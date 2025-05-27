Беларусь получила от России истребители Су-30СМ2
Армия Беларуси получила российские самолеты Су-30СМ2 - они были доставлены на один из аэродромов Воздушных сил РБ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По заявлению Министерство обороны Беларуси, партия самолетов прибыла в соответствии с планом развития Вооруженных Сил Беларуси и военно-технического развития с Российской Федерацией. Их точное количество не называют.
Командующий Воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович заявил о поэтапной модернизации и обновлении парка вооружения, военной и специальной техники:
"Сегодня прибыли новейшие, высокоманевренные, многоцелевые истребители Су-30СМ2... Характеристики были значительно улучшены, благодаря интеграции современного авиационного вооружения и модернизации бортовой радиолокационной станции. Улучшена защита от помех, средств радиоэлектронной борьбы".
Минобороны заявляет, что белорусские пилоты прошли переподготовку в учебном центре в России для этого типа самолетов. В ближайшее время планируется прием авиационной техники и технические исследования. По заявлению ведомства, на следующей неделе эти самолеты смогут выполнять "основную задачу" - боевое дежурство в противовоздушной обороне.
В этом году Беларусь получит еще одну партию самолетов Су-30СМ2. Кроме того, на этой неделе, заявил Лукьянович, в страну прибудут вертолеты Ми-35М.
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А цей факт передачі, свідчить про те, що великих проблем з технікою, як віщає телевізор, в Рашці немає! І от це печально!!!
та розповів як він трампона поважає ,
а яка мелоні красива,як бульба
-то отримав би F16
Шанобливо так...
Як колись у народі: "мати просили", "батько казали".