С 6 июня Украина переходит на новый тарифный режим торговли с ЕС: открываются переходные квоты, - Еврокомиссия

После завершения действия автономных торговых мер (АТМ), которые предоставляли льготный режим торговли для украинских экспортеров, с 6 июня 2025 года вступают в силу переходные меры, утвержденные Еврокомиссией 22 мая.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Они открывают доступ к тарифным квотам в рамках действующей углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украины с ЕС (УВЗСТ).

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Он рассказал, что переходные меры заменят "торговый безвиз" и вернут украинских экспортеров к тарифным квотам, которые действовали ранее в рамках УВЗСТ.

Отмечается, что эти меры будут действовать до завершения переговоров между Украиной и ЕС по обновлению соглашения о зоне свободной торговли, которая будет предусматривать долгосрочные условия с элементами либерализации.

Во избежание перерыва в преференциях после окончания действия АТС 5 июня, Еврокомиссия подготовила Имплементационный акт, который государства-члены одобрили 22 мая на заседании Комитета по вопросам совместной организации сельскохозяйственных рынков.

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Документ открывает доступ к тарифным квотам на украинскую продукцию в рамках действующей УВЗСТ. Объемы квот до конца 2025 года составят 7/12 от обычных годовых объемов из-за того, что они будут действовать только с 6 июня, то есть семь месяцев.

Кроме того, управление определенными квотами, которые ранее осуществлялись через лицензирование, временно переходит на упрощенный режим "первый пришел - первый обслужен". Это позволит украинскому экспорту воспользоваться преференциями с первого дня отмены АТЗ.

Простыми словами, продукция, для экспорта которой ранее требовалась лицензия, временно освобождается от этого требования. Квоты будут распределяться по принципу последовательности проведения внешнеэкономических операций.

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