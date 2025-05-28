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Трамп предлагает Канаде бесплатный "Золотой купол", если та станет 51-м штатом
Президент США Дональд Трамп предлагает Канаде присоединиться к системе противоракетной обороны "Золотой купол" бесплатно, если она станет 51-м штатом.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, но будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если они станут нашим заветным 51-м штатом", - отметил он.
По словам Трампа, сейчас Канада рассматривает это предложение.
Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал новую систему противоракетной обороны США "Золотой купол" за $175 млрд.
Топ комментарии
+19 Victor Litarchuk
показать весь комментарий28.05.2025 09:04 Ссылка
+12 Сазон Сидоров #561229
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+11 Gary Grant
показать весь комментарий28.05.2025 09:06 Ссылка
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CF-105 Arrow
Ну як вам пігулка тверезості ?
Реально ми вам скляні буси ви нам золоті прикраси - поводиться з Канадою як з лохами.
Нью- Васюками"Золотим куполом" .
- Станемо 51-м штатом, якщо ти зупиниш війну в Україні за 24 години !
Це все що потрібно знати про американську послідовну демократію часів Трампа.
Наступним етапом буде, коли йому перестануть подобатись торгові угоди і т.п.
Чи Трамп пропонує купол від ракет США? Старий добрий рекет як "послуга даху"
То що виходить? Що керівник держави - ОДНЕ, а МЗС держави - ЗОВСІМ ІНШЕ?