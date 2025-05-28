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Новости Золотой купол для США
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Трамп предлагает Канаде бесплатный "Золотой купол", если та станет 51-м штатом

Золотой купол в обмен на независимость. Что предлагает Канаде Трамп

Президент США Дональд Трамп предлагает Канаде присоединиться к системе противоракетной обороны "Золотой купол" бесплатно, если она станет 51-м штатом.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, но будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если они станут нашим заветным 51-м штатом", - отметил он.

По словам Трампа, сейчас Канада рассматривает это предложение.

трамп

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал новую систему противоракетной обороны США "Золотой купол" за $175 млрд.

Читайте: Трамп пообещал установить "Золотой купол" над США до конца своего президентского срока, - Axios

Автор: 

Канада (2097) США (27055) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+19
Канаді не потрібно знову робити помилку, а вкладати гроші у власний ВПК і не залежити від самодурів.
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28.05.2025 09:04
+12
Мелания пожалуйста забери у ребенка клавиатуру.
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28.05.2025 09:06
+11
А трампон вже уклав угоду з психіатром?
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28.05.2025 09:06
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Правила форума Совет форумчан
Канаді не потрібно знову робити помилку, а вкладати гроші у власний ВПК і не залежити від самодурів.
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28.05.2025 09:04 Ответить
Avro Canada CF-105 Arrow - літак-перехоплювач з дельта-крилом, розроблений та побудований компанією Avro Canada. CF-105 мав обіцянку розвивати швидкість 2 Маха на висоті понад 15 000 м і призначався для використання як основний перехоплювач Королівських ВПС Канади (RCAF) у 1960-х роках і пізніше. Журнал «Політ» назвав «Стрілу» «найбільшим, найпотужнішим, найдорожчим і потенційно найшвидшим винищувачем, який ще бачив світ». З п'ятьма передсерійними літаками, які успішно здійснили політ, 32 іншими на різних стадіях складання, а також Mark II Arrow 206, який був готовий до випробувань на рулінні з двигуном Iroquois, проект був раптово припинений. Того ж дня A.V. Roe Canada Limited було повідомлено припинити та відмовитися від усіх робіт, пов'язаних з Arrow та його двигуном Iroquois, включаючи всі субконтракти. Кілька провідних інженерних умів перейшли в компанії або агентства в офшори. Примітно, що 25 найкращих інженерів були негайно найняті NASA у Сполучених Штатах.
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28.05.2025 09:05 Ответить
Не маючи власного передового літака, Канада була змушена шукати заміну з іноземних джерел, а саме зі Сполучених Штатів. Багато канадців пояснили б передчасну загибель «Arrow» кулуарним тиском з боку США та їхньої аерокосмічної промисловості.

