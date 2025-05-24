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Новости Мирное соглашение
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РФ вскоре передаст Украине свои предложения "меморандума" для урегулирования войны, - Совфед России

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев

Российская Федерация передаст Украине свои предложения в рамках так называемого "мирного меморандума" по урегулированию войны. Это произойдет в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, его цитируют росСМИ.

"Россия в ближайшие дни передаст Киеву свои наработки в рамках меморандума по урегулированию конфликта в Украине", - сказал он.

По словам российского чиновника, работа над документом "на завершающей стадии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ готова передать Украине проект мирного соглашения после завершения обмена пленными, - Лавров

Ранее в департаменте МИД РФ сообщили, что граждане Украины должны выбрать новое руководство страны для подписания меморандума с Россией, глава парламента юридически может не подойти на роль подписанта.

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Украине стоит провести до подписания мирного соглашения, - Лавров

Автор: 

Косачев Константин (23) россия (96001) Меморандум (134) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+16
в очко собі їх засуньте.
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24.05.2025 15:54
+9
В кацапні губа не дура. Уявляю що тварі там напишуть.
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24.05.2025 15:57
+9
Справді, папір з "конфликт в Украине" засуньте собі в очко. Бо ми навіть погидуємо ним підтиратись.
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24.05.2025 15:59
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в очко собі їх засуньте.
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24.05.2025 15:54 Ответить
А думаєте звідки вони його дістануть ?
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24.05.2025 15:56 Ответить
з дупи єрмака чи зєленського? як ти вважаєш? чи їх покійного другана портнова?
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24.05.2025 15:58 Ответить
до речі твій курдуплик вже до виборів готується. гундяй буде в його камандє-зє

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24.05.2025 16:03 Ответить
А "молитва" про ЩО? Він надіється, що вона буде "За здравіє"? Наївний...
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24.05.2025 16:10 Ответить
тільки за упокой. його та його виборців
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24.05.2025 16:11 Ответить
молитва, яка за упокой ?

без заперечень

.
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24.05.2025 16:10 Ответить
так. і його зе кодла.
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24.05.2025 16:12 Ответить
Молюся кожний вечір, що б Господь прибрав це гундосе лайно і врятував країну!
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24.05.2025 21:18 Ответить
чуєш зебіле, свої брехні про Порошенка як одного з засновників пр засунь в гузно своїй скумбрії.
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24.05.2025 16:15 Ответить
В кацапні губа не дура. Уявляю що тварі там напишуть.
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24.05.2025 15:57 Ответить
Те, що й завжди - свій тупий ультиматум. Навіщо взагалі було город городити з цим меморандумом.
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24.05.2025 21:19 Ответить
Навіщо в цей цирк з свинособаками кацапськими гратися?
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24.05.2025 15:58 Ответить
бо це театр-вистава для рудого клоуна. Він же нам шапіто-шоу дає!?
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24.05.2025 16:01 Ответить
просто тянут время и создают видимость своего участия в "мирном процессе"
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24.05.2025 16:35 Ответить
Справді, папір з "конфликт в Украине" засуньте собі в очко. Бо ми навіть погидуємо ним підтиратись.
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24.05.2025 15:59 Ответить
Кацапія - ПНХ
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24.05.2025 16:01 Ответить
Це ж з якоїсь причини назвали ЦЕ саме меморандумом...
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24.05.2025 16:01 Ответить
Это просто тупое исполнение. Затягивание времени, чтобы наши, и без того, капец какие решительные друзья, и дальше топтались с введением санкций и прочей поддержкой.
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24.05.2025 16:04 Ответить
Саме цікаве, що наших "рєшітєльних друзєй'' це влаштовує, адже можна й далі разглагольствовать й не робити нічого.
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24.05.2025 17:49 Ответить
Атдайте ісконно землі Рюрика и русских казаков Запорожье и Херсон! Мемарандум сочиним не хуже Будапештского, один раз лахов обули, надоть повторить.
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24.05.2025 16:04 Ответить
Можуть вже підтераться пропозіціями, якщо папір м'який.
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24.05.2025 16:07 Ответить
У такому разу нехай відразу на наждатці строчать, щоб -- пріятнЄЄ била,)
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24.05.2025 16:12 Ответить
Не надо ничего передавать, просто засуньте свои хотелки себе в резиновую попу и нормалёк...
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24.05.2025 16:08 Ответить
Якщо ми будемо грати з кацапами у мир,ми програємо як Чеченці,потрібно нанести такої шкоди свинособакам щоб вони самі приповзли миритися. А інакше Українців чекає,концтабори,себір,питочні підвали та новий голодомор
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24.05.2025 16:13 Ответить
А ти на фронті наносиш свинособакам шкоди чи просто бла бла бла?
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24.05.2025 16:39 Ответить
рашка передаст
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24.05.2025 16:14 Ответить
через єрмака з зеленським. це їх головні пєрєдасти
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24.05.2025 16:19 Ответить
Ось цікаво, американи, москальня розказують як треба завершувати війну. Дерьмаки мовчать та відсмоктують з усіх боків (десь таке чув). У України на це нема думок, ідей, бажань? Найнай потужніший най видасть потужну ідею. Одне, воно мерзотне до ригачки, але армянському коню нема жодного діла до того хто у нас хто. Прийде час переоберемо. Кіть він ще буде, отой час.
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24.05.2025 16:16 Ответить
Там и так ясно что будет старая песня о сдаче четырех областей и полном разоружении.
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24.05.2025 16:24 Ответить
Знову повний дибілізм ворог запропонує капітуляцію України ,та чи є в нас президент, чи МЗС ,які могли поставити червоні лінії цієї рашиської маячні ? На жаль клоун не здатний , що йому Україна понад усе власна с-ака.
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24.05.2025 16:24 Ответить
Для вас Козлов, нету президента и МЗС с красными линиями, для вас уже всё продано, осталось согласовать цену!!!🤣😅🤪🤡🥳
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24.05.2025 16:31 Ответить
Мир возможен только по Международному праву и Уставу ООН, другие варианты не проходят.ни как. Так шо нечего выковыривать из носа чушь и компот.
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24.05.2025 16:29 Ответить
РФ вскоре передаст

