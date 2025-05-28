Трамп предлагает Канаде бесплатный "Золотой купол", если та станет 51-м штатом

Президент США Дональд Трамп предлагает Канаде присоединиться к системе противоракетной обороны "Золотой купол" бесплатно, если она станет 51-м штатом.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, но будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если они станут нашим заветным 51-м штатом", - отметил он.

По словам Трампа, сейчас Канада рассматривает это предложение.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал новую систему противоракетной обороны США "Золотой купол" за $175 млрд.

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