже один підписаний меморандум у нас є, який нічого нам не гарантує... Ми можемо цей їхній меморандум теж підписати і ніхрена по ньому не виконувати... Хай знають як це...
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27.05.2025 11:02 Ответить
Десь так і буде ...
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27.05.2025 12:50 Ответить
Буряти чисто для сміху та глуму назвали це дело "Меморандум". Є багато назв, но їм в кайф нагадати наш потужний просер з Будапештом.
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27.05.2025 11:14 Ответить
За останнії 30 років ми з кремлівськими мундаками підписали 117 договорів і меморандумів про дружбу, співробітництво, визнання кордонів. ДЕ ЦЯ ВСЯ МАКУЛАТУРА ?
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27.05.2025 11:32 Ответить
та ми й Будапешті якийсь папірець підписували
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27.05.2025 12:26 Ответить
Кацапія має здохнути.
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27.05.2025 11:39 Ответить
іди краще з ранку ***** бояри , може попустить
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27.05.2025 12:22 Ответить
 
 