рф нє вскорє пєрєдаст!
Вона і нині пєрєдаст, і завше була пєрєдастом!
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24.05.2025 16:52 Ответить
САНКЦІЙНІ МАНЕВРИ.

Вчора Президент США Трамп провів нараду присвячену "Міжнародному становищу у світі". На нараді були присутні Віце-Президент Венс, Держсекретар США Рубіо, Спецпредставник Келлог та іншію Був відсутній Спецпредставник Уіткофф, котрий проводив переговори з Іраном. Нарада проводилася в тому числі ще й тому, що Держсекретар США отримав від Лаврова "відверто хамського по тону та зневажливого до політики США та миротворчих зусиль Президента Трампа по змісту листа, у якому той проінформував Рубіо про "ключові положення які рф включить до "Меморандуму" який запропонує підписати Україні". Перераховувати стандартні мантри путіна немає ніякого сенку - там практично повне повторення ультиматуму путіна який той оголосив Україні через Мединського. Також Лавров заявив, що "Україна не має жодного права вказувати нам, кого вони бажають бачити на переговорах від російської сторони та відкинув прохання Держсекретаря США триденної давності про виключення Мединського зі складу російської делегації.

На нараді Держсекретар США "обережно наполягав на необхідності підсилення санкційного тиску на рф".

Держсекретар США заявив, що "путін абсолютно очевидно не бажає рахуватися з нашими інтересами та зусиллями і ми повинні почати діяти якомога скоріше в "українському питанні", бо ми, очевидно, втрачаємо авторитет у світі".

Держсекретар США заявив, що "ми стрімко наближаємося до моменту, коли нам доведеться вирішувати питання підтримки України зброєю".

Держсекретар США запропонував Президенту Трампу дочекатися офіційної обміну варіанту "Меморандуму" між Україною та рф після чого швидко організувати переговори між делегаціями двох країн і, у разі майже неминучого провалу таких переговорів, "приймати принципове рішення у санкційному питанні".

Держсекретаря США несподівано підтримав Віце-Президент Венс, який попросив Трампа не відмовлятися від своїх миротворчіх зусиль, не виводити США з переговорів по "Українському питанню", проте "продемонструвати путіну нашу безумовну силу яку той відверто зневажає та не вірить, схоже, взагалі у її існування".

Президент США неохоче визнав "малу волю до компромісів путіна" та заявив своїм підлеглим, що "хоче дочекатися результатів переговорів між Україною та рф перед тим, як приймати рішення".

Президент США неохоче заявив, що "нам, напевно, доведеться підтримати Україну, бо ще одного афганської ганьби США під моїм керівництвом бути не може". Конкретики - яка буде можлива підтримка, на сьогодні немає, існують запропоновані Келлогом та Рубіо чотири варіанти її, всі вони передані на розгляд Президента США.

Президент США заявив, що Спікер Конгресу Джонсон та Лідер більшості у Сенаті Тун "Погодилися притримати Конгрес" у .питанні підвищення санкційного тиску на рф, проте повідомили, що довго чинити опір волі більшості конгресменів в "українському питанні" вони не зможуть.

Підсумок наради.

Президент США до останнього буде чинити спротив у питанні введення санкцій проти рф, проте, як і у першу свою каденцію, буде вимушений врешті решт "неохоче підтримати" хоча б мінімальний тих об'єм. У нашому відділі ходять вперті чутки про те, що з табору Трампа почався відтік прихильників, а той же Маск, якого фактично використали як разовий презерватив, веде переговори з демократами про підтримку тих на виборах. Що буде далі? Нікому не ясно. Але опозиція, причому глобальна "союзницька" на міжнародній арені, а також вже й на внутрішньополітичній, повинні примусити Президента США або діяти "з позиції сили" по відношенню до рф, або всі разом проблеми його політики можуть призвести республіканців до грандіозного провалу на майбутніх довиборах і врешті решт виборах У Конгрес.
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24.05.2025 16:56 Ответить
Ну що, хлопці, тепер наша черга підтертися меморандумом!
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24.05.2025 17:14 Ответить
Меморандум, це не договір - ним можна просто підтертись. Я вже не говорю про те, що навіть договір з рашистами не вартий нічого. Саме цікаве, що кремль й сам це знає, й знає нашу відповідь на це. Значить, це від початку окозамилювання, щоб тягнути час.
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24.05.2025 17:46 Ответить
Ніяких пропозиції кацапстану не будуть прийняти, я взагалі не розумію чому Україна веде з ними якісь переговори!
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24.05.2025 21:11 Ответить
Можливо це знов гра на владу! Тобто Рашка хоче нового президента, щоб підписати меморандум. Народ України подумає, що «давайте залишимо Зеленського спеціально проти рашки» і програємо країну ще швидше… Козир…він не спить…
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25.05.2025 03:24 Ответить
 
 