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Новости Бои у приграничья Сумщины Бои на Сумщине
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Войска РФ пытаются заходить небольшими группами пехоты из Курской области в Сумскую область, - ОТГ "Северск"

Ситуация на границе Сумской области: ВСУ сдерживают врага

Российские войска накапливаются на территории Курской области и пытаются малыми группами проникать на территорию Украины. Силы обороны уничтожают вражеские ДРГ на Сумщине.

Об этом в телеэфире заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг здесь не чувствует себя спокойно. Они здесь имеют накопления определенные на территории Курской области и расширяют зону активных боевых действий, пытаются заходить малыми группами пехоты на нашу территорию. Силы обороны максимально уничтожают врага, не дают им продвигаться вглубь территории", - отметил он.

Также ВСУ фиксируют значительное уменьшение применения врагом FPV-дронов, беспилотных летательных аппаратов, однако враг пытается весь имеющийся арсенал вооружения применять.

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По словам спикера, прежде всего, это связано с ухудшением погодных условий, а также с нанесением ударов Силами обороны вглубь территории врага.

Он также отметил, что на территории Сумской области наблюдаются попытки заходов российских ДРГ. Однако система обороны на наших рубежах очень плотная.

"Сохраняется опасность применения (ДРГ - ред.), но у нас достаточно технических средств, воздушных средств, чтобы своевременно выявлять такие группы, давать отпор или уничтожать их. Но враг все равно на разных направлениях пытается осуществлять своеобразную разведку боем, чтобы прощупывать нашу оборону, выявлять наши позиции, чтобы потом в дальнейшем тоже применять со своей стороны артиллерию или авиаудары", - добавили в ОТГ "Северск".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне активно применяют малые группы пехоты и дистанционное минирование на Сумщине, - ОТГ "Северск"

Автор: 

Сумская область (3258) Курск (1136) ДРГ (102) война в Украине (4489) ОТГ Сиверск (13)


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Топ комментарии
+6
Нормально вони так "малими групами" вже 5 сіл , за 2 місяці , на Сумщині захопили ...
Завжди цікавило - чому ЗСУ так не можуть "малими групами" віджимати територію у кацапів ?
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27.05.2025 16:21
+2
Намагаються - це, коли не виходить.
А по факту кордон на Сумщині вже прорваний.

Ну отак гівнокомандувач ЗЄ нагівнокомандував контрнаступами та неочікуваними офензівами.
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27.05.2025 16:23
+2
Забагато в ЗСУ "насірових". Вони там лише для того, щоб числитися в штаті і гроші отримувати.
Навіть на повноцінну ротацію людей немає.
Вкотре хочеться запитати Сирського, що пішло не так з його аудитом? Здувся?
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27.05.2025 16:39
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Правила форума Совет форумчан
Нормально вони так "малими групами" вже 5 сіл , за 2 місяці , на Сумщині захопили ...
Завжди цікавило - чому ЗСУ так не можуть "малими групами" віджимати територію у кацапів ?
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27.05.2025 16:21 Ответить
Тому що у ЗСУ в декілька разів менше людей. А до одного кацапа з "малих груп", який встиг заповзти та закріпитися-додається декілька вбитих та поранених орків, які не доповзли. У нас немає таких ресурсів, та ще й такою ціною.
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27.05.2025 16:29 Ответить
Сили Оборони разом - майже 1млн200тис ... кацапів на фронті десь 650 тис - так , як це в ЗСУ "в кілька разів" менше людей ?
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27.05.2025 16:31 Ответить
Забагато в ЗСУ "насірових". Вони там лише для того, щоб числитися в штаті і гроші отримувати.
Навіть на повноцінну ротацію людей немає.
Вкотре хочеться запитати Сирського, що пішло не так з його аудитом? Здувся?
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27.05.2025 16:39 Ответить
Може 2,5 мільйона ? В усіх батах та бригадах нестача особового складу.
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27.05.2025 16:51 Ответить
Кєк... Майже мільон це тилові посади + курсанти + викладачі + тЦК .
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27.05.2025 17:03 Ответить
Ярослав Кийко
Alex O #513819
Az AZLK

Для всіх одна відповідь - так ото ж !
Ось про що треба , весь час , говорити і писати - навести там порядок , може тоді і "бусифікація" не знадобиться ?!
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27.05.2025 18:04 Ответить
Намагаються - це, коли не виходить.
А по факту кордон на Сумщині вже прорваний.

Ну отак гівнокомандувач ЗЄ нагівнокомандував контрнаступами та неочікуваними офензівами.
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27.05.2025 16:23 Ответить
мінувань немає, колючки немає..., все, як завжди...
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27.05.2025 16:59 Ответить
Чудові запитання ... а ще - про Артюха хотілося б почути ...
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27.05.2025 18:11 Ответить
Де Потужний обмін територій
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27.05.2025 17:00 Ответить
 
 