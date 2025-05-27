Білорусь отримали від Росії винищувачі Су-30СМ2

Армія Білорусі отримала російські літаки Су-30СМ2 – вони були доставлені на один з аеродромів Повітряних сил РБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За заявою Міністерство оборони Білорусі, партія літаків прибула відповідно до плану розбудови та розвитку Збройних Сил Білорусі та військово-технічного розвитку з Російською Федерацією. Їхню точну кількість не називають.

Командувач Повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі Андрій Лук’янович заявив про поетапну модернізацію й оновлення парку озброєння, військової та спеціальної техніки:

"Сьогодні прибули найновіші, високоманеврені, багатоцільові винищувачі Су-30СМ2… Характеристики були значно покращені, завдяки інтеграції сучасного авіаційного озброєння та модернізації бортової радіолокаційної станції. Покращений захист від перешкод, засобів радіоелектронної боротьби".

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Мініоборони заявляє, що білоруські пілоти пройшли перепідготовку в навчальному центрі в Росії для цього типу літаків. Найближчим часом планується прийом авіаційної техніки та технічні дослідження. За заявою відомства, наступного тижня ці літаки зможуть виконувати "основне завдання" – бойове чергування в протиповітряній обороні.

Цього року Білорусь отримає ще одну партію літаків Су-30СМ2. Крім того, цього тижня, заявив Лук’янович, до країни прибудуть гелікоптери Мі-35М.

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