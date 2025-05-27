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Білорусь отримали від Росії винищувачі Су-30СМ2

літак ВПС Білорусі

Армія Білорусі отримала російські літаки Су-30СМ2 – вони були доставлені на один з аеродромів Повітряних сил РБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За заявою Міністерство оборони Білорусі, партія літаків прибула відповідно до плану розбудови та розвитку Збройних Сил Білорусі та військово-технічного розвитку з Російською Федерацією. Їхню точну кількість не називають.

Командувач Повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі Андрій Лук’янович заявив про поетапну модернізацію й оновлення парку озброєння, військової та спеціальної техніки:

"Сьогодні прибули найновіші, високоманеврені, багатоцільові винищувачі Су-30СМ2… Характеристики були значно покращені, завдяки інтеграції сучасного авіаційного озброєння та модернізації бортової радіолокаційної станції. Покращений захист від перешкод, засобів радіоелектронної боротьби".

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Мініоборони заявляє, що білоруські пілоти пройшли перепідготовку в навчальному центрі в Росії для цього типу літаків. Найближчим часом планується прийом авіаційної техніки та технічні дослідження. За заявою відомства, наступного тижня ці літаки зможуть виконувати "основне завдання" – бойове чергування в протиповітряній обороні.

Цього року Білорусь отримає ще одну партію літаків Су-30СМ2. Крім того, цього тижня, заявив Лук’янович, до країни прибудуть гелікоптери Мі-35М.

Також читайте: Білорусь відправила свої війська на навчання до Росії

Автор: 

Білорусь (7959) літак (2935)


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Топ коментарі
+7
Нема Білорусі, мови її уже майже нема і суверенітету теж. Є область РФ. І це те що вони хочуть для нас - Український округ, російськомовний і підконрольний як Татарстан чи Чечня
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27.05.2025 19:04
+4
Вангую що на цих літаках будуть літати самі кацапи. А бульбаші будуть тільки дивитися і радіти за них. За цей цирк Бульбофюрер віддав всю бульбу **********. Тепер ********* верещать що їм самим немає чого жерти
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27.05.2025 19:16
+3
Був у Беларусі ще до 2014р. Вже тоді у Мінську майже нічого беларуського не залишилось. Цієї країни вже немає
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27.05.2025 19:25
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Сподіваюсь, цей аеродром вже включений до цілей ЗСУ?
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27.05.2025 19:04 Відповісти
Нема Білорусі, мови її уже майже нема і суверенітету теж. Є область РФ. І це те що вони хочуть для нас - Український округ, російськомовний і підконрольний як Татарстан чи Чечня
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27.05.2025 19:04 Відповісти
Метеллолом
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27.05.2025 19:05 Відповісти
Цей "Метеллолом", як ви висловились, яка б вона стара не була вбиває!
А цей факт передачі, свідчить про те, що великих проблем з технікою, як віщає телевізор, в Рашці немає! І от це печально!!!
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27.05.2025 20:07 Відповісти
Бульбокацапія....
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27.05.2025 19:10 Відповісти
якби таракан звернувся до трампона
та розповів як він трампона поважає ,
а яка мелоні красива,як бульба
-то отримав би F16
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27.05.2025 19:12 Відповісти
Вангую що на цих літаках будуть літати самі кацапи. А бульбаші будуть тільки дивитися і радіти за них. За цей цирк Бульбофюрер віддав всю бульбу **********. Тепер ********* верещать що їм самим немає чого жерти
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27.05.2025 19:16 Відповісти
Захід Білорусі, Гродненська обл. або Дятлово, або ж Новогрудок.
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27.05.2025 19:22 Відповісти
Білорусь отримали

Шанобливо так...
Як колись у народі: "мати просили", "батько казали".
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27.05.2025 19:23 Відповісти
Був у Беларусі ще до 2014р. Вже тоді у Мінську майже нічого беларуського не залишилось. Цієї країни вже немає
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27.05.2025 19:25 Відповісти
Те ж саме й дочка казала, коли з чоловіком, до його рідні, їздила... Для білорусів уже тоді білоруська мова була "инастранным языком" - коли включалася передача білоруською мовою, господарі, з матюками, переключалися на інший канал...
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27.05.2025 19:31 Відповісти
Хай Луці розкажуть, як ті Су-30-ті в морі тонуть... Так само будуть тонуть і в болотах білоруських...
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27.05.2025 19:28 Відповісти
Боюсь, что это кацапы просто передислоцировали свою авиацию поближе к центральным и западным регионам Украины. Ну и поближе к Европе.
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27.05.2025 19:37 Відповісти
Будут провокации стран НАТО. Тестирование.
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27.05.2025 20:07 Відповісти
 
 