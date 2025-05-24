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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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РФ невдовзі передасть Україні свої пропозиції "меморандуму" для врегулювання війни, - Радфед Росії

Заступник голови Ради Федерації РФ Костянтин Косачов

Російська Федерація передасть Україні свої пропозиції в межах так званого "мирного меморандуму" щодо врегулювання війни. Це відбудеться найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, його цитують росЗМІ.

"Росія найближчими днями передасть Києву свої напрацювання в рамках меморандуму щодо врегулювання конфлікту в Україні", - сказав він.

За словами російського посадовця, робота над документом "на завершальній стадії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ готова передати Україні проєкт мирної угоди після завершення обміну полоненими, - Лавров

Раніше у департаменті МЗС РФ повідомили, що громадяни України мають обрати нове керівництво країни для підписання меморандуму з Росією, глава парламенту юридично може не підійти на роль підписанта.

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в Україні варто провести до підписання мирної угоди, - Лавров

Автор: 

Косачов Костянтин (17) росія (65800) Меморандум (188) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+16
в очко собі їх засуньте.
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24.05.2025 15:54
+9
В кацапні губа не дура. Уявляю що тварі там напишуть.
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24.05.2025 15:57
+9
Справді, папір з "конфликт в Украине" засуньте собі в очко. Бо ми навіть погидуємо ним підтиратись.
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24.05.2025 15:59
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в очко собі їх засуньте.
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24.05.2025 15:54 Відповісти
А думаєте звідки вони його дістануть ?
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24.05.2025 15:56 Відповісти
з дупи єрмака чи зєленського? як ти вважаєш? чи їх покійного другана портнова?
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24.05.2025 15:58 Відповісти
до речі твій курдуплик вже до виборів готується. гундяй буде в його камандє-зє

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24.05.2025 16:03 Відповісти
А "молитва" про ЩО? Він надіється, що вона буде "За здравіє"? Наївний...
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24.05.2025 16:10 Відповісти
тільки за упокой. його та його виборців
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24.05.2025 16:11 Відповісти
молитва, яка за упокой ?

без заперечень

.
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24.05.2025 16:10 Відповісти
так. і його зе кодла.
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24.05.2025 16:12 Відповісти
Молюся кожний вечір, що б Господь прибрав це гундосе лайно і врятував країну!
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24.05.2025 21:18 Відповісти
чуєш зебіле, свої брехні про Порошенка як одного з засновників пр засунь в гузно своїй скумбрії.
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24.05.2025 16:15 Відповісти
В кацапні губа не дура. Уявляю що тварі там напишуть.
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24.05.2025 15:57 Відповісти
Те, що й завжди - свій тупий ультиматум. Навіщо взагалі було город городити з цим меморандумом.
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24.05.2025 21:19 Відповісти
Навіщо в цей цирк з свинособаками кацапськими гратися?
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24.05.2025 15:58 Відповісти
бо це театр-вистава для рудого клоуна. Він же нам шапіто-шоу дає!?
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24.05.2025 16:01 Відповісти
просто тянут время и создают видимость своего участия в "мирном процессе"
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24.05.2025 16:35 Відповісти
Справді, папір з "конфликт в Украине" засуньте собі в очко. Бо ми навіть погидуємо ним підтиратись.
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24.05.2025 15:59 Відповісти
Кацапія - ПНХ
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24.05.2025 16:01 Відповісти
Це ж з якоїсь причини назвали ЦЕ саме меморандумом...
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24.05.2025 16:01 Відповісти
Это просто тупое исполнение. Затягивание времени, чтобы наши, и без того, капец какие решительные друзья, и дальше топтались с введением санкций и прочей поддержкой.
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24.05.2025 16:04 Відповісти
Саме цікаве, що наших "рєшітєльних друзєй'' це влаштовує, адже можна й далі разглагольствовать й не робити нічого.
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24.05.2025 17:49 Відповісти
Атдайте ісконно землі Рюрика и русских казаков Запорожье и Херсон! Мемарандум сочиним не хуже Будапештского, один раз лахов обули, надоть повторить.
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24.05.2025 16:04 Відповісти
Можуть вже підтераться пропозіціями, якщо папір м'який.
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24.05.2025 16:07 Відповісти
У такому разу нехай відразу на наждатці строчать, щоб -- пріятнЄЄ била,)
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24.05.2025 16:12 Відповісти
Не надо ничего передавать, просто засуньте свои хотелки себе в резиновую попу и нормалёк...
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24.05.2025 16:08 Відповісти
Якщо ми будемо грати з кацапами у мир,ми програємо як Чеченці,потрібно нанести такої шкоди свинособакам щоб вони самі приповзли миритися. А інакше Українців чекає,концтабори,себір,питочні підвали та новий голодомор
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24.05.2025 16:13 Відповісти
А ти на фронті наносиш свинособакам шкоди чи просто бла бла бла?
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24.05.2025 16:39 Відповісти
рашка передаст
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24.05.2025 16:14 Відповісти
через єрмака з зеленським. це їх головні пєрєдасти
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24.05.2025 16:19 Відповісти
Ось цікаво, американи, москальня розказують як треба завершувати війну. Дерьмаки мовчать та відсмоктують з усіх боків (десь таке чув). У України на це нема думок, ідей, бажань? Найнай потужніший най видасть потужну ідею. Одне, воно мерзотне до ригачки, але армянському коню нема жодного діла до того хто у нас хто. Прийде час переоберемо. Кіть він ще буде, отой час.
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24.05.2025 16:16 Відповісти
Там и так ясно что будет старая песня о сдаче четырех областей и полном разоружении.
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24.05.2025 16:24 Відповісти
Знову повний дибілізм ворог запропонує капітуляцію України ,та чи є в нас президент, чи МЗС ,які могли поставити червоні лінії цієї рашиської маячні ? На жаль клоун не здатний , що йому Україна понад усе власна с-ака.
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24.05.2025 16:24 Відповісти
Для вас Козлов, нету президента и МЗС с красными линиями, для вас уже всё продано, осталось согласовать цену!!!🤣😅🤪🤡🥳
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24.05.2025 16:31 Відповісти
Мир возможен только по Международному праву и Уставу ООН, другие варианты не проходят.ни как. Так шо нечего выковыривать из носа чушь и компот.
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24.05.2025 16:29 Відповісти
РФ вскоре передаст

