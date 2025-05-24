РФ невдовзі передасть Україні свої пропозиції "меморандуму" для врегулювання війни, - Радфед Росії
Російська Федерація передасть Україні свої пропозиції в межах так званого "мирного меморандуму" щодо врегулювання війни. Це відбудеться найближчим часом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, його цитують росЗМІ.
"Росія найближчими днями передасть Києву свої напрацювання в рамках меморандуму щодо врегулювання конфлікту в Україні", - сказав він.
За словами російського посадовця, робота над документом "на завершальній стадії".
Раніше у департаменті МЗС РФ повідомили, що громадяни України мають обрати нове керівництво країни для підписання меморандуму з Росією, глава парламенту юридично може не підійти на роль підписанта.
Що передувало?
Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.
Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.
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рф нє вскорє пєрєдаст!
Вона і нині пєрєдаст, і завше була пєрєдастом!
Вчора Президент США Трамп провів нараду присвячену "Міжнародному становищу у світі". На нараді були присутні Віце-Президент Венс, Держсекретар США Рубіо, Спецпредставник Келлог та іншію Був відсутній Спецпредставник Уіткофф, котрий проводив переговори з Іраном. Нарада проводилася в тому числі ще й тому, що Держсекретар США отримав від Лаврова "відверто хамського по тону та зневажливого до політики США та миротворчих зусиль Президента Трампа по змісту листа, у якому той проінформував Рубіо про "ключові положення які рф включить до "Меморандуму" який запропонує підписати Україні". Перераховувати стандартні мантри путіна немає ніякого сенку - там практично повне повторення ультиматуму путіна який той оголосив Україні через Мединського. Також Лавров заявив, що "Україна не має жодного права вказувати нам, кого вони бажають бачити на переговорах від російської сторони та відкинув прохання Держсекретаря США триденної давності про виключення Мединського зі складу російської делегації.
На нараді Держсекретар США "обережно наполягав на необхідності підсилення санкційного тиску на рф".
Держсекретар США заявив, що "путін абсолютно очевидно не бажає рахуватися з нашими інтересами та зусиллями і ми повинні почати діяти якомога скоріше в "українському питанні", бо ми, очевидно, втрачаємо авторитет у світі".
Держсекретар США заявив, що "ми стрімко наближаємося до моменту, коли нам доведеться вирішувати питання підтримки України зброєю".
Держсекретар США запропонував Президенту Трампу дочекатися офіційної обміну варіанту "Меморандуму" між Україною та рф після чого швидко організувати переговори між делегаціями двох країн і, у разі майже неминучого провалу таких переговорів, "приймати принципове рішення у санкційному питанні".
Держсекретаря США несподівано підтримав Віце-Президент Венс, який попросив Трампа не відмовлятися від своїх миротворчіх зусиль, не виводити США з переговорів по "Українському питанню", проте "продемонструвати путіну нашу безумовну силу яку той відверто зневажає та не вірить, схоже, взагалі у її існування".
Президент США неохоче визнав "малу волю до компромісів путіна" та заявив своїм підлеглим, що "хоче дочекатися результатів переговорів між Україною та рф перед тим, як приймати рішення".
Президент США неохоче заявив, що "нам, напевно, доведеться підтримати Україну, бо ще одного афганської ганьби США під моїм керівництвом бути не може". Конкретики - яка буде можлива підтримка, на сьогодні немає, існують запропоновані Келлогом та Рубіо чотири варіанти її, всі вони передані на розгляд Президента США.
Президент США заявив, що Спікер Конгресу Джонсон та Лідер більшості у Сенаті Тун "Погодилися притримати Конгрес" у .питанні підвищення санкційного тиску на рф, проте повідомили, що довго чинити опір волі більшості конгресменів в "українському питанні" вони не зможуть.
Підсумок наради.
Президент США до останнього буде чинити спротив у питанні введення санкцій проти рф, проте, як і у першу свою каденцію, буде вимушений врешті решт "неохоче підтримати" хоча б мінімальний тих об'єм. У нашому відділі ходять вперті чутки про те, що з табору Трампа почався відтік прихильників, а той же Маск, якого фактично використали як разовий презерватив, веде переговори з демократами про підтримку тих на виборах. Що буде далі? Нікому не ясно. Але опозиція, причому глобальна "союзницька" на міжнародній арені, а також вже й на внутрішньополітичній, повинні примусити Президента США або діяти "з позиції сили" по відношенню до рф, або всі разом проблеми його політики можуть призвести республіканців до грандіозного провалу на майбутніх довиборах і врешті решт виборах У Конгрес.