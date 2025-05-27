Войска РФ пытаются заходить небольшими группами пехоты из Курской области в Сумскую область, - ОТГ "Северск"

Российские войска накапливаются на территории Курской области и пытаются малыми группами проникать на территорию Украины. Силы обороны уничтожают вражеские ДРГ на Сумщине.

Об этом в телеэфире заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг здесь не чувствует себя спокойно. Они здесь имеют накопления определенные на территории Курской области и расширяют зону активных боевых действий, пытаются заходить малыми группами пехоты на нашу территорию. Силы обороны максимально уничтожают врага, не дают им продвигаться вглубь территории", - отметил он.

Также ВСУ фиксируют значительное уменьшение применения врагом FPV-дронов, беспилотных летательных аппаратов, однако враг пытается весь имеющийся арсенал вооружения применять.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре села на границе Сумщины сейчас находятся под контролем РФ, - ОВА

По словам спикера, прежде всего, это связано с ухудшением погодных условий, а также с нанесением ударов Силами обороны вглубь территории врага.

Он также отметил, что на территории Сумской области наблюдаются попытки заходов российских ДРГ. Однако система обороны на наших рубежах очень плотная.

"Сохраняется опасность применения (ДРГ - ред.), но у нас достаточно технических средств, воздушных средств, чтобы своевременно выявлять такие группы, давать отпор или уничтожать их. Но враг все равно на разных направлениях пытается осуществлять своеобразную разведку боем, чтобы прощупывать нашу оборону, выявлять наши позиции, чтобы потом в дальнейшем тоже применять со своей стороны артиллерию или авиаудары", - добавили в ОТГ "Северск".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне активно применяют малые группы пехоты и дистанционное минирование на Сумщине, - ОТГ "Северск"