рф нє вскорє пєрєдаст!
Вона і нині пєрєдаст, і завше була пєрєдастом!
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24.05.2025 16:52 Відповісти
САНКЦІЙНІ МАНЕВРИ.

Вчора Президент США Трамп провів нараду присвячену "Міжнародному становищу у світі". На нараді були присутні Віце-Президент Венс, Держсекретар США Рубіо, Спецпредставник Келлог та іншію Був відсутній Спецпредставник Уіткофф, котрий проводив переговори з Іраном. Нарада проводилася в тому числі ще й тому, що Держсекретар США отримав від Лаврова "відверто хамського по тону та зневажливого до політики США та миротворчих зусиль Президента Трампа по змісту листа, у якому той проінформував Рубіо про "ключові положення які рф включить до "Меморандуму" який запропонує підписати Україні". Перераховувати стандартні мантри путіна немає ніякого сенку - там практично повне повторення ультиматуму путіна який той оголосив Україні через Мединського. Також Лавров заявив, що "Україна не має жодного права вказувати нам, кого вони бажають бачити на переговорах від російської сторони та відкинув прохання Держсекретаря США триденної давності про виключення Мединського зі складу російської делегації.

На нараді Держсекретар США "обережно наполягав на необхідності підсилення санкційного тиску на рф".

Держсекретар США заявив, що "путін абсолютно очевидно не бажає рахуватися з нашими інтересами та зусиллями і ми повинні почати діяти якомога скоріше в "українському питанні", бо ми, очевидно, втрачаємо авторитет у світі".

Держсекретар США заявив, що "ми стрімко наближаємося до моменту, коли нам доведеться вирішувати питання підтримки України зброєю".

Держсекретар США запропонував Президенту Трампу дочекатися офіційної обміну варіанту "Меморандуму" між Україною та рф після чого швидко організувати переговори між делегаціями двох країн і, у разі майже неминучого провалу таких переговорів, "приймати принципове рішення у санкційному питанні".

Держсекретаря США несподівано підтримав Віце-Президент Венс, який попросив Трампа не відмовлятися від своїх миротворчіх зусиль, не виводити США з переговорів по "Українському питанню", проте "продемонструвати путіну нашу безумовну силу яку той відверто зневажає та не вірить, схоже, взагалі у її існування".

Президент США неохоче визнав "малу волю до компромісів путіна" та заявив своїм підлеглим, що "хоче дочекатися результатів переговорів між Україною та рф перед тим, як приймати рішення".

Президент США неохоче заявив, що "нам, напевно, доведеться підтримати Україну, бо ще одного афганської ганьби США під моїм керівництвом бути не може". Конкретики - яка буде можлива підтримка, на сьогодні немає, існують запропоновані Келлогом та Рубіо чотири варіанти її, всі вони передані на розгляд Президента США.

Президент США заявив, що Спікер Конгресу Джонсон та Лідер більшості у Сенаті Тун "Погодилися притримати Конгрес" у .питанні підвищення санкційного тиску на рф, проте повідомили, що довго чинити опір волі більшості конгресменів в "українському питанні" вони не зможуть.

Підсумок наради.

Президент США до останнього буде чинити спротив у питанні введення санкцій проти рф, проте, як і у першу свою каденцію, буде вимушений врешті решт "неохоче підтримати" хоча б мінімальний тих об'єм. У нашому відділі ходять вперті чутки про те, що з табору Трампа почався відтік прихильників, а той же Маск, якого фактично використали як разовий презерватив, веде переговори з демократами про підтримку тих на виборах. Що буде далі? Нікому не ясно. Але опозиція, причому глобальна "союзницька" на міжнародній арені, а також вже й на внутрішньополітичній, повинні примусити Президента США або діяти "з позиції сили" по відношенню до рф, або всі разом проблеми його політики можуть призвести республіканців до грандіозного провалу на майбутніх довиборах і врешті решт виборах У Конгрес.
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24.05.2025 16:56 Відповісти
Ну що, хлопці, тепер наша черга підтертися меморандумом!
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24.05.2025 17:14 Відповісти
Меморандум, це не договір - ним можна просто підтертись. Я вже не говорю про те, що навіть договір з рашистами не вартий нічого. Саме цікаве, що кремль й сам це знає, й знає нашу відповідь на це. Значить, це від початку окозамилювання, щоб тягнути час.
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24.05.2025 17:46 Відповісти
Ніяких пропозиції кацапстану не будуть прийняти, я взагалі не розумію чому Україна веде з ними якісь переговори!
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24.05.2025 21:11 Відповісти
Можливо це знов гра на владу! Тобто Рашка хоче нового президента, щоб підписати меморандум. Народ України подумає, що «давайте залишимо Зеленського спеціально проти рашки» і програємо країну ще швидше… Козир…він не спить…
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25.05.2025 03:24 Відповісти
 
 