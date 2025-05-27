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Беларусь получила от России истребители Су-30СМ2

самолет ВВС Беларуси

Армия Беларуси получила российские самолеты Су-30СМ2 - они были доставлены на один из аэродромов Воздушных сил РБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По заявлению Министерство обороны Беларуси, партия самолетов прибыла в соответствии с планом развития Вооруженных Сил Беларуси и военно-технического развития с Российской Федерацией. Их точное количество не называют.

Командующий Воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович заявил о поэтапной модернизации и обновлении парка вооружения, военной и специальной техники:

"Сегодня прибыли новейшие, высокоманевренные, многоцелевые истребители Су-30СМ2... Характеристики были значительно улучшены, благодаря интеграции современного авиационного вооружения и модернизации бортовой радиолокационной станции. Улучшена защита от помех, средств радиоэлектронной борьбы".

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Минобороны заявляет, что белорусские пилоты прошли переподготовку в учебном центре в России для этого типа самолетов. В ближайшее время планируется прием авиационной техники и технические исследования. По заявлению ведомства, на следующей неделе эти самолеты смогут выполнять "основную задачу" - боевое дежурство в противовоздушной обороне.

В этом году Беларусь получит еще одну партию самолетов Су-30СМ2. Кроме того, на этой неделе, заявил Лукьянович, в страну прибудут вертолеты Ми-35М.

Также читайте: Беларусь отправила свои войска на учения в Россию

Автор: 

Беларусь (7914) самолет (3618)


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Топ комментарии
+7
Нема Білорусі, мови її уже майже нема і суверенітету теж. Є область РФ. І це те що вони хочуть для нас - Український округ, російськомовний і підконрольний як Татарстан чи Чечня
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27.05.2025 19:04
+4
Вангую що на цих літаках будуть літати самі кацапи. А бульбаші будуть тільки дивитися і радіти за них. За цей цирк Бульбофюрер віддав всю бульбу **********. Тепер ********* верещать що їм самим немає чого жерти
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27.05.2025 19:16
+3
Був у Беларусі ще до 2014р. Вже тоді у Мінську майже нічого беларуського не залишилось. Цієї країни вже немає
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27.05.2025 19:25
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Сподіваюсь, цей аеродром вже включений до цілей ЗСУ?
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27.05.2025 19:04 Ответить
Нема Білорусі, мови її уже майже нема і суверенітету теж. Є область РФ. І це те що вони хочуть для нас - Український округ, російськомовний і підконрольний як Татарстан чи Чечня
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27.05.2025 19:04 Ответить
Метеллолом
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27.05.2025 19:05 Ответить
Цей "Метеллолом", як ви висловились, яка б вона стара не була вбиває!
А цей факт передачі, свідчить про те, що великих проблем з технікою, як віщає телевізор, в Рашці немає! І от це печально!!!
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27.05.2025 20:07 Ответить
Бульбокацапія....
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27.05.2025 19:10 Ответить
якби таракан звернувся до трампона
та розповів як він трампона поважає ,
а яка мелоні красива,як бульба
-то отримав би F16
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27.05.2025 19:12 Ответить
Вангую що на цих літаках будуть літати самі кацапи. А бульбаші будуть тільки дивитися і радіти за них. За цей цирк Бульбофюрер віддав всю бульбу **********. Тепер ********* верещать що їм самим немає чого жерти
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27.05.2025 19:16 Ответить
Захід Білорусі, Гродненська обл. або Дятлово, або ж Новогрудок.
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27.05.2025 19:22 Ответить
Білорусь отримали

Шанобливо так...
Як колись у народі: "мати просили", "батько казали".
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27.05.2025 19:23 Ответить
Був у Беларусі ще до 2014р. Вже тоді у Мінську майже нічого беларуського не залишилось. Цієї країни вже немає
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27.05.2025 19:25 Ответить
Те ж саме й дочка казала, коли з чоловіком, до його рідні, їздила... Для білорусів уже тоді білоруська мова була "инастранным языком" - коли включалася передача білоруською мовою, господарі, з матюками, переключалися на інший канал...
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27.05.2025 19:31 Ответить
Хай Луці розкажуть, як ті Су-30-ті в морі тонуть... Так само будуть тонуть і в болотах білоруських...
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27.05.2025 19:28 Ответить
Боюсь, что это кацапы просто передислоцировали свою авиацию поближе к центральным и западным регионам Украины. Ну и поближе к Европе.
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27.05.2025 19:37 Ответить
Будут провокации стран НАТО. Тестирование.
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27.05.2025 20:07 Ответить
 
 