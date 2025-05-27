УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Бої біля прикордоння Сумщини Бої на Сумщині
1 047 11

Війська РФ намагаються заходити малими групами піхоти з Курської області на Сумщину, - ОТУ "Сіверськ"

Ситуація на кордоні Сумщини: ЗСУ стримують ворога

Російські війська накопичуються на території Курської області та намагаються малими групами проникати на територію України. Сили оборони знищують ворожі ДРГ на Сумщині.

Про це у телеефірі заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог тут спокійно не почувається. Вони тут мають накопичення певні на території Курської області й розширюють зону активних бойових дій, намагаються заходити малими групами піхоти на нашу територію. Сили оборони максимально знищують ворога, не дають їм просуватися вглиб території", - зазначив він.

Також ЗСУ фіксують значне зменшення застосування ворогом FPV-дронів, безпілотних літальних апаратів, однак ворог намагається увесь наявний арсенал озброєння застосовувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири села на прикордонні Сумщини наразі перебувають під контролем РФ, - ОВА

За словами речника, насамперед, це пов'язано з погіршенням погодних умов, а також з завдаванням ударів Силами оборони вглиб території ворога.

Він також зауважив, що на території Сумської області спостерігаються спроби заходів російських ДРГ. Однак система оборони на наших рубежах дуже щільна.

"Зберігається небезпека застосування (ДРГ – ред.), але в нас достатньо технічних засобів, повітряних засобів, щоб своєчасно виявляти такі групи, давати відсіч або знищувати їх. Але ворог все одно на різних напрямках намагається здійснювати своєрідну розвідку боєм, щоб прощупувати нашу оборону, виявляти наші позиції, щоб потім надалі теж застосовувати зі свого боку артилерію або авіаудари" - додали в ОТУ "Сіверськ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни активно застосовують малі групи піхоти і дистанційне мінування на Сумщині, - ОТУ "Сіверськ"

Автор: 

Сумська область (3807) Курськ (1147) ДРГ (110) війна в Україні (4526) ОТУ Сіверськ (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Нормально вони так "малими групами" вже 5 сіл , за 2 місяці , на Сумщині захопили ...
Завжди цікавило - чому ЗСУ так не можуть "малими групами" віджимати територію у кацапів ?
показати весь коментар
27.05.2025 16:21
+2
Намагаються - це, коли не виходить.
А по факту кордон на Сумщині вже прорваний.

Ну отак гівнокомандувач ЗЄ нагівнокомандував контрнаступами та неочікуваними офензівами.
показати весь коментар
27.05.2025 16:23
+2
Забагато в ЗСУ "насірових". Вони там лише для того, щоб числитися в штаті і гроші отримувати.
Навіть на повноцінну ротацію людей немає.
Вкотре хочеться запитати Сирського, що пішло не так з його аудитом? Здувся?
показати весь коментар
27.05.2025 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нормально вони так "малими групами" вже 5 сіл , за 2 місяці , на Сумщині захопили ...
Завжди цікавило - чому ЗСУ так не можуть "малими групами" віджимати територію у кацапів ?
показати весь коментар
27.05.2025 16:21 Відповісти
Тому що у ЗСУ в декілька разів менше людей. А до одного кацапа з "малих груп", який встиг заповзти та закріпитися-додається декілька вбитих та поранених орків, які не доповзли. У нас немає таких ресурсів, та ще й такою ціною.
показати весь коментар
27.05.2025 16:29 Відповісти
Сили Оборони разом - майже 1млн200тис ... кацапів на фронті десь 650 тис - так , як це в ЗСУ "в кілька разів" менше людей ?
показати весь коментар
27.05.2025 16:31 Відповісти
Забагато в ЗСУ "насірових". Вони там лише для того, щоб числитися в штаті і гроші отримувати.
Навіть на повноцінну ротацію людей немає.
Вкотре хочеться запитати Сирського, що пішло не так з його аудитом? Здувся?
показати весь коментар
27.05.2025 16:39 Відповісти
Може 2,5 мільйона ? В усіх батах та бригадах нестача особового складу.
показати весь коментар
27.05.2025 16:51 Відповісти
Кєк... Майже мільон це тилові посади + курсанти + викладачі + тЦК .
показати весь коментар
27.05.2025 17:03 Відповісти
Ярослав Кийко
Alex O #513819
Az AZLK

Для всіх одна відповідь - так ото ж !
Ось про що треба , весь час , говорити і писати - навести там порядок , може тоді і "бусифікація" не знадобиться ?!
показати весь коментар
27.05.2025 18:04 Відповісти
Намагаються - це, коли не виходить.
А по факту кордон на Сумщині вже прорваний.

Ну отак гівнокомандувач ЗЄ нагівнокомандував контрнаступами та неочікуваними офензівами.
показати весь коментар
27.05.2025 16:23 Відповісти
мінувань немає, колючки немає..., все, як завжди...
показати весь коментар
27.05.2025 16:59 Відповісти
Чудові запитання ... а ще - про Артюха хотілося б почути ...
показати весь коментар
27.05.2025 18:11 Відповісти
Де Потужний обмін територій
показати весь коментар
27.05.2025 17:00 Відповісти
 
 