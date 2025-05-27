Війська РФ намагаються заходити малими групами піхоти з Курської області на Сумщину, - ОТУ "Сіверськ"

Російські війська накопичуються на території Курської області та намагаються малими групами проникати на територію України. Сили оборони знищують ворожі ДРГ на Сумщині.

Про це у телеефірі заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог тут спокійно не почувається. Вони тут мають накопичення певні на території Курської області й розширюють зону активних бойових дій, намагаються заходити малими групами піхоти на нашу територію. Сили оборони максимально знищують ворога, не дають їм просуватися вглиб території", - зазначив він.

Також ЗСУ фіксують значне зменшення застосування ворогом FPV-дронів, безпілотних літальних апаратів, однак ворог намагається увесь наявний арсенал озброєння застосовувати.

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За словами речника, насамперед, це пов'язано з погіршенням погодних умов, а також з завдаванням ударів Силами оборони вглиб території ворога.

Він також зауважив, що на території Сумської області спостерігаються спроби заходів російських ДРГ. Однак система оборони на наших рубежах дуже щільна.

"Зберігається небезпека застосування (ДРГ – ред.), але в нас достатньо технічних засобів, повітряних засобів, щоб своєчасно виявляти такі групи, давати відсіч або знищувати їх. Але ворог все одно на різних напрямках намагається здійснювати своєрідну розвідку боєм, щоб прощупувати нашу оборону, виявляти наші позиції, щоб потім надалі теж застосовувати зі свого боку артилерію або авіаудари" - додали в ОТУ "Сіверськ".

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