CF-105 Arrow
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28.05.2025 09:07 Ответить
Пам'ятаю багато канадійців відчайдушно сварили Байдена і агресивно агітували за Трампа.
Ну як вам пігулка тверезості ?
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28.05.2025 09:25 Ответить
пігулки? «золотий дощ» їм у вирячені баньки....
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28.05.2025 09:52 Ответить
Це просто феерично - реальний разводняк - торгувати тим що у трампа ніколи НЕ БУДЕ.
Реально ми вам скляні буси ви нам золоті прикраси - поводиться з Канадою як з лохами.
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28.05.2025 14:12 Ответить
Давайте ми станем 51 сштатом? ну будь-ласка, ну слоняра
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28.05.2025 09:04 Ответить
Каким образом? Он в своей голове уже подарил Украину рашке.
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28.05.2025 10:01 Ответить
Дайте вже хтось нарешті йому губозакатувальний станок...
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28.05.2025 09:06 Ответить
Мелания пожалуйста забери у ребенка клавиатуру.
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28.05.2025 09:06 Ответить
А трампон вже уклав угоду з психіатром?
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28.05.2025 09:06 Ответить
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28.05.2025 09:08 Ответить
Точно "золотий купол" чи таки золотий дощ в очі своїм виборцям?
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28.05.2025 09:09 Ответить
А-ха-х. Утирок вже торгує Нью- Васюками "Золотим куполом" .
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28.05.2025 09:10 Ответить
Трамп должен присоединиться к рф.... вот будет умора
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28.05.2025 09:14 Ответить
"Золотий дощ" він пропонує...
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28.05.2025 09:14 Ответить
Для себе і свого оточення - так, безперечно!
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28.05.2025 09:51 Ответить
Тампон тільки золотий дощ може зробити. Тільки повний дебіл тепер повірить американцям
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28.05.2025 09:17 Ответить
Відповідь Канади:
- Станемо 51-м штатом, якщо ти зупиниш війну в Україні за 24 години !
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28.05.2025 09:22 Ответить
Не треба так жартувати. Бо, якщо знайдеться хтось хитрий та пошепоче трумпу на вушко, то 24 години поспіль бомбардування України "томагавками", ще й з тактичними ядерними боєголовками - і війна в Україні зупиниться. Назавжди.
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28.05.2025 09:35 Ответить
Якщо США стане областю України то Дарниця буде безплатно давати йому заспокійливі. ХАЙ ПОДУМАЄ. Хороша пропозиція
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28.05.2025 09:25 Ответить
Дед все не угомонится.
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28.05.2025 09:26 Ответить
такий же рюрік як *****
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28.05.2025 09:29 Ответить
И тут Остапа понесло...Торгівля повітряними замками.
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28.05.2025 09:32 Ответить
Не вір ти, сину, цьому пі дорасу! (С)
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28.05.2025 10:21 Ответить
Не пройшло і пари днів, як посол США в Канаді розказав що питання 51 штату закрито.....
Це все що потрібно знати про американську послідовну демократію часів Трампа.
Наступним етапом буде, коли йому перестануть подобатись торгові угоди і т.п.
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28.05.2025 09:33 Ответить
Обычно гопники предлагают крышу а тут даже золотую.
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28.05.2025 09:36 Ответить
Чому всі малоосвічені торгаші, політики, багатії так схиблені на золоті, це ж треба - дізнався про "Iron Dome" в Ізраілі і відразу "а мені треба не якийсь там залізний, а "Золотий"!
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28.05.2025 09:40 Ответить
Я щось пропустив, хтось ще окрім Трампа погрожує Канаді?
Чи Трамп пропонує купол від ракет США? Старий добрий рекет як "послуга даху"
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28.05.2025 09:41 Ответить
А як же офіційна заява посла США в Канаді, стосовно того, що США припиняє мову про приєднання Канади до США, в якості 51-го штату? Правда, там була така цікава обмовка, що саме МЗС США "дистанціюється" від подібних рухів... І якщо така мова буде вестися - то лише на рівні керівників держав...
То що виходить? Що керівник держави - ОДНЕ, а МЗС держави - ЗОВСІМ ІНШЕ?
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28.05.2025 09:41 Ответить
"трампло" використовує логіку куйла,створюючи в світі ілюзію страху .та нападу на Канаду племені ірокезів.або гуронів.озброєних "шахедами",та рашистськими ракетами "куй і нжал"
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28.05.2025 10:12 Ответить
Без військових баз на території Канади будь-яка протиракетна система США буде кастрованою. Але трампону це не осягнути своїм кволим розумом. Йому головне швидко продати те чого ще навіть не має.
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28.05.2025 10:14 Ответить
золотий вік, золотий купол, золотий дощ
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28.05.2025 10:14 Ответить
Золотой дождь на голову трампаксу а не Канаду.
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28.05.2025 10:15 Ответить
Я один прочитав "золотий дощ"..???
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28.05.2025 10:26 Ответить
Я читаючи перше золотий… і думав кожному канадцю золотий дощь))))
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28.05.2025 10:34 Ответить
теля ще в гузні а воно м'ясо ділить ))
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28.05.2025 10:51 Ответить
Медицина у даному випадку безсила .
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28.05.2025 11:02 Ответить
Як таке тупе бидло можна обрати президентом цивілізованої країни ?хай в нас не розумні обрали проросійського клоуна.
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28.05.2025 11:50 Ответить
Смешной Трамп. Территория Канады не меньше чем сша. Там минимум 50 штатов
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28.05.2025 12:55 Ответить
Ну если по канадски там 10 провинций и три территории. Т.е трансформируя даже по канадски +13 штатов к США.
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28.05.2025 13:10 Ответить
 
 