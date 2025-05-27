У МЗС РФ заявили, що у так званому "мирному меморандумі" щодо врегулювання війни будуть умови для припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що також "меморандум" міститиме принципи та терміни врегулювання.

Раніше у департаменті МЗС РФ повідомили, що громадяни України мають обрати нове керівництво країни для підписання меморандуму з Росією, глава парламенту юридично може не підійти на роль підписанта.

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