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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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У "меморандумі" щодо України будуть умови для припинення вогню та строки врегулювання, - МЗС РФ

Що буде в меморандумі, який готує РФ. Відповідь МЗС Росії

У МЗС РФ заявили, що у так званому "мирному меморандумі" щодо врегулювання війни будуть умови для припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що також "меморандум" міститиме принципи та терміни врегулювання.

Раніше у департаменті МЗС РФ повідомили, що громадяни України мають обрати нове керівництво країни для підписання меморандуму з Росією, глава парламенту юридично може не підійти на роль підписанта.

Читайте: РФ невдовзі передасть Україні свої пропозиції "меморандуму" для врегулювання війни, - Радфед Росії

Автор: 

МЗС рф (963) Меморандум (189) Захарова Марія (358)


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Топ коментарі
+18
русня має здохнути з меморандумом чи без.
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27.05.2025 10:33
+10
Затягують час. Дають трампу можливість все закрити і вийти з процесу.
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27.05.2025 10:37
+7
Мене уже від слова меморандум верне, не кажучі про все інше
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27.05.2025 10:42
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русня має здохнути з меморандумом чи без.
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27.05.2025 10:33 Відповісти
Умовами будуть вимоги виведення наших військ з тих територій які ми контролюємо.кацапи просто тягнуть час відстрочення санкцій.
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27.05.2025 10:33 Відповісти
меморандум капітуляції України
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27.05.2025 10:34 Відповісти
Пусте балабольство .
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27.05.2025 10:36 Відповісти
Затягують час. Дають трампу можливість все закрити і вийти з процесу.
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27.05.2025 10:37 Відповісти
Навіть не сумніваюся, що треба зробити з тим "меморандумом" і куди його потім запхати..
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27.05.2025 10:37 Відповісти
А ми у меморандумі повинні вимагати розстрілу путлєра для досягнення миру і віддати нам Бєлгородську, Курську області, Кубань і Таганрог.
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27.05.2025 10:38 Відповісти
.... допишите к Будапештскому....
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27.05.2025 10:39 Відповісти
На обратной стороне еще место есть
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27.05.2025 13:17 Відповісти
Не буде ніякого меморандуму допоки не буде знищено кілька мільйонів кацапів та не звільнено усю українську територію!
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27.05.2025 10:41 Відповісти
нажаль не з цим, навіть не хочеться його називати президентос і верховним головнокомандувачем, бо воно клоун не на своєму місці, і клоун з нього такий собі, вбогий, але чуйку заробити грошей має, а ця посада не для нього.
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27.05.2025 17:17 Відповісти
Мене уже від слова меморандум верне, не кажучі про все інше
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27.05.2025 10:42 Відповісти
Вже й до Трампа дійшло, що спочатку повинно бути взаємно безумовне припинення вогню а вже потім переговори про умови миру; а ***** через цю свою курву ще якісь умови висуває...
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27.05.2025 10:43 Відповісти
В жопу свою роздовбану засунь свої меморандуми тварь болотяна
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27.05.2025 10:44 Відповісти
Пішла накуй шалава
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27.05.2025 10:45 Відповісти
Ця лярва буває коли небудь трезвою.Вона з дімоном,мабуть,соцсоревнование організувала по взятію на грудь.Меморандум повсовуйте всім кремлівським лядям,починаючи з пуйла.Нетреба бути аналітиком для того щоб знати що там намальовано в бункері
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27.05.2025 10:55 Відповісти
вона дуже красіва та сексуальна. мабуть.
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27.05.2025 11:00 Відповісти
терміни врегулювання это когда они уже выдохнуться и не смогут захватывать села и города тогда можно и договариваться
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27.05.2025 11:00 Відповісти
і тут на сцени вилазить хрипатий зе!гундос і починає, знову, нам брехати брехати брехати.
про мир в очкє, про кластери, про підтримку і про тиск.
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27.05.2025 11:02 Відповісти
Вже один підписаний меморандум у нас є, який нічого нам не гарантує... Ми можемо цей їхній меморандум теж підписати і ніхрена по ньому не виконувати... Хай знають як це...
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27.05.2025 11:02 Відповісти
Десь так і буде ...
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27.05.2025 12:50 Відповісти
Буряти чисто для сміху та глуму назвали це дело "Меморандум". Є багато назв, но їм в кайф нагадати наш потужний просер з Будапештом.
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27.05.2025 11:14 Відповісти
За останнії 30 років ми з кремлівськими мундаками підписали 117 договорів і меморандумів про дружбу, співробітництво, визнання кордонів. ДЕ ЦЯ ВСЯ МАКУЛАТУРА ?
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27.05.2025 11:32 Відповісти
та ми й Будапешті якийсь папірець підписували
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27.05.2025 12:26 Відповісти
Кацапія має здохнути.
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27.05.2025 11:39 Відповісти
іди краще з ранку ***** бояри , може попустить
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27.05.2025 12:22 Відповісти
 
 