Беларусь получила от России истребители Су-30СМ2

Армия Беларуси получила российские самолеты Су-30СМ2 - они были доставлены на один из аэродромов Воздушных сил РБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По заявлению Министерство обороны Беларуси, партия самолетов прибыла в соответствии с планом развития Вооруженных Сил Беларуси и военно-технического развития с Российской Федерацией. Их точное количество не называют.

Командующий Воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович заявил о поэтапной модернизации и обновлении парка вооружения, военной и специальной техники:

"Сегодня прибыли новейшие, высокоманевренные, многоцелевые истребители Су-30СМ2... Характеристики были значительно улучшены, благодаря интеграции современного авиационного вооружения и модернизации бортовой радиолокационной станции. Улучшена защита от помех, средств радиоэлектронной борьбы".

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Минобороны заявляет, что белорусские пилоты прошли переподготовку в учебном центре в России для этого типа самолетов. В ближайшее время планируется прием авиационной техники и технические исследования. По заявлению ведомства, на следующей неделе эти самолеты смогут выполнять "основную задачу" - боевое дежурство в противовоздушной обороне.

В этом году Беларусь получит еще одну партию самолетов Су-30СМ2. Кроме того, на этой неделе, заявил Лукьянович, в страну прибудут вертолеты Ми-35М.

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