РФ вскоре передаст Украине свои предложения "меморандума" для урегулирования войны, - Совфед России

Российская Федерация передаст Украине свои предложения в рамках так называемого "мирного меморандума" по урегулированию войны. Это произойдет в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, его цитируют росСМИ.

"Россия в ближайшие дни передаст Киеву свои наработки в рамках меморандума по урегулированию конфликта в Украине", - сказал он.

По словам российского чиновника, работа над документом "на завершающей стадии".

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Ранее в департаменте МИД РФ сообщили, что граждане Украины должны выбрать новое руководство страны для подписания меморандума с Россией, глава парламента юридически может не подойти на роль подписанта.

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

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