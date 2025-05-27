З 6 червня Україна переходить на новий тарифний режим торгівлі з ЄС: відкриваються перехідні квоти, - Єврокомісія

Після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які надавали пільговий режим торгівлі для українських експортерів, з 6 червня 2025 року вступають у силу перехідні заходи, затверджені Єврокомісією 22 травня.

Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Вони відкривають доступ до тарифних квот у рамках чинної поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС (ПВЗВТ).

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Він пояснив, що перехідні заходи замінять "торговельний безвіз" і повернуть українських експортерів до тарифних квот, які діяли раніше в межах ПВЗВТ.

Зазначається, що ці заходи діятимуть до завершення переговорів між Україною та ЄС щодо оновлення угоди про зону вільної торгівлі, яка передбачатиме довгострокові умови з елементами лібералізації.

Для уникнення перерви у преференціях після закінчення дії АТЗ 5 червня, Єврокомісія підготувала Імплементаційний акт, який держави-члени схвалили 22 травня на засіданні Комітету з питань спільної організації сільськогосподарських ринків.

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Документ відкриває доступ до тарифних квот на українську продукцію в межах чинної ПВЗВТ. Обсяги квот до кінця 2025 року становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів через те, що вони будуть діяти лише з 6 червня, тобто сім місяців.

Крім того, управління певними квотами, які раніше здійснювалися через ліцензування, тимчасово переходить на спрощений режим "перший прийшов - перший обслужений". Це дозволить українському експорту скористатися преференціями з першого дня скасування АТЗ.

Простими словами, продукція, для експорту якої раніше була потрібна ліцензія, тимчасово звільняється від цього вимоги. Квоти розподілятимуться за принципом послідовності проведення зовнішньоекономічних операцій.

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