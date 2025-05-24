РФ невдовзі передасть Україні свої пропозиції "меморандуму" для врегулювання війни, - Радфед Росії

Російська Федерація передасть Україні свої пропозиції в межах так званого "мирного меморандуму" щодо врегулювання війни. Це відбудеться найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, його цитують росЗМІ.

"Росія найближчими днями передасть Києву свої напрацювання в рамках меморандуму щодо врегулювання конфлікту в Україні", - сказав він.

За словами російського посадовця, робота над документом "на завершальній стадії".

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Раніше у департаменті МЗС РФ повідомили, що громадяни України мають обрати нове керівництво країни для підписання меморандуму з Росією, глава парламенту юридично може не підійти на роль підписанта.

